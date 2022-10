ആണവ പോർമുനയൊരുങ്ങുന്നു, മുൻ അഫ്ഗാൻ സൈനികരും യുദ്ധക്കളത്തിൽ; ചോരയിൽ കുതിരുമോ മഞ്ഞുകാലം?

വിന്റർ ഈസ് കമിങ്... അതെ, മഞ്ഞുകാലം വരാൻ പോകുന്നു. യൂറോപ്പിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെയെല്ലാം തലയെഴുത്തു മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ശൈത്യകാലം വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കരുത്തുമായി മുന്നേറിയ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമനിക്കേറ്റ ആദ്യ തിരിച്ചടിക്കും പരാജയത്തിനും പിന്നിലും യൂറോപ്പിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ മണ്ണിലെ, മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കു നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ‘ഓപ്പറേഷൻ ബാർബറോസ’ എന്ന ജർമൻ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ മുനയൊടിച്ചതിനും സൈന്യത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ നാശത്തിനും റഷ്യയെ സഹായിച്ചത് മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തുടർന്നു ചെളിക്കണ്ടമായി മാറിയ സമതലങ്ങളുമായിരുന്നു. കുതിച്ചെത്തിയ ജർമൻ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ചോരയും മ‍ഞ്ഞും വീണു കുഴഞ്ഞു വയൽപരുവമായ റഷ്യൻ സമതലങ്ങളിലും നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയതോടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പ് സാക്ഷിയാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമായ റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെയും ഭാവി നിർണയിക്കുക ഈ മഞ്ഞുകാലമായിരിക്കുമോ? 1939ൽ ഫിൻലൻഡിനോടും 1941ൽ ജർമനിയോടും ശൈത്യകാല യുദ്ധത്തിലൂടെ നേടിയ പേരുംപെരുമയും ഈ ശൈത്യകാലത്തോടെ റഷ്യ യുക്രെയ്നിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറ വയ്ക്കുമോ? നിസ്സാരമെന്നു കരുതി യുക്രെയ്നിനെതിരെ ‘സ്പെഷൽ സൈനിക നടപടി’ എന്ന പേരിൽ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ റഷ്യ ഈ ശൈത്യകാലത്തോടെ പൂർണ യുദ്ധമെന്ന സാഹസത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമോ? ലോക സൈനിക കരുത്തിൽ രണ്ടാമനായ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ അതിവേഗ സൈനിക നീക്കത്തോടെ ഒന്നൊന്നായി മോചിപ്പിക്കുന്ന യുക്രെയ്ൻ, ഗോലിയാത്തിനെതിരെ ദാവീദിനെ പോലെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം നേടുമോ? റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്രൈമിയയെയും റഷ്യൻ വൻകരയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നപ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ കെർച്ച് പാലത്തിനു നേർക്കും പുട്ടിന്റെ തുറുപ്പു ചീട്ടായിരുന്ന നോർഡ് സ്ട്രീം ഗ്യാസ് പൈപ്‌ലൈനുകളുടെ നേർക്കുമുണ്ടായ അട്ടിമറി, കടുത്ത നടപടികൾക്കു റഷ്യയെ നിർബന്ധിതരാക്കുമോ? ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരാക്രമണവും റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി കരുതി ആണവായുധം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള പുട്ടിന്റെ ഉറച്ച ഭീഷണി യൂറോപ്പിൽ ആണവയുദ്ധത്തിനു വഴിതെളിക്കുമോ? അതിലുപരി ഒൻപതാം മാസത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന റഷ്യൻ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം യൂറോപ്പിനെയും ലോകത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ മഞ്ഞിനു മുന്നേ മിന്നലായി യുക്രെയ്ൻ

വരാൻ പോകുന്ന മഞ്ഞുകാലത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു കുറച്ചു മാസമായി റഷ്യൻ സൈന്യം. പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രതിരോധമൊരുക്കി, വരാൻ പോകുന്ന കഠിനമായ മഞ്ഞുകാലത്തെയും ശുഷ്ക്കമായ യുക്രെയ്നിയൻ പ്രത്യാക്രമണത്തെയും വരവേൽക്കാനുള്ള ആലസ്യത്തിലായിരുന്നു റഷ്യൻ സൈനികരെന്നു പറയാം. തുർക്കിയുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും ഒപ്പുവച്ച ധാന്യക്കയറ്റുമതി കരാറിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്നിനു നേർക്കുള്ള ആക്രമണത്തിനും കടന്നുകയറ്റത്തിനും റഷ്യ കുറച്ചധികം മയം വരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധക്കളത്തിനേക്കാളും വിലപിടിച്ച നയതന്ത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ റഷ്യൻ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പുട്ടിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗി ലാവ്റോവും.

ഏപ്രിലിനു ശേഷം ശക്തമായ കരയാക്രമണങ്ങൾ നടത്താതിരുന്ന റഷ്യ, യുക്രെയ്നിൽനിന്നു പിടിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർ‌ത്തിയിരുന്നത്. കൂടാതെ ദീർഘദൂര ആർട്ടിലറികളുടെ സഹായത്തോടെ യുക്രെയ്നിയൻ നഗരങ്ങൾക്കു നേരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഷെൽ, റോക്കറ്റ്, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏഴു മാസവും പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ സേന, ആദ്യമായി നടത്തിയ സംഘടിത പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ അഞ്ചുമാസംകൊണ്ടു റഷ്യ പിടിച്ചടക്കിയ ഖാർകീവിലെ പ്രദേശങ്ങൾ വെറും 5 ദിവസം കൊണ്ടു തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ആയുധങ്ങളും സൈനിക വാഹനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു റഷ്യൻ സൈനികർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണു പിന്നീടു ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. റഷ്യൻ കരിങ്കടൽ നാവിക വ്യൂഹത്തിന്റെ കൊടിക്കപ്പലായിരുന്ന മോസ്കോവയുടെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഖാർകീവിലെ യുക്രെയ്ൻ മുന്നേറ്റം. അറബ് – ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ അതിവേഗ വിജയത്തിനു തുല്യമായിട്ടാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ മുന്നേറ്റം പല സൈനിക നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ അദ്ഭുത വിജയം യുക്രെയ്ൻ നേടിയത്.?

∙ അമേരിക്ക ഒരുക്കിയ കെണി

‘കൊണ്ടു നടന്നതും നീയെ ചാപ്പാ... കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലിച്ചതും നീയെ ചാപ്പാ’ എന്ന് അമേരിക്കയെ നോക്കി പറയേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ലോകം. ‘ദേ നാളെ പൊട്ടും (യുദ്ധം) ദേ ഇപ്പോൾ പൊട്ടും’ എന്നു പറഞ്ഞ് ‘തേങ്ങയുടയ്ക്കാൻ’ റഷ്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അമേരിക്കയോ നാറ്റോയോ ഇടപെടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു യുക്രെയ്നിനെ സ്വന്തം വിധിക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു ലോകത്തെയാകെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടതും അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയെ സുഹൃത്തായി കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ താനേ വന്നു ചേർന്നുകൊള്ളുമെന്ന നയതന്ത്രവിദഗ്ധരുടെ ‘തമാശ’ യുക്രെയ്നിന്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയായി.

