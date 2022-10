തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ (പിഎസ്‌സി) പുതിയ ചെയർമാനായി ഡോ. എം.ആർ.ബൈജുവിനെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. നിലവിലെ ചെയർമാൻ അഡ്വ. എം.കെ.സക്കീർ ഒക്ടോബർ 30ന് വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം. ബൈജു നിലവിൽ പിഎസ്‌സി അംഗമാണ്. 2017 ജനുവരി 9നാണ് പിഎസ്‌സി അംഗമായി ചുമതലയേറ്റത്.



തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശിയാണ്. എംടെക് ബിരുദധാരിയായ ബൈജു, എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഗവ എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രഫസറായിരിക്കെയാണ് പിഎസ്‌സി അംഗമായി നിയമിതനായത്. ഭാര്യ: മഞ്ജു എസ്.ദേവ്. സാഗര, ആരതി എന്നിവരാണ് മക്കൾ.

