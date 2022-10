2 വർഷത്തിനിടെ 34 തവണ ടയർമാറ്റി; വീണ്ടും മണിക്ക് ടയറിന്റെ ‘പണി’: നട്ടിളകി, 2018ലും!

നാക്കു പോലെ തന്നെ മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ എം.എം. മണിയുടെ കാറിന്റെ ടയറുകൾക്കും ‘നട്ടും ബോൾട്ടുമില്ല’. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കമ്പംമെട്ട് ചെക് പോസ്റ്റിനു സമീപത്തു വച്ച്, മണിയുടെ വാഹനത്തിന്റെ പിൻവശത്തെ ഇടതുഭാഗത്തെ ടയർ ഓട്ടത്തിനിടെ ഊരിത്തെറി‍ച്ചത് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്. വേഗം കുറവായതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. മണിയെ കൂടാതെ ഗൺമാനും, ഡ്രൈവറും മാത്രമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. സമീപത്തെ വർക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ആളെത്തി കാറിലെ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ മാറ്റി. കൂട്ടാർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായാണ് ഉടുമ്പൻചോല എംഎൽഎ കൂടിയായ മണി പുറപ്പെട്ടത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉദ്ഘാടന സ്ഥലത്തേക്ക് മണി നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു. ഇതു നാലാം തവണയാണ് മണിയുടെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. 3 തവണ ചക്രത്തിന്റെ നട്ടുകൾ ഊരിപ്പോയി. ഒരുതവണ ടയർ ഊരിത്തെറിച്ചു. ഓട്ടത്തിനിടെ ടയർ ഊരിത്തെറിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മണിയുടെ രാഷ്ടീയ ജീവിതത്തിൽ, വൺ..ടൂ..ത്രീ പ്രസംഗവും, എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ‘ടയറുകളും’ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈറേഞ്ചിലും തലസ്ഥാനത്തും ഉരുണ്ടുരുണ്ടു നീങ്ങിയ ടയർ വിവാദങ്ങളിലേക്ക്...



∙ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ മണി ടയർ മാറ്റിയത് 34 തവണ!

വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ, എം.എം. മണിയുടെ മന്ത്രിവാഹനത്തിന്റെ ടയർ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ 34 തവണ മാറ്റിയെന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തു വന്നത്. 2019 ഒക്ടോടബറിലായിരുന്നു രേഖ പുറത്തായത്. ഇതോടെ മണി വെട്ടിലായി. ടയർ മാറ്റലിന്റെ പേരിൽ അഴിമതിയാണോ അതോ മണിയുടെ വാഹനത്തിന് ഓട്ടം കൂടുതലാണോ എന്നതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വിവാദം ‘ഹൈറേഞ്ചി’ലായിരുന്നു.

കമ്പംമെട്ട് വച്ച് ടയർ ഊരിത്തെറിച്ച എം.എം. മണിയുടെ കാർ.

∙ 10 ടയറുകൾ എവിടെ പോയി?

രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ മണിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് 34 ടയറുകൾ മാറ്റി എന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പരിശോധിച്ചാൽ മന്ത്രി വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ ഒരു മാസം ഒരു ടയറിലധികം മാറ്റി എന്നു കണക്കാക്കാം. രണ്ടു ടയർ ഒൻപതു തവണയും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം എട്ടു തവണയും മാറ്റിയിരിക്കാമെന്നും കരുതാം. മണിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് 2 വർഷത്തിനിടെ, 34 ടയറുകൾ മാറ്റി എന്ന വിവരാവകാശ രേഖ പുതിയ വിവാദത്തിനു വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ അഴിമതി ആണെന്നു ഒരു കൂട്ടർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഹൈറേഞ്ചിലെ ജനപ്രതിനിധിയായ മണിയുടെ വാഹനത്തിന് ഓട്ടം കൂടുതലാണെന്നും, അതിനാലാണ് ഇത്രയധികം ടയർ മാറ്റിയത് എന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടർ വാദിച്ചു.

വാഹനത്തിൽ 4 ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20000 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഓടാമെന്നിരിക്കെ, മന്ത്രി മണിയുടെ ഔദ്യോഗികം വാഹനം 2 വർഷത്തിനിടെ ഓടിയത് 1.22 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ്. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞത് 6 തവണ എങ്കിലും ടയർ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടെ വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നാൽ 24 ടയറുകൾ മാത്രമേ വാഹനത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 10 ടയറുകൾ എവിടെ പോയെന്ന് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതം. ടയർ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയോ എന്നതും സംശയം? ഇപ്പോഴും ഇതു പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല.