തങ്ങൾ‌ക്കു താൽപര്യമില്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതു പതിവാക്കിയ അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎയുടെ ചരടുവലികൾ തന്നെയാണ് സഹോദര രാജ്യമായ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്കു യുക്രെയ്നിനെ തള്ളിവിട്ടതെന്നു നിസ്സംശയം പറയാനാകും. 2004ൽ യുക്രെയ്നിൽ അരങ്ങേറിയ ഓറഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നു പേരിട്ടു വിളിക്കുന്ന ‘അട്ടിമറി’ സിഐഎ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കിയതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ നീറിപ്പുകഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് 2014ലെ മൈതാൻ പ്രക്ഷോഭത്തോടെ ശക്തമാകുകയും റഷ്യൻ അനുകൂല യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യാനുകോവിച്ചിന്റെ സ്ഥാന നഷ്ടത്തിനും ക്രൈമിയയുടെ റഷ്യൻ കയ്യേറ്റത്തിനുമെല്ലാം വഴിയൊരുക്കിയത്. ഈ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ശക്തമാകുകയും പതിയെ വളർന്ന് ഏറെക്കുറെ പൂർണതോതിലുള്ള ഇന്നത്തെ റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു.

∙ മഞ്ഞുരുകും മുന്നേ മരണമെത്തി

2022 ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി. യുക്രെയ്നിന്റെയും റഷ്യയുടെയും സമതലങ്ങളിൽനിന്നു മഞ്ഞുവീഴ്ച പൂർണമായും മാറിയിട്ടില്ല. വടക്കൻ‌ മേഖലയിൽ‌ ബെലാറൂസുമായും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ റഷ്യ തനിച്ചും നടത്തുന്ന സൈനിക പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് അമേരിക്ക യുക്രെയ്നിന് 2021 അവസാനത്തോടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിത്തുടങ്ങുന്നു. ഏതു നിമിഷവും റഷ്യ ആക്രമണം തുടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നേരിട്ടു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ ഭൂരിപക്ഷ വിമത മേഖലകളായ ലുഹാൻസ്ക്കിനും ഡോണെറ്റ്സ്കിനും നേർക്ക് യുക്രെയ്ൻ ഷെല്ലിങ് ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന്, റഷ്യൻ വിമത നേതാക്കൾ ഫെബ്രുവരി 19ന് ഈ മേഖലയിൽ പൂർണ സൈനിക വിന്യാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രോഗികളെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മറ്റു അബലരെയും റഷ്യയിലേക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫെബ്രുവരി 21ന് യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളായ ലുഹാൻസ്ക്കിലെയും ഡോണെറ്റ്സ്കിലെയും വിമത നീക്കങ്ങളെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടാണ് പുട്ടിൻ തന്റെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. സോവിയറ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള ലുഹാൻസ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് (എൽപിആർ), ഡോണെറ്റ്സ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് (ഡിപിആർ) എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച പുട്ടിൻ പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി 24നു പുലർച്ചെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സാങ്കേതികമായി, 2014 മുതൽ തുടക്കമിട്ട റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇതോടെ പുതിയ തലത്തിലേക്കു കടന്നു. അതുവരെ ലുഹാൻസ്കിലെയും ഡോണെറ്റ്സ്കിലെയും വിമതരും റഷ്യൻ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നറും മാത്രമായിരുന്നു യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ റഷ്യൻ സൈനികർ നേരിട്ടു യുക്രെയ്നുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ വഴിയൊരുങ്ങി.

∙ യുക്രെയ്നിന്റെ കെണിയിൽ വീണ റഷ്യ

യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ കണക്കുകുട്ടലുകൾ തുടക്കത്തിൽ അമ്പേ പിഴച്ചുവെന്നാണു പല സൈനിക വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി എന്ന പേരിൽ തുടക്കമിട്ട യുദ്ധം ഇത്രയും നീളുമെന്നു റഷ്യ കരുതിയിരുന്നില്ല. യുക്രെയ്ന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിനു നേർക്കു നടത്തുന്ന മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാമെന്നും പിന്നാലെ റഷ്യൻ അനുകൂല പ്രസിഡന്റിനെ വാഴിച്ച് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്നുമുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു റഷ്യൻ നീക്കം. എന്നാൽ വെടിനിർത്തലിനു യുക്രെയ്ൻ തയാറാകാതിരുന്നതു യുദ്ധം തുടരാൻ റഷ്യയെ നിർബന്ധിതരാക്കി. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുവരവിൽതന്നെ യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ ആയുധം വച്ചു കീഴടങ്ങുമെന്നും ജനം റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ വരവേൽക്കുമെന്നുമാണ് റഷ്യൻ ജനറൽമാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ‌ യുക്രെയ്നിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ‘അമേരിക്കൻ ഓഫർ’ നിരസിച്ച സെലൻസ്കിയുടെ നിലപാടിനോടു ചേർന്നുനിന്ന്, ജന്മനാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ വർധിത വീര്യത്തോടെ പോരാടിയതും അമേരിക്കൻ ആയുധങ്ങളുമായി ബ്ലാക്‌വാട്ടർ പോലുള്ള സ്വകാര്യ സൈനികർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിറഞ്ഞതും റഷ്യൻ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചു. കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദൃശ്യമായി നടക്കുന്ന നാറ്റോ ഇടപെടൽ കൂടിയായപ്പോൾ പെട്ടെന്നു തീരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച യുദ്ധം മാസങ്ങളും വർ‌ഷങ്ങളും നീളുമെന്നു റഷ്യയ്ക്കും പിന്നാലെ ലോകത്തിനും ബോധ്യമായി. ഇതോടെ കീവ് പിടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമുപേക്ഷിച്ച് യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ ഡോൺബാസിലും തെക്കൻ മേഖലയായ ഹേഴ്സണിലുമായിരുന്നു റഷ്യയുടെ ശ്രദ്ധ.

∙ ചോര ചിന്തിയ യുദ്ധനാൾ വഴികൾ

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടക്കമിട്ട വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടിയെന്ന റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇതുവരെ മൂന്നു ഘട്ടം പിന്നിട്ടു നാലാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നാണു സൈനിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടം. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടം. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം മുതൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യം വരെയുള്ള മൂന്നാം ഘട്ടം. ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള നാലാം ഘട്ടം. പേരിൽ യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ യുദ്ധമാണെങ്കിലും യുദ്ധം യഥാർഥത്തിൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിലാണ്. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുക്രെയ്നിനു വേണ്ടി പോരാടുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അമേരിക്കൻ വിമുക്ത സൈനികരും ബ്ലാക്‌വാട്ടർ പോലുള്ള സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘങ്ങളുമാണ്. കൂടാതെ നാറ്റോ സൈനികരും യുക്രെയ്നിനു വേണ്ടി പോരാടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. റഷ്യയ്ക്കു വേണ്ടി വാഗ്നർ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘവും ചെച്നിയൻ നേതാവായ റംസാൻ ഖാദിറോവിന്റെ പോരാളികളുമുണ്ട്. ചെച്നിയയിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യൻ വിമത പോരാളികൾ യുക്രെയ്നിനു വേണ്ടിയും യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഒന്നാം ഘട്ടം (ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രില്‍ വരെ): റഷ്യൻ സൈന്യം വടക്ക്, കിഴക്ക്, തെക്കൻ ദിശകളിൽനിന്നു യുക്രെയ്നിനെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ചു. ഖാർകീവ്, മരിയുപോൾ, കീവ്, ഹേഴ്സൺ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ റഷ്യൻ ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് യുക്രെയ്നിന്റെ കടുത്ത പ്രതിരോധം. അമേരിക്കയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ജാവ്‌ലിൻ, യുകെയിൽനിന്നു ലഭിച്ച എൻലോ (NLAW) തുടങ്ങിയ ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു യുക്രെയ്ൻ തീർത്ത പ്രതിരോധം ഒട്ടേറെ റഷ്യൻ ടാങ്കുകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. കരസേനയ്ക്കു പിന്തുണയുമായെത്തിയ റഷ്യൻ ഹെലികോപ്ടറുകൾ സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകൾക്കും മാൻപാഡ് മിസൈലുകൾക്കും ഇരയായി.

