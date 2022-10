‘പൂട്ടി പൊക്കോ.. കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ, ഞങ്ങൾ ജോലി കൊടുത്തോളാം’– വിഡിയോ

കൊച്ചി ∙ വൈപ്പിൻ കുഴുപ്പിള്ളിയിൽ പാചകവാതക വിതരണ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അംഗങ്ങളുടെ സമരത്തിനിടെ ഏജൻസി ഉടമയായ വനിതയെ ആക്രമിച്ചെന്നു പരാതി. യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏജന്‍സി ഉടമകളോടു തട്ടിക്കയറുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണു തങ്ങളുടേതെന്നും ഏജന്‍സി പൂട്ടി പോയാലും ജീവനക്കാര്‍ക്കു ജോലി കൊടുക്കുമെന്ന് സിഐടിയു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നതു വിഡിയോയിലുണ്ട്. പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏജൻസി ഉടമയായ വനിതയെ ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മുനമ്പം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിരനിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് എ ആൻഡ് ഡിഎ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഉടമ ഉമ സുധീറിനു മർദനമേറ്റെന്നാണ് പരാതി.

ഉമയെ പിടിച്ചു തള്ളിയെന്നും ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചെന്നും പരാതി ഉയർന്നെങ്കിലും കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് ആദ്യം തയാറായില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു . ഇരുകൂട്ടരുടെയും വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ‘‘നീ ഉണ്ടാക്കട.. ഒരുപാട് കേസുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ’’, ‘‘ചാകാനും കൊല്ലാനും അറിയാം’’, ‘‘പൂട്ടി പൊക്കോന്നേ.. കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ, ഞങ്ങൾ ജോലി കൊടുത്തോളാം..’’ എന്നിങ്ങനെ സിഐടിയും നേതാക്കൾ പറയുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാം. പൊലീസ് സുരക്ഷ തേടി ഏജൻസി ഉടമകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈപ്പിൻ കുഴുപ്പിള്ളിയിൽ പാചകവാതക വിതരണ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ സിഐടിയു നേതാക്കളും ഏജൻസി ഉടമകളും തമ്മിൽ നടന്ന തർക്കം

പ്രദേശത്തെ മറ്റൊരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്കാർ സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിനായി നിശ്ചിത മേഖല ഇതേ ഏജൻസിക്കാരെ ഏൽപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഗ്യാസ് വിതരണത്തിനു നാലു പേരെ താൽക്കാലികമായി ഏജൻസി നിയോഗിച്ചു. ഇതിനിടെ ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനി പ്രതിദിനം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചതോടെ താൽക്കാലികമായി എടുത്ത തൊഴിലാളികൾക്കു ജോലിയില്ലാതെയായി. ഇവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും തയാറായില്ല.

താൽക്കാലികമായി നിശ്ചിത പ്രദേശത്തു മറ്റൊരു കമ്പനി ഏൽപിച്ചതിനാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നായിരുന്നു ഏജൻസി നിലപാട്. ഇതോടെ തൊഴിലാളികൾ സിഐടിയു യൂണിയനിൽ ചേർന്ന് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യൂണിയൻ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഏജൻസിയിൽ നടത്താൻ മുതിർന്നതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

English Summary: Complaint Against CITU Leaders By Gas Agency Owner at Vypin