‘അമ്മയെ ഓർത്ത് അഭിമാനം, ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാരമില്ല’: ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുമായി പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘‘അമ്മേ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ലോകം എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്തു ചിന്തിച്ചാലും അതൊന്നും സാരമില്ല, എനിക്കറിയാം സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയാണു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്’’ – സോണിയ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മല്ലികാർജുന്‍ ഖർഗെയ്ക്കു കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെ മകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുറിച്ച് വാക്കുകളാണിത്. ഖർഗെ അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സോണിയ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ടാണ് പ്രിയങ്ക തന്റെ സ്നേഹം കുറിച്ചത്.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്നു പടിയിറങ്ങുന്നത് വലിയ സംതൃപ്തിയോടെയും ആശ്വാസത്തോടെയുമാണെന്നാണ് സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ലെന്നു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ സോണിയ പറഞ്ഞു. ഉയർച്ചയിലും താഴ്ച്ചയിലും 22 വർഷം കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച ശേഷമാണ് സോണിയ ഗാന്ധി പദവി ഒഴിഞ്ഞത്.

English Summary: "No Matter What World Says..." Priyanka Gandhi's Loving Post For Mother After Congress Change