ഇതോടെ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം ലഭിക്കാതെ വന്ന റഷ്യൻ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുക്കുന്നു. റഷ്യൻ മുൻനിരയെ തകർക്കുന്നതിനേക്കാൾ പിൻനിരയിലെ സപ്ലൈ ലൈനുകളെയും ഇന്ധന ടാങ്കറുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ റഷ്യൻ മുന്നേറ്റം വളരെയധികം ദുഷ്കരമാക്കി. ഇതോടെ മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ കീവ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമുപേക്ഷിച്ചു റഷ്യൻ സൈന്യം പിൻമാറിത്തുടങ്ങി. കൂടാതെ യുക്രെയ്ൻ പ്രദേശങ്ങളായ സുമിയിൽനിന്നും ഖാർകീവിൽനിന്നും റഷ്യൻ സൈന്യം ഭാഗികമായി പിൻമാറി. എന്നാൽ കിഴക്കൻ, തെക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ‌ റഷ്യ ആക്രമണം തുടർന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ‌ നിർണായകമായ ഹേഴ്സൺ പ്രവശ്യയുടെ നിയന്ത്രണവും സപൊറീഷ്യ ആണവ നിലയവും റഷ്യൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു.

∙ രണ്ടാംഘട്ടം (ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ): ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റത്തിനു റഷ്യൻ സൈന്യം മുതിർന്നില്ല. കാരണം ആദ്യഘട്ട യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. സൈനിക ശേഷിയിൽ വൻ ഇടിവ് നേരിട്ടതിനാലാണ് റഷ്യ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ ആക്രമണത്തിനു മുതിരാതിരുന്നതെന്നു പെന്റഗൺ വിലയിരുത്തുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ഒരു ദശാബ്ദം കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട (കൊല്ലപ്പെട്ടതിലേറെ) സൈനികർ യുക്രെയ്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ആദ്യഘട്ട യുദ്ധത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനും വൻ നാശം നേരിട്ടിരുന്നു.

യുക്രെയ്നിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സോവിയറ്റ് കാലത്തെ മിക്ക ആയുധങ്ങളും ഒറ്റ മാസംകൊണ്ടു തന്നെ തീരുകയോ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം തകരാറിലാകുകയോ ചെയ്തു. കൂടാതെ വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ പാശ്ചാത്യ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യുക്രെയ്ൻ സൈനികരുടെ പരിചയക്കുറവും കൂടിയായപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ യുക്രെയ്നും റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കാര്യമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു മുതിർന്നില്ല. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ കൂടുതൽ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ നൽ‌കി സഹായിക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളോട് സെലൻസ്കി അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

സൈന്യത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനായി റഷ്യ കൂടുതൽ‌ സൈനികരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റഷ്യൻ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നറും അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ സൈന്യമായ ബ്ലാക്‌വാട്ടറും പരസ്യമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

∙ മൂന്നാം ഘട്ടം (ഓഗസ്റ്റ് പകുതി മുതൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യം വരെ): കൂടുതൽ വിദേശ ആയുധങ്ങൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക്. അമേരിക്കൻ 777 ഹൊവിസ്റ്ററുകളും വിഖ്യാതമായ ഹിമാഴ്സ് (ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആർട്ടിലറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം) മിസൈൽ സംവിധാനവും യുക്രെയ്ൻ ആവനാഴിക്ക് കരുത്തേകാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ ഫോറിൻ ലീജിയൻ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയ സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാരും വിദേശ പട്ടാളക്കാരും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക്. അമേരിക്കയും മറ്റു നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും നൽകിയ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ നിപുണരായതോടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി മാറുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ നിർണായകമായ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളിൽ യുകെ, യുഎസ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യുക്രെയ്ൻ മുൻതൂക്കം നേടുന്നു. കൂടാതെ തുർക്കിഷ് നിർമിതമായ ബെയ്‌രക്താർ ടിബി2 പോലുള്ള ഡ്രോണുകളും മറ്റു ചെറുകിട ഡ്രോണുകളും ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇന്റലിജൻസ് ശേഖരണത്തിനും യുക്രെയ്നിനു മേൽക്കൈ നൽകുന്നു.

∙ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് പ്രത്യാക്രമണം

യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏഴുമാസവും പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ കൃത്യമായ പദ്ധതിയോടെയാണു പ്രത്യാക്രമണം മെനഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ റഷ്യൻ മുന്നേറ്റം വിജയകരമായി തടഞ്ഞെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനും കാര്യമായ നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പുതുതായി സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെയും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടി പുറത്തുവന്ന സൈനികരെയും സ്പെഷൽ മിലിറ്ററി കമാൻഡോകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചടിക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. കൂടാതെ ശത്രുവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പിൻനിര കടന്നു റഷ്യയ്ക്കുള്ളിലും അധിനിവേശ മേഖലകളിലും സൈനിക അട്ടിമറികൾ നടത്താൻ സിഐഎ പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫോഴ്സിനെയും (എസ്എസ്ഒ) നിയോഗിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തോടെ യുക്രെയ്ൻ നേതാക്കൾ പ്രത്യാക്രമണത്തെ കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത ഓരോ ഇഞ്ചും തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും അതിനു തെക്കൻ മേഖലയിൽനിന്നു തുടക്കമിടുമെന്നും ക്രൈമിയ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും സെലൻസികിയുടെ പ്രസ്താവന. പിന്നാലെ ഹേഴ്സണിലെ റഷ്യൻ ആയുധപ്പുരകളിലും ഇന്ധന ഡിപ്പോകളിലും ദുരൂഹമായ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ. കൂടാതെ, 2014ൽ റഷ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്രൈമിയയിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ. യുക്രെയ്നിലെ തെക്കൻ മേഖലകളിലെ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ റഷ്യയ്ക്കു വ്യോമാക്രമണ പിന്തുണ നൽ‌കുന്ന ക്രൈമിയയിലെ സാക്കി എയർ ബേസിലും കനത്ത സ്ഫോടനം. 9 റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർന്നെന്ന് യുക്രെയ്നിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ വിമാനങ്ങൾക്കു കേടുപാടില്ലെന്നും ആയുധ ശേഖരത്തിലുണ്ടായ സാധാരണ സ്ഫോടനമാണെന്നും റഷ്യയുടെ മറുവാദം. ഏഴു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ‌ തകർന്നതിന്റെ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്.