∙ ‘പൊടിച്ചത്’ ലക്ഷങ്ങൾ

16 ഇഞ്ച് ടയറിന്റെ ഏകദേശ വില (2019ലെ വില) 10000 രൂപ മുതൽ 13000 രൂപ വരെയാണ്. 34 ടയറുകൾ മാറ്റാൻ 3.4 ലക്ഷം രൂപ ആകും. ഇതേ കാലത്ത് വാങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാറ്റിയത് 3 പ്രാവശ്യം. 7 ടയറുകൾ മാത്രമാണു മാറ്റിയത്. അന്നത്തെ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാറിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം, അതും നാലു ടയറുകൾ മാത്രം.

∙ കഥ പറയുന്ന കണക്കുകൾ

മന്ത്രിയായിരിക്കെ എം.എം. മണി 2019ൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം എക്സ് ഷോറൂം വില 21.26 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. 215/55/ആർ 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് മന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വകഭേദത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിലും 2017 ലെ ചില മോഡലുകളിൽ അത് 205/ 65/ആർ/16 വീലുകളാണ്.

∙ 40,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്നു കമ്പനി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടയറുകളിലൊന്നാണ് മണിയുടെ മന്ത്രി വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു കമ്പനി അധികൃതർ അന്നു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 30000–40000 കിലോമീറ്റെങ്കിലും അത് ഓടുമെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ കാര്യമായ അലൈൻമെന്റ് തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മണിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരം അലൈൻമെന്റ് തകരാറു പോലുള്ള പ്രശ്നം ഇതു വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

∙ ഉപയോഗിച്ചത് വലിപ്പം കൂടിയ ടയർ?

2019 ഒക്ടോബർ 10നാണ് മണിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം അവസാനമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സർവീസ് നടത്തിയത്. അന്നത്തെ ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ് 122230 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. 1.17 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിൽ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 15000 രൂപ വില വരുന്ന, വലിപ്പം കൂടിയ ടയറാണ് മാറ്റിയത്. ഇതിൽ തന്നെ നിയമ ലംഘനമുണ്ടെന്നും പരാതി ഉണ്ട്. കമ്പനി സൈസിൽ അല്ലാതെ വലിയ ടയറുകൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം, അതു കൊണ്ട് ഇത് മോഡിഫിക്കേഷനായി കണക്കാക്കാമെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ അന്നു വിശദീകരിച്ചു.

∙ ടയർ മാറ്റൽ, കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാം...1, 2, 3...

നാലു ടയറുകളും സ്പെയറും ഉൾപ്പെടെയാണ് മണി മാറ്റിയതെന്ന് കരുതുക. മൊത്തം 34 ടയറുകൾ മാറി എന്നത്, ഏഴു പ്രാവശ്യം സ്പെയർ ടയർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ടയറുകളും മാറ്റി എന്നു കരുതാം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആകെ, 280000 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വാഹനം ഓടണം. അതായത് ദിവസവും 390 കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്കിൽ. എന്നാൽ മണിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഓടിയത് 1.22 ലക്ഷം കിലോമീറ്റാണ്. മന്ത്രി വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാറ്റിയത് ഓരോ 15000 കിലോമീറ്റിലാണെന്നും അനുമാനിക്കാം.

∙ സർവീസിലും മുന്നിൽ

ഓരോ 5000 കിലോമീറ്ററിലും ജനറൽ ചെക്കപ്പും 10000 കിലോമീറ്ററിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ചും 40000 കിലോമീറ്ററിൽ മേജർ സർവീസുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വാഹനം നിർമിച്ച കമ്പനി അധികൃതർ അന്നു പറഞ്ഞത്. 2018ൽ ഏകദേശം 50000 കിലോമീറ്റാണ് വാഹനം ഓടിയിരിക്കുന്നത്. 2018ലെ ആദ്യ സർവീസ് 44000 കിലോമീറ്റിൽ ആയിരുന്നു. അതു കൂടി ഉൾപ്പെട്ടാൽ 2018ൽ 21 പ്രാവശ്യം മന്ത്രി വാഹനം, സർവീസ് സെന്റർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ ജനുവരിയിലായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ ആദ്യ സർവീസ്. 94000 കിലോമീറ്ററിലായിരുന്നു അത്. അതിനു ശേഷം ഏകദേശം 17 പ്രാവശ്യം സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. അവസാനം എത്തിയത് 2019 ഒക്ടോബർ 10നായിരുന്നു. അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കിലോമീറ്റർ 1.22 ലക്ഷമായിരുന്നു.

∙ വളവുകളിൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചാൽ ടയർ തേയും!

