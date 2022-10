‘അയച്ച കടലാസിന്റെ വില പോലും ഉള്ളടക്കത്തിനില്ല; ഇത് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്’

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.എൻ. ബോലഗോപാൽ ധനമന്ത്രിയായി തുടരുന്നതിൽ അപ്രീതി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ച ഗവർണർക്കെതിരെ ഇടതു നേതാക്കൾ. ആർഎസ്എസ് അജൻഡ നടപ്പാക്കാനാണ് ഗവർണറുടെ ശ്രമമെന്നും എപ്പോഴും മറുപടി പറയാനാകില്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഗവർണറുടെ കത്തിന് നിയമപരമായും ഭരണഘടനാപരമായും യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് മുൻധനമന്ത്രി ഡോ.തോമസ് ഐസക് പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരുന്നത് ഗവർണറുടെ പ്രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. 75 വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്ററി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഗവർണറുടെ അപ്രീതിയോടെ ഒരു മന്ത്രിയെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഗവർണർക്ക് വിവേചനാധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്കു പുറമേ ബാക്കിയെല്ലാത്തിലും മന്ത്രിസഭ എന്തു പറയുന്നോ അതനുസരിച്ചു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഗവർണർ അയച്ച കടലാസിന്റെ വില പോലും സർക്കാരോ പാർട്ടിയോ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനു നൽകില്ലെങ്കിലും തോമസ് ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാവരും ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്കും അനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും ആർ.ബിന്ദു പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനോ പിരിച്ചുവിടാനോ അധികാരമില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ലെന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Sumamry: LDF leaders against Governor oh his allegation against Minister KN Balagopal