ഹേഴ്സണിലെ ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ക്രൈമിയയിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ചു യുക്രെയ്ൻ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. പുട്ടിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഡ്യുഗിന്റെ മകൾ ഡാര്യയ ഡ്യുഗിനയെ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് മോസ്കോയിൽ വച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് എസ്എസ്ഒ, റഷ്യയിൽ അട്ടിമറികൾക്കു തുടക്കമിടുന്നത്. അലക്സാണ്ടർ ഡ്യുഗിനെയാണ് ആക്രമികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നു പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. പിന്നാലെ റഷ്യയിലെ ഒട്ടേറെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആയുധ സംഭരണ ശാലകളിലും അസ്വാഭാവികമായ ഒട്ടേറെ സ്ഫോടനങ്ങൾ.

ക്രൈമിയയിലെ സ്ഫോടനങ്ങളെ തുടർന്നു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ക്രൈമിയയിൽനിന്നു സുരക്ഷിത ദൂരത്തേയ്ക്കു മാറ്റാൻ റഷ്യ നിർബന്ധിതരായി. ഇതോടെ തെക്കൻ‌ മേഖലയിലെ റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണം ദുർബലമായി. പിന്നാലെ ഹേഴ്സണിലെ റഷ്യൻ പോസ്റ്റുകൾക്കു നേരെയും കമാൻഡിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഇന്ധന ആയുധ ഗോഡൗണുകൾക്കു നേരെയും യുക്രെയ്നിന്റെ ഹിമാഴ്സ് മിസൈൽ ആക്രമണം. ഇതോടെ കമാൻഡിങ് പോസ്റ്റുകളും മറ്റു തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധ ഇന്ധന ഡിപ്പോകളും ഏറെ പിൻനിരയിലേക്കു മാറ്റാൻ റഷ്യ നിർബന്ധിതരായി. ഇതോടെ സപ്ലൈ ലൈനുകൾക്കു നേരെ യുക്രെയ്ൻ ഹിമാർഴ്സ് ആക്രമണം വർധിപ്പിച്ചു. ഹേഴ്സണിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആന്റനോവിസ്കി പാലം ഹിമാഴ്സ് റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതോടെ ഹേഴ്സണിലെ ഡനിപ്രോ നദിയുടെ മറുകരയിലുണ്ടായിരുന്ന റഷ്യൻ സൈനികർക്കുള്ള ആയുധ – ഇന്ധന വിതരണത്തിൽ തടസ്സം നേരിടാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ ഡ്രോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ റഷ്യൻ പോസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം അവ ഹിമാഴ്സ് ആക്രമണത്തിൽ തകർക്കുന്നതു തുടരുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ യുക്രെയ്ൻ ലക്ഷ്യം ഹേഴ്സണാണെന്നു ഉറപ്പിച്ച റഷ്യ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഡോൺബാസിലും ഖാർകീവിലും യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന വാഗ്നർ സംഘാംഗങ്ങളെയും ചെച്ചൻ പോരാളികളെയും ഹേഴ്സന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചു. ഇതോടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പിടിച്ചെടുത്ത മേഖലകളുടെ സുരക്ഷ, കാര്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത പുതിയ പട്ടാളക്കാരുടെ ചുമലിലായി. തെക്കൻ മേഖലയിലെ പോരാട്ടത്തിലേക്കു റഷ്യയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച യുക്രെയ്ൻ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കനത്ത മിന്നലാക്രമണം നടത്തുന്നു. വിശാലമായ യുക്രെയ്നിന്റെ സമതലങ്ങളിലെ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ നിരയിലെ വിടവുകൾ മുതലെടുത്തു കീവിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന സൈനികരും റിസർവ് സൈനികരും അമേരിക്കൻ സൈനികരുൾപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്‌വാട്ടർ സ്വകാര്യ സൈനികരും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത മിന്നലാക്രമണത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നതോടെ പിൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികർക്ക് ചെറുത്തുനിൽക്കാനുള്ള സാവകാശം പോലും ലഭിച്ചില്ല. പിൻനിരകളും യുക്രെയ്നിയൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു.

കാര്യമായി പരിശീലനം ലഭിക്കാതിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതിരോധ നിരയിലുള്ള റഷ്യൻ സൈനികർ ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് പിന്നീട് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ടാക്രമിക്കാതെ ചുറ്റിവളഞ്ഞ് മരിയുപോൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ അതേ റഷ്യൻ രീതി തന്നെയാണ് ഖാർകീവിൽ യുക്രെയ്നും പ്രയോഗിച്ചത്. തെക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് റഷ്യ സൈനികരെ നീക്കിയപ്പോൾ‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലൂടെ ആക്രമിച്ചു മുന്നേറിയ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം, റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ ബാലാക്ലിയ, ഇസിയം, കുപിയാൻസ്ക്, ലീമാൻ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ വളയാൻ തുടങ്ങി. മൂന്നു വശത്തുകൂടിയും ആക്രമിച്ചു മുന്നേറുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലകപ്പെടാതിരിക്കാൻ റഷ്യൻ സൈനികർക്ക് അതിവേഗം പിന്നോട്ടു മാറേണ്ടി വന്നു. ലീമാനിൽ ഇത്തരത്തിൽ 5000 റഷ്യൻ സൈനികരാണു കുടുങ്ങിയത്. ടാങ്കുകളും വാഹനങ്ങളും അടക്കം പലതും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇവർക്കു പിൻമാറേണ്ടി വന്നത്.

കിഴക്കൻ മേഖലയിലുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടി റഷ്യയുടെ മറ്റു യുദ്ധമുന്നണികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ തെക്കൻ മേഖലയിലും യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പുട്ടിൻ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കെയായിരുന്നു യുക്രെയ്നിന്റെ സൈനിക മുന്നേറ്റമുണ്ടായതെന്നതു തീർത്തും യാദൃച്ഛികമല്ലായിരുന്നു. ഇതോടെ കൂടുതൽ ദീർഘമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ പുട്ടിൻ രാജ്യത്ത് ഭാഗിക സൈനിക വിന്യാസത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ 3 ലക്ഷം റിസർവ് സൈനികരെ രംഗത്തിറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു നടത്തിയ പുട്ടിന്റെ നടപടി റഷ്യയിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധവും പരിഭ്രാന്തിയും പരത്തി. ഭാഗിക സൈനിക വിന്യാസത്തിനെതിരെ റഷ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. സൈനിക സേവനത്തിനു നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ഭീതിയിൽ ഒട്ടേറെ യുവാക്കൾ വീസ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫിൻലൻഡിലേക്കും ജോർജിയയിലേക്കും മറ്റും നാടുവിട്ടു. എന്നാൽ 2.2 ലക്ഷം പേർ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നെന്നും 80,000 പേർ അധികം വൈകാതെ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും പുട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ റഷ്യയുടെ ഭാഗിക സൈനിക വിന്യാസം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായെന്ന് വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇവർക്കുള്ള പരിശീലനം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ യുക്രെയ്നിന്റെ തിരിച്ചടി തന്ത്രം