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ, ലോ റേഞ്ചിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി മൈലേജ് മാത്രമാണ് ഹൈറേഞ്ച് റോഡുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതെന്ന്, വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ കാർ ഡീലർമാർ അന്നു പറഞ്ഞു. വളവുകളിൽ, വേഗത്തിൽ വാഹനം തിരിക്കുന്നത് ടയർ കൂടുതൽ തേയുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നും ഡീലർമാർ പറഞ്ഞു. വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിലെ അപാകത തേയ്മാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കും. ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറുകളുടെ ടയറുകൾ ചൂടായി തേയ്മാനം കൂടാൻ കാരണമാകും. മുൻവശത്തെ ടയറുകൾക്കാണു കൂടുതൽ തേയ്മാനമുണ്ടാകുക. തകർന്ന റോഡുകളും കുഴികളും ടയറുകൾ പെട്ടന്നു കേടാകാൻ ഇടയാക്കും.

∙ ബസിന്റെ ടയറുകൾ

ബസിലെ ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 33000 മുതൽ 40000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാമെന്നു ബസുടമകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഹൈറേഞ്ച് റൂട്ടിൽ ഇതിന്റെ പകുതി മൈലേജ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ടയർ റീസോൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു.

∙ കാറിന്റെ ടയറുകൾ

35000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാം. എന്നാൽ മാന്യമായി കാർ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് 45000 കിലോമീറ്ററിലേറെ മൈലേജ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു.

∙ ബൈക്കിന്റെ ടയറുകൾ

ബൈക്കുകൾക്കും മറ്റ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ ടയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണ 35000 കിലോമീറ്റർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ‘ഫ്രീക്കൻ’ മാരുടെ ബൈക്കുകളിലെ ടയറുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 10000 കിലോമീറ്ററിലും താഴെ മാത്രമേ ഓടിക്കാനാകൂ.

∙ ഇടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം

മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ എം.എം. മണി സ്വന്തം ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതു ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ദിനംപ്രതി 12 ലധികം പരിപാടികളിൽ മന്ത്രി മണി സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മണിക്ക് കെഎസ്ഇബിയുടെ വക വാഹനവും, സർക്കാർ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക വാഹനവുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സർക്കാർ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക വാഹനമാണ് മന്ത്രി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് തന്നെ വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി.

∙ മണിയുടെ ഫെയ്സ് ബുക് കുറിപ്പ്

2 വർഷത്തിനിടെ 34 ടയർ മാറ്റിയത് വൻ വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി മണി ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റുമിട്ടു. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ ടയറുകൾക്ക് ശരാശരി 14597 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടി എന്നും 2 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ വാഹനം ആകെ ഓടിയത് 1,24,075 കിലോമീറ്ററുകൾ ആയിരുന്നു എന്നും ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം:

‘വിവരാവകാശത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ടയർ കണക്ക് വൈറലായി ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ... ട്രോളൻമാർ ട്രോളട്ടെ ... തമാശ അല്ലേ ആസ്വദിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം എടുത്തത്. എന്നാൽ അത് നിർദോഷമായ ഒരു തമാശ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും അപവാദ പ്രചരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി മാറുമ്പോൾ വസ്തുതയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ അറിയണമല്ലോ എന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് അനുവദിച്ച കാറിന്റെ (കെഎൽ–01–സി.ബി–8340) ടയർ 34 എണ്ണം മാറി (10 തവണ ) എന്നതു മാത്രമാണ് വിവരാവകാശ കണക്കായി പുറത്ത് വന്നത്. ഈ കാർ ആ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആകെ എത്ര ദൂരം ഓടി, എവിടെ ഓടി എന്ന കണക്ക് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നി.

സാധാരണ റോഡുകളിൽ ഓടുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി ഓടുന്നതിനു ഔദ്യോഗിക വാഹനമായ കാറിന്റെ ടയറുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ശരാശരി 20,000 കിലോ മീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഈ കാർ ഈ കാലയളവിൽ ആകെ ഓടിയത് 1,24,075 കിലോ മീറ്ററാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും കൊടും വളവുകളും നിറഞ്ഞ റോഡുകളിലാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികളിൽ സമയത്ത് ഓടിയെത്താൻ അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായി ടയറിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയും. എന്നിട്ടും 14597 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടയർ വാങ്ങി വിറ്റു പണമുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ല, തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കുറിപ്പ്. കാള പെറ്റു എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നവർ, കയ്യിലെ കയറുമായി ഇങ്ങോട്ടു വരണ്ട...’

∙ ടയർ വിവാദം തേഞ്ഞു തീർന്നു..

