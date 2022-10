നീതി വൈകുന്നു; ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി യുവാവ്

കൊച്ചി∙ നീതി വൈകുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി യുവാവ് ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ അത്യാഹിതം ഉണ്ടായില്ല. കുടുംബക്കോടതിയിലെ കേസ് തീർപ്പാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു എന്നാണ് യുവാവിന്റെ ആരോപണം. ചിറ്റൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

English Summary: Man tries to scare people with suicide threat in high court building