ആദ്യഘട്ട യുദ്ധത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചു നിന്നതോടെ, നാറ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയാണ് തിരിച്ചടികൾക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കുന്നത്. മൂന്നു ഘട്ടമായി പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനാണ് യുക്രെയ്ൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ലണ്ടൻ കിങ്സ് കോളജിലെ യുദ്ധപഠന വിദഗ്ധനായ ഡോ. മൈക്ക് മാർട്ടിൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വളയുക, ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, നശിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് യുക്രെയ്ൻ തങ്ങളുടെ പ്രത്യാക്രമണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ സപ്ലൈ ലൈനുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്യുക. രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഹേഴ്സൺ വീണ്ടെടുക്കൽ. കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ റഷ്യൻ സപ്ലൈ ലൈനുകൾ അടയ്ക്കുന്നതോടെ ക്രൈമിയ വഴി ലഭിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും ഇന്ധനവും മാത്രമായിരിക്കും തെക്കൻ മേഖലയിലെ ഹേഴ്സണിലെയും മധ്യമേഖലയിലെ സപൊറീഷ്യയിലെയും റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏക സപ്ലൈ ലൈൻ.

അസോവ് കടലിലൂടെ കപ്പലിൽ ആയുധങ്ങളും ഇന്ധനവും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും റെയിൽവേ ലൈനുകളാണ് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ജീവനാഡി. ഇതിനായി പുട്ടിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭമായ കെർച്ച് കടലിടുക്കിലെ ക്രൈമിയൻ റെയിൽ – റോഡ് സംവിധാനം തകർക്കുക. ഇതോടെ ഹേഴ്സണിലെ റഷ്യൻ സൈന്യം മതിയായ ആയുധങ്ങളും ഇന്ധനവും മറ്റും ലഭിക്കാതെ പിൻമാറുകയോ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. ഈ മുന്നേറ്റം ക്രൈമിയൻ അതിർ‌ത്തി വരെ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സപൊറീഷ്യ ആണവനിലയം ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യമേഖലയിൽ മൂന്നാം യുദ്ധമുന്നണി തുറക്കുകയും അസോവ് തീരത്തോടു ചേർന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ മരിയുപോൾ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതോടെ തെക്കൻ യുക്രെയ്നിലേക്കും കിഴക്കൻ യുക്രെയനിലേക്കുമുള്ള റഷ്യയുടെ നിർബാധ സൈനിക നീക്കത്തിനു തടയിടാനാകും. മഞ്ഞു വീഴ്ചയ്ക്കകം ഈ മൂന്നാം യുദ്ധമുന്നണി തുറക്കാനായില്ലെങ്കിൽ, മഞ്ഞുവീഴ്ച സൈനിക മുന്നേറ്റം അസാധ്യമാക്കുന്ന നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു മഞ്ഞുറയുന്ന ജനുവരിയോടെ പ്രത്യാക്രമണം ശക്തമാക്കാനാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ റഷ്യയുടെ മറു തന്ത്രം

യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വൻ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ആഘാതത്തിനു ശേഷം റഷ്യൻ സൈന്യം പുനഃസംഘടിക്കപ്പെട്ടതോടെ യുക്രെയ്ൻ മുന്നേറ്റം സാവധാനമായിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തിരിച്ചടിയോടെ പിൻമാറിയ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗവും വാഗ്നർ സ്വകാര്യസൈന്യവും ബഖ്മുത് ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നേറുന്നതു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ യുക്രെയ്നിയൻ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നോർഡ് സ്ട്രീം ഗ്യാസ് പൈപ്‌ലൈനിലെ അട്ടിമറിക്കും കെർച്ച് കടലിടുക്കിലെ ക്രൈമിയൻ പാലത്തിനു നേർക്കുമുണ്ടായ ട്രക്ക് ബോംബിനും പിന്നാലെ റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണവും ഡ്രോൺ ആക്രമണവും കടുപ്പിച്ചതോടെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

ചെച്നിയയിലും സിറിയയിലും പുട്ടിന്റെ ഇംഗിതം നടപ്പാക്കിയ സെർജി സുറോവിക്കിൻ എന്ന ‘കുപ്രസിദ്ധ ജനറലിനെ’ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത് പുട്ടിൻ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. കൂടാതെ ഇറാനിൽനിന്നു റഷ്യ വാങ്ങിയ ഷഹീദ് 136 ക്വാമക്കോസി (സൂയിസൈഡ്) ഡ്രോണുകൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി തിരിച്ചു തുടങ്ങിയതായി സൈനിക നിരീക്ഷകർ‌ കരുതുന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിനെയും മറ്റു നഗരങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിട്ടു നിന്ന റഷ്യ കെർച്ച് പാലത്തിനു നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം യുക്രെയ്ൻ നഗരങ്ങളെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമാക്കി. യുക്രെയ്നിലെ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളെയും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും വാർത്താ വിനിമയ ശൃംഖലകളെയും മൊട്ടുസൂചിയുടെ കൃത്യതയോടെ പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളും ക്വാമക്കോസി ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചു തകർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യുക്രെയ്ൻ സർക്കാരിനെ പോലെ ജനങ്ങളെയും അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സൈനികമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുപരി ഭയപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് റഷ്യയുടെ ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പല സൈനിക വിദഗ്ധരും കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കീവിന്റെയും മറ്റു നഗരങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന റിസർവ് സൈനികരെയും എസ് 300 അടക്കമുള്ള വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുമടക്കം ഉപയോഗിച്ചാണു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ യുക്രെയ്ൻ മുന്നേറ്റം. ഈ സൈനികരെയും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും തിരികെ കീവിലെത്തിക്കാനും പിന്നാലെ കിഴക്കൻ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ മേൽക്കൈ നേടാനുമാണ് റഷ്യൻ നീക്കമെന്നും വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു. പതിനായിരത്തോളം സൈനികരെയും ഒട്ടേറെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും റഷ്യ ബെലാറൂസിലേക്ക് എത്തിച്ചതും കീവിന്റെ മേൽ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്.

റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത യുക്രെയ്ൻ മേഖലയിൽ പുട്ടിൻ പട്ടാള നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഹേഴ്സൺ പ്രവശ്യയിൽനിന്നു പൗരന്മാരെ റഷ്യൻ സൈന്യം ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്റെ പ്രത്യാക്രമണം തടയാനുള്ള റഷ്യൻ സൈനിക നീക്കം സുഗമമാക്കാനാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. മേഖലയിൽ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നോവ കഹോവ്ക ഡാമും വൈദ്യുതി ഉൽപാദന നിലയവും യുക്രെയ്ൻ പട്ടാളം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി റഷ്യ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡാം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റഷ്യയാണെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ ആരോപണം. റഷ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്രൈമിയുടെ ജീവനാഡിയായ നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാൽ തുടങ്ങുന്നത് നോവ കഹോവ്ക ഡാമിൽ നിന്നാണ് അതിനാൽ ഈ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ റഷ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ‌ തന്നെ ഹേഴ്സൺ പ്രവശ്യ റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയതും നോർത്ത് ക്രൈമിയൻ കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു.

ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബങ്കറുകളും ട്രഞ്ചുകളും തീർത്തു കടുത്ത പ്രതിരോധം ഒരുക്കി മഞ്ഞുകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടാനാണു റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുവീഴ്ച ശക്തമാകുന്നതോടെ സമതലങ്ങളിലെ മഞ്ഞുറഞ്ഞു സൈനിക നീക്കം സാധ്യമാകുന്ന ജനുവരിയോടെ റഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധം ശക്തമാക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഭാഗിക സൈനിക വിന്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യൻ സൈന്യത്തോടു ചേരുന്ന മൂന്നു ലക്ഷം റിസർവ് സൈനികർ അപ്പോഴേയ്ക്കും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി യുദ്ധമുന്നണിയിൽ അണിനിരക്കുമെന്നും അതോടെ പൂർണ യുദ്ധമെന്ന സാഹസത്തിലേക്ക് പുട്ടിൻ എടുത്തുചാടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവർ കണക്കൂകൂട്ടുന്നു.

∙ ടാങ്കുകളുടെ ശവപറമ്പ്

ഏതൊരു കരയുദ്ധത്തിലും യുദ്ധഭൂമിയുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നത് ടാങ്കുകളും കവചിത വാഹനങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധഭൂമികൾ ടാങ്കുകളുടെ ശവപ്പറമ്പാകുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണു ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിന്റെ സ്വാതന്ത്യ്രദിനത്തിൽ, തകർന്ന റഷ്യൻ ടാങ്കുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേയാണ് യുക്രെയ്ൻ കീവിൽ ഒരുക്കിയത്. 2021ൽ അർമീനിയ– അസർബൈജാൻ യുദ്ധത്തോടു കൂടി ടാങ്ക് പടയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നു പല സൈനിക വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡ്രോണുകളും ആന്റി ടാങ്ക് മിസൈലുകളുമായി അർമീനിയയുടെ ടാങ്ക് പടയെ അസർബൈജാൻ തകർത്തതിനു റഷ്യയും സാക്ഷിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും യുക്രെയ്നിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് റഷ്യ ടാങ്ക് പടയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ, ടാങ്ക് പടയുടെ സഹായമില്ലാതെ കരയുദ്ധത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താനാകില്ലെന്നു തന്നെ. ഇതുവരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ടാങ്കുകൾ റഷ്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ അവകാശവാദം. ആയിരത്തോളം ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിനും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ടി 62 ടി 72, ടി 80 ടാങ്കുകളാണ് റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റഷ്യയും ആയുധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. വിഖ്യാതമായ ജർമൻ ലെപോഡ് ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ റഷ്യയുടെ പ്രധാന ബാറ്റിൽ ടാങ്ക് ആയ ടി 90യും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തവും ആധുനികവുമായ ടി 14 ടാങ്കുകളും റഷ്യ യുദ്ധരംഗത്ത് ഇറക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജാവ്‌ലിൻ മിസൈലുകളെയും മറ്റു മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ടാങ്കുകൾ എന്നതു കരയുദ്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം. ചെറുകിട ആണവ ഷെല്ലുകൾ അടക്കം കൃത്യതയോടെ പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ടി 14 ടാങ്കുകൾ. എന്തായാലും വരും മാസങ്ങളിലും യുക്രെയ്നിന്റെ സമതലങ്ങളിൽ ടാങ്കുകളുടെ മുരൾച്ച ശക്തമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത.

∙ കഥ മാറ്റിയെഴുതാൻ ഹിമാഴ്സ്

റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ മേൽക്കൈ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റമായ ഹിമാഴ്സ്. യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയാണ് ഹിമാഴ്സ് (ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആർട്ടിലറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം). ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ സഹായത്തോടെ 480 കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഹിമാഴ്സ്. കൂടാതെ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം അതിവേഗം സ്ഥാനം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഇവയെ തിരിച്ചാക്രമിച്ചു തകർക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. റഷ്യൻ ആയുധപ്പുരകളും ഇന്ധന ഡിപ്പോകളും റഷ്യൻ‌ ടാങ്കുകളുമെല്ലാം ഹിമാഴ്സിനു തുടർച്ചയായി ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 16 ഹിമാഴ്സ് മിസൈൽ യൂണിറ്റാണ് അമേരിക്ക യുക്രെയ്നിനു സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയെ ‘വേട്ടയാടി’ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ വോസ്ടോക് ബറ്റാലിയൻ. മൂന്നു ഹിമാഴ്സ് റോക്കറ്റ് സംവിധാനവും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവും തകർത്തതായി റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ നെഞ്ച് തകർത്ത് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ

യുക്രെയ്നിലുടനീളം ഭീതിപരത്തി സ്ഫോടനങ്ങൾ‌ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറാൻ നിർമിത ഷഹിദ് 136 ക്വാമക്കോസി ഡ്രോണുകൾ. കാഴ്ചയിൽ അപരിഷ്കൃതമായ മട്ടും ഭാവവുമൊക്കെയാണെങ്കിലും കീവിലെ അതിസുരക്ഷാ മേഖലയിലെ വ്യോമപ്രതിരോധങ്ങളെ പോലും മറികടന്നു തന്ത്രപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഭേദിക്കുകയാണ് ക്വാമക്കോസി ഡ്രോണുകൾ. വളരെ ചെലവു കുറവുള്ളതും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നതും ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകളുടെ നേട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീവിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന യുക്രെയ്നിന്റെ രണ്ട് എസ് 300 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ റഷ്യ തകർത്തതും ഇറാന്റെ ക്വാമക്കോസി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു.

അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെ തുടർന്നു ചിപ്പുകൾ ലഭിക്കാതായതോടെ ആവശ്യത്തിനു ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കാനാകാതെ വലയുകയായിരുന്ന റഷ്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുകയാണ് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ‌. റഷ്യയ്ക്കു മുന്നേ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മൂലം വലയുന്ന ഇറാൻ, ഫ്രിജുകളുടെ ആവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. രാജ്യാന്തര പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നാലെ, തങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് ഡ്രോണുകൾ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആയിരത്തിലധികം ക്വാമക്കോസി ഡ്രോണുകൾ ഇറാനിൽനിന്ന് റഷ്യ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

∙ അഫ്ഗാൻ സൈനികരും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക്?

അമേരിക്കയുടെ അഫ്ഗാൻ പിൻമാറ്റത്തിനൊപ്പം അരലക്ഷത്തോളം അഫ്ഗാൻ സൈനികരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ അഫ്ഗാൻ സ്പെഷൽ ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങളും ഫൈറ്റർ പൈലറ്റുമാരുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സോവിയറ്റ് നിർമിത ആയുധങ്ങളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തു ശീലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള യുക്രെയ്ന്റെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അമേരിക്കൻ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പരിചയക്കുറവും ഭാഷാ പ്രശ്നവുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സോവിയറ്റ് നിർമിത ആയുധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയാണ് അമേരിക്ക യുക്രെയ്നിനെ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടിയൊരുക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങളുടെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും സ്റ്റോക്ക് തീർന്നതോടെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രംഗത്തിറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അമേരിക്ക.