മണിയുടെ വിശദീകരണത്തിനു ശേഷം ടയർ വിവാദം തേഞ്ഞു തീർന്നു. 10 ടയറുകൾ എവിടെപ്പോയെന്നു ആരും അന്വേഷിച്ചുമില്ല, കണ്ടെത്തിയുമില്ല.

∙ ചക്രം നട്ടുകൾ ഊരിപ്പോയത് 2018ൽ

2018 മേയ് 26നു കുമളി-മൂന്നാർ സംസ്ഥാനപാതയിലെ കൽകൂന്തലിൽ മണി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ റോഡിൽ നിന്ന് യാത്രയ്ക്കിടെ തെന്നിമാറിയതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എസ്‌കോർട്ടിനെത്തിയ പൊലീസും മണിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാറിന്റെ പിൻചക്രത്തിന്റെ നട്ടുകളിലൊന്ന് ഊരിപ്പോയ നിലയിലും മറ്റൊന്നു പകുതി ഊരിയ നിലയിലും കണ്ടെത്തിയത്.

പൊലീസും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും ചേർന്ന് നട്ടുകൾ മുറുക്കിയശേഷമാണ് യാത്ര തുടർന്നത്. സംഭവം നടന്നയുടൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്നത്തെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.ബി. വേണുഗോപാൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അട്ടിമറി സാധ്യത അടക്കം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകളുടെ സാങ്കേതികത്തകരാറാണ് ചക്രം നട്ടുകൾ ഉൗരിപ്പോയതിനു കാരണമെന്ന അനുമാനത്തിലായിരുന്നു പൊലീസ്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും പൊലീസിനു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഉപ്പുതറ, കട്ടപ്പന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കുശേഷം രാജാക്കാട് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ചക്രം നട്ടൂരിയത് ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത്. കാർ റോഡിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടം ഒഴിവായത്. സംഭവം നടക്കുന്നതിനു നാലുദിവസം മുൻപ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ വാഹനത്തിനു തകരാറൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. വർക്‌ഷോപ്പിൽ വാഹനം കയറ്റി ടയർ മാറിയപ്പോൾ യന്ത്രവൽകൃത സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നട്ടുകൾ മുറുക്കിയത്.

എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് നട്ടുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന വർക്‌ഷോപ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

∙ കൊലപാതക ശ്രമമെന്ന് എഫ്ഐആർ, പിന്നീട് എഴുതിത്തള്ളി

മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ചക്രം നട്ടുകൾ ഊരിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ കൊലപാതക ശ്രമത്തിനുള്ള വകുപ്പിട്ടാണ് പൊലീസ് സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരുന്നത്. ഐപിസി 307, 511 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ കേസ് പിന്നീട് പൊലീസ് എഴുതിത്തള്ളി. ഗൂഢാലോചനയോ കേസ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമോ ഇല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.കൊലപാതക ശ്രമം എന്ന വകുപ്പ് ചുമത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് എഎസ്ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയതും വിവാദമായി. തുടർന്ന് ഇതു മരവിപ്പിച്ചു.

∙ 2018 ഏപ്രിലിൽ അപകടം

2018 ഏപ്രിലിൽ പന്തളം ജംക്ഷനിൽ വച്ചു മന്ത്രിയായിരിക്കെ, എം.എം. മണി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന കാർ മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്കും പരുക്കേറ്റില്ല.

∙ ജോയി തോമസിന്റെ കാറിലെ ടയറുകൾ മാറ്റിയത് 27 തവണ

കൺസ്യൂമർഫെഡ് ചെയർമാനായിരിക്കെ ഇടുക്കിയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജോയി തോമസ് ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾ 27 തവണ മാറ്റിയതും വൻ വിവാദത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. 4 വർഷത്തിനിടെയാണ് 27 ടയറുകൾ മാറ്റിയത്. അക്കാലത്ത് ജോയി തോമസിനെതിരെ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഭരണസമിതി അംഗവും, മുൻ കണ്ണൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റും, ഇപ്പോൾ കെപിസിസി അംഗവുമായ സതീശൻ പാച്ചേനി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

ഇന്ധനത്തിന് 13.5 ലക്ഷം രൂപയും, ഭക്ഷണം കഴിച്ച വകയിൽ ജോയി തോമസ് 9 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവിട്ടുവെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു സതീശൻ പാച്ചേനി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പരാതി നൽകിയത്. ടയർ മാറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടു നടന്നുവെന്നു ചൂണ്ടി‍ക്കാട്ടി കൺസ്യൂമർഫെഡ് എംഡിയായിരുന്ന ടോമിൻ തച്ചങ്കരി സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ടു നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ കെപിസിസി അംഗമാണ് ജോയി തോമസ്.

English Summary: Tyre detaches from M M Mani's car for 4th time; Curious case of MM Mani's Car