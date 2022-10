പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു പകരം മൊസംബി ജ്യൂസ് കയറ്റി രോഗി മരിച്ച ആശുപത്രി പൊളിക്കും

പ്രയാഗ്‌രാജ് (യുപി) ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രയാഗ്‌രാജിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡെങ്കി ബാധിച്ചു ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ രോഗിക്ക് രക്തഘടകമായ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു പകരം മധുര നാരങ്ങാ (മൊസംബി) ജ്യൂസ് കയറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനം. കെട്ടിടം അനധികൃതമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധികൃതർക്കു നോട്ടിസ് നൽകി.

രോഗി മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രി പൂട്ടിയിരുന്നു. പ്രദീപ് പാണ്ഡെ (32) എന്നയാളാണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിൽ വ്യാജ പ്ലേറ്റ്‌ലറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പത്തുപേരെ പ്രയാഗ്‌രാജ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പാണ്ഡെയ്ക്കു നൽകിയ ദ്രാവകത്തിന്റെ ബാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് മൂന്നംഗ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു. പരിശോധനാഫലം പുറത്തുവിടണമെന്ന് പ്രദീപ് പാണ്ഡെയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡെങ്കി ബാധിതർക്കു രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിന്റെ അളവു കുറയുമെന്നതുകൊണ്ട് അതു കുത്തിവയ്ക്കുക പതിവാണ്. മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകളാണ് പ്രദീപ് പാണ്ഡെയ്ക്കു നൽകിയത്. മൂന്നു യൂണിറ്റ് കയറ്റിയപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം അവശനായതോടെ നിർത്തിവച്ചു. തുടർന്ന് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും മരിച്ചു.

പാണ്ഡെയ്ക്കു പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയിൽ നിന്നാണ്, നൽകിയത് മധുരനാരങ്ങാ ജ്യൂസാണെന്ന സംശയമുണ്ടായത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഏറ്റവും ചെറിയ രക്തകോശങ്ങളായ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു നിറമില്ല.