എന്നാൽ യുക്രെയ്നിയൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് എഫ് 16 വിമാനങ്ങൾ പറത്താനും പോരാട്ടം നടത്താനും കൂടുതൽ പരിശീലനം വേണ്ടതിനാൽ മുൻ അഫ്ഗാൻ പൈലറ്റുമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്ടറുകളും യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ‌ വിന്യസിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സോവിയറ്റ് ആയുധങ്ങളും അമേരിക്കൻ‌ ആയുധങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് അഫ്ഗാൻ മുൻ സൈനികരെന്നത് അമേരിക്കയെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. മുൻ അഫ്ഗാൻ സ്പെഷൽ ഫോഴ്സിലെ ഒട്ടേറെപ്പേർ ബ്ലാക്‌വാട്ടർ സൈനിക സംഘത്തിനൊപ്പം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.

∙ ആണവ യുദ്ധം അരികെ?

റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി തങ്ങളുടെ ആയുധശേഖരത്തിലെ എന്തും എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുമെന്ന പുട്ടിന്റെ ഭീഷണി വെറും ജൽപനം മാത്രമാണോ? അതോ യൂറോപ്പിൽ ആണവ യുദ്ധമെന്ന ഭീഷണി യാഥാർഥ്യമാകുമോ? യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ തന്നെ, നാറ്റോയോ അമേരിക്കയോ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പുട്ടിൻ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ആണവ കമാന്റിനോട് തയാറെടുക്കാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ഈ നീക്കമാണ്, നേരിട്ടൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് അമേരിക്കയെയും നാറ്റോയെയും തടഞ്ഞത്. ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു പിന്നാലെ, റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത യുക്രെയ്നിയൻ പ്രദേശങ്ങളും റഷ്യയുടെ ആണവക്കുടയുടെ കീഴിലാണെന്ന പുട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം യൂറോപ്പിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത്.

യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രത്യാക്രമണം രൂക്ഷമായപ്പോൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ആണവ ആയുധം പ്രയോഗിക്കാൻ, യുദ്ധത്തിൽ പുട്ടിന്റെ വലംകയ്യായ ചെച്ചൻ നേതാവ് റംസാൻ ഖാദിറോവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണവായുധങ്ങൾ ഉള്ളതും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ചെറുകിട ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളതുമായ രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ആറായിരത്തോളം ആണവായുധങ്ങളാണ് റഷ്യൻ ആണവ കമാന്റിനു കീഴിലുള്ളത്. റഷ്യയുടെ ടി 14 മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്കിന് 152 എംഎം ആണവപോർമുനയുള്ള ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഇത്തരം ചെറുകിട ആണവ പോർമുനകൾ റഷ്യ നിർമിക്കുന്നുമുണ്ട്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ 10 കിലോടണ്ണിനു താഴെയുള്ള ആണവ സ്ഫോടനം നടത്താനും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി മാറിക്കാനും ഇത്തരം ആണവായുധങ്ങൾ‌ക്കു സാധിക്കും. കൂടാതെ പോസൈഡൺസ് ന്യൂക്ലിയർ ടോർപിഡോ ഡ്രോണുകളും സ്വന്തമായുള്ള റഷ്യയ്ക്ക് ആണവായുധ രംഗത്ത് അമേരിക്കയേക്കാളും മുൻകൈയുണ്ടെന്നുള്ളതു പറയാതെ വയ്യ.

റഷ്യൻ ആണവഭീഷണി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പിന്നീട്, ആണവായുധ പ്രയോഗത്തിൽനിന്നു റഷ്യയെ തടയണമെന്ന് ഇന്ത്യയോടും ചൈനയോടും അഭ്യർഥിക്കുകയുണ്ടായി. റഷ്യൻ ആണവ ട്രയാഡിന്റെ ഭാഗമായ ആണവായുധ ട്രെയിൻ മധ്യറഷ്യയിലെ റെയിൽപാളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയിരുന്നു. റഷ്യൻ ആണവമുങ്ങിക്കപ്പലായ ദി ബെൽഗോറോഡ് (കെ-329) നാറ്റോയുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതും യൂറോപ്പിലെങ്ങും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം ഈ കപ്പൽ ബാരെന്റ്സ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പലർക്കും ശ്വാസം നേരെവീണത്. ഹേഴ്സൺ പ്രവശ്യയിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന റഷ്യ ഈ മേഖലയിലോ ഓഡേഷയിലോ ചെറുകിട ആണവ പോർമുന പ്രയോഗിച്ചെക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

∙ റഷ്യൻ ആവനാഴി ഒഴിഞ്ഞോ?

യുദ്ധത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ തീർന്നു റഷ്യ പാപ്പരായി എന്ന മട്ടിൽ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ‌ കഥകൾ മെനയുന്നുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യയുടെ ആയുധപ്പുരകൾ ഇപ്പോഴും സമ്പന്നമാണെന്നു റഷ്യയുടെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ‘ഞങ്ങൾ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന’ പുട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന ശരിയാകാനാണു സാധ്യത. നാറ്റോയുമായും അമേരിക്കയുമായും നേരിട്ട് ഒരു യുദ്ധം വരെ കണക്കുകൂട്ടിയാണ് പുട്ടിന്റെ നീക്കങ്ങളെന്നു സൈനിക വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നു. യുക്രെയ്നിൽ ഏറെക്കുറെ വ്യോമ മേധാവിത്വം നേടിയിട്ടും റഷ്യയുടെ വ്യോമസേന ഇപ്പോഴും കാര്യമായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നതു, വരാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ പ്രയോഗിച്ച്, അമേരിക്കയെയും ലോകത്തെയും നടുക്കിയ ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലും പിന്നീട് റഷ്യ പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. നിലവിൽ കൈവശമുള്ള, കാലാവധി കഴിയാറായ സോവിയറ്റ് കാലഘട്ട ആയുധങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രയോഗിച്ചു തീർക്കുകയാണ് റഷ്യ. യുദ്ധത്തിന്റെ വരും നാളുകളിൽ നാറ്റോയോ അമേരിക്കയോ ഇടപെടുകയാണങ്കിൽ ആധുനിക റഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ‌ പുട്ടിൻ രംഗത്തിറക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

