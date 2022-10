പാൽഘറിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം; 3 മരണം, 12 പേർക്ക് പരുക്ക്

പാൽഘർ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ബൊയ്സാർ നഗരത്തിലെ താരാപുർ എംഐഡിസിയിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം. മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. വൈകുന്നേരം 4.20നായിരുന്നു സംഭവം. ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാമ ആസിഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനം.

അതിശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു. ഫാക്ടറിയിലെ റിയാക്ടർ വെസലിൽ ആയിരുന്നു സ്ഫോടനം. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും പാൽഘർ പൊലീസ് വക്താവ് സച്ചിൻ നവദ്കർ അറിയിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ബോയ്സർ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും പ്രദേശത്തെ അഗ്നിശമനസേനാ യൂണിറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. ആകെ 18 പേരാണ് സംഭവസമയം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോഡിയം സൾഫേറ്റും അമോണിയും ചേർക്കുമ്പോഴായിരുന്നു റിയാക്ടർ വെസൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

English Summary: 3 Workers Killed, 12 Injured In Blast At Chemical Factory In Maharashtra