∙ യുദ്ധം അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ

യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ലോകത്തെമ്പാടും വലവിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് റഷ്യ. അതിനാൽ തന്നെ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം എത്രകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നോ അത്രയും നേട്ടം കൊയ്യാനാണു റഷ്യയുടെ ശ്രമം. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അധികം കാലം നീട്ടികൊണ്ടു പോകാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അമേരിക്കയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നതാണു സത്യം. യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഊർജ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളലേൽക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ്. കൂടാതെ ആഗോള വിപണികളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് അമേരിക്കയിലും ഇന്ധനവില ഉയർന്നത് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ യുദ്ധത്തിനെതിരെ തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ യുക്രെയ്നിനു ആയുധങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആയുധപ്പുരകൾ കാലിയായ അവസ്ഥയിലാണ്. കൂടാതെ സ്പ്ലൈ ചെയിനുകളിലുള്ള താളപ്പിഴകളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ആയുധശേഖരത്തെ പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും അടുത്തൊന്നും അനുവദിച്ചേക്കില്ല.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അമേരിക്കൻ ആയുധ കമ്പനികൾക്ക് ചാകരയാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നിർ‌മിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധങ്ങളുടെ കുറവ് ഹേഴ്സണിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം മന്ദഗതിയിലാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ അമേരിക്ക യുക്രെയ്നിലേക്കെത്തിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം, ആയുധക്കടത്തുകാർ വഴി ഡാർക്ക് വെബിൽ ലഭ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ റഷ്യയുമായി പൂർണതോതിലുള്ള നാറ്റോ യുദ്ധവും അമേരിക്ക മനസ്സിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ കൂടുതലായി സംഭരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്കയെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ചൈന തായ്‌വാനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണമായും ഏഷ്യ പസിഫിക്കിലേക്കു നീങ്ങുകയും യുക്രെയ്നിനെ അമേരിക്ക, അഫ്ഗാനെപ്പോലെ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണെന്നും സൈനിക നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

കൂടാതെ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു നവംബർ ഒൻപതിനു നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പും യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തെ ബാധിക്കും. യുക്രെയ്നിനു സൈനിക– സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ യുദ്ധകാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്ന പ്രസിഡന്റുമാർ വിജയിച്ച ചരിത്രമാണ് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഉയർ‌ന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തെയും വിലക്കയറ്റത്തെയും തുടർന്നു യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തോട് അമേരിക്കയിൽതന്നെ അതൃപ്തി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. 49% വോട്ടർമാർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെന്ന സർവേ ഫലങ്ങൾ ജോ ബൈഡന്റെ ഡമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം നേരിട്ടാൽ യുക്രെയ്നിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ നേടാൻ ജോ ബൈഡനു സാധിക്കാതെ വരും. ഇതും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും.

∙ വിധിയെഴുതുമോ മഞ്ഞുകാലം!

നവംബർ ആദ്യത്തോടെ യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ എല്ലാം സ്തംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യുന്ന നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ‌ യുക്രെയ്നിന്റെ സമതലങ്ങളിൽ ചെളിനിറയുന്നതോടെ സൈനിക നീക്കം തീർത്തും ദുഷ്കരമാകും. അതിനാൽ തന്നെ മണ്ണും മഞ്ഞും ഉറയുന്ന ജനുവരിയോടെ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും വീണ്ടും പോരാട്ടം തുടരാനാണു സാധ്യത. യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ റഷ്യൻ സൈനികർ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ അതിരുകളിലെല്ലാം ട്രഞ്ചുകളും ബങ്കറുകളും തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നും നാലും നിര ട്രഞ്ചുകൾ വരെ ഇങ്ങനെ റഷ്യ നിർമിക്കുന്നതായി ബ്രിട്ടിഷ് രഹസ്യാന്വേഷ സംഘം എംഐ6 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് യുക്രെയ്നിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം വളരെയധികം സാവധാനമാക്കുന്നുണ്ട്.

യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമയം നീട്ടിവാങ്ങാനാണ് റഷ്യ ട്രഞ്ചുകൾ കുഴിക്കുന്നതെന്ന് എംഐ6 പറയുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ ആയുധപ്പുരകൾ നിറയ്ക്കാനും ഒഴിഞ്ഞ ബാരക്കുകൾ സൈനിക വിന്യാസത്തിലൂടെ നിറയ്ക്കാനും പുട്ടിൻ ഈ മഞ്ഞുകാലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ വിഖ്യാതമായ ആർട്ടിക് ഫോഴ്സിനെ മഞ്ഞുകാലത്തെ യുദ്ധത്തിന് റഷ്യ വിന്യസിക്കുമോയെന്നതും കാത്തിരുന്നു കാണണം. ആർട്ടിക് മേഖലയിൽനിന്ന്, മഞ്ഞിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ സൈനിക വാഹനങ്ങളെയും ആയുധങ്ങളെയും റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തികളിലേക്കു നീക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലത്തെ നേരിടാനായി യുക്രെയ്നും ഒരുക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിൽനിന്നും കാനഡയിൽനിന്നും തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും സൈനിക യൂണിഫോമുകളും സംഭരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ.

∙ ലോകം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്...

ഒൻപതുമാസമായി തുടരുന്ന യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം ലോകത്തെ മുച്ചൂടും മുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിന്റെയും ഉൽപന്ന നിർമാണ– വിതരണ ശൃംഖലയിലെ താളപ്പിഴകൾക്കും പിന്നാലെയാണ് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കളം പിടിച്ചത്. യുദ്ധം യുക്രെയ്നിന്റെ മണ്ണിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റഷ്യൻ– അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക– ഊർജ യുദ്ധം ലോകത്തെ വൻ നാശത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ എതിരുനിന്നവരെയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യ. യുക്രെയ്നിനു സാമ്പത്തിക- സൈനിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് പുട്ടിൻ.

അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തോട് സഹകരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കം പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും സാമ്പത്തികമായി തകർ‌ത്തു കഴിഞ്ഞു. ബദൽ ഊർജ മാർഗങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനാകാതെ വലയുന്ന യൂറോ സോൺ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കും വ്യാവസായിക തകർച്ചയിലേക്കും വീണു തുടങ്ങി. ശൈത്യകാലം ഇക്കുറി കടുത്താൽ യുറോപ്പിന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകും. യൂറോപ്പിന്റെ ബ്രഡ് ബാസ്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുക്രെയ്നിൽനിന്നും രണ്ടാമത്തെ കയറ്റുമതിക്കാരായ റഷ്യയിൽനിന്നുമുള്ള ഭക്ഷ്യക്കയറ്റുമതിലും ഇത്തവണ വൻ കുറവുണ്ടാകും. ഇതു ലോകത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്കു നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. കൂടാതെ ലോകത്തെ പ്രധാന വളം ഉൽപാദകരായ റഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധി ലോകത്തെ കാർഷിക വിളകളുടെ വളർച്ചയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകുമോ?

നവംബർ 15ന് ബാലിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ജി 20 സമ്മേളനം ഇപ്പോഴേ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നു യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിനും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്തോനീഷ്യയുടെ അവകാശവാദം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരുനേതാക്കളും കണ്ടുമുട്ടുക. യുക്രെയ്നുമായി വെടിനിർത്താൻ തയാറാണെന്ന് പുട്ടിൻ പല വേദികളിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു സെലൻസ്കിയുമായി നേരിട്ടു ചർച്ച നടത്തണമെന്നാണ് പുട്ടിന്റെ ആവശ്യം. ബാലിയിൽ വച്ചു ചർച്ചകൾക്കു സെലൻസ്കി തയാറാകുകയാണെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിക്കാനും ലോകവിപണികൾക്ക് ഉന്മേഷം പകരാനും വെടിനിർത്തൽ സഹായിച്ചേക്കും. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും വെടിനിർത്തൽ ലഘൂകരിക്കും. ആഗോള ദുരന്തമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ഇരുനേതാക്കളും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞുകാലവും ക്രിസ്മസും യൂറോപ്പിനു മാത്രമല്ല, ലോകത്തിനാകെ ഊഷ്മളമായിത്തീരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

