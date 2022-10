‘അന്തിമയുദ്ധ’ത്തിന് ഇമ്രാന്റെ ലോങ് മാർച്ച്; രക്തത്തിൽ മുക്കുമോ സർക്കാർ? പാക്ക് ആഭ്യന്തര കുഴപ്പത്തിലേക്ക്!

പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തെഹ്‍രീക്–ഇ–ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) തലവനുമായ ഇമ്രാൻ ഖാനും പാക്കിസ്ഥാൻ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ കനക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ ആരു ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ‘യുദ്ധം’ തുടങ്ങുകയാണെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 28, വെള്ളിയാഴ്ച ലാഹോറിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് ‘ലോങ് മാർച്ച്’ നടത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ. മാർച്ച് തടയണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം പാക് സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ അയൽരാജ്യം വലിയൊരു ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. അധികാരം നഷ്ടമായ ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഒരുവിധത്തിലും തിരിച്ച് ഭരണത്തിലേറ്റില്ലെന്ന തീരുമാനവുമായി സർക്കാരും ഏതു വിധേനെയും അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇമ്രാനും നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. സർക്കാരിനാണ് പിന്തുണയെങ്കിലും തന്ത്രപരമായ മൗനവുമായി ശക്തരായ സൈന്യവും നിലകൊള്ളുന്നു. പാക് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇമ്രാൻ ഖാന് കഴിയുമോ? ലോങ് മാർച്ചിലൂടെ ഇമ്രാൻ നടത്തുന്ന സമ്മർദ തന്ത്രത്തെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയാവുമോ സർക്കാർ നേരിടുക? ഇമ്രാനെ തടയാനുള്ള പാക് അധികൃതരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുമോ? കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെയെല്ലാമായിരിക്കും ബാധിക്കുക? പരിശോധിക്കാം



∙ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യാത്ര, അറസ്റ്റ് പേടിച്ച് ലഹോറിൽ

രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു മാർച്ച് നടത്തുന്നത് എന്ന വിമർശനത്തോട് ഇമ്രാൻ പ്രതികരിച്ചത്, താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അന്ന് നാല് ലോങ് മാർച്ചുകളാണ് എതിർപക്ഷം നടത്തിയത് എന്നാണ്. ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയായ പിടിഐ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ലഹോർ. ഇവിടെ നിന്ന് 280-ഓളം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്കാണ് ഇമ്രാൻ ലോങ് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മാർച്ചിന്റെ കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും അന്നു തന്നെ മാർച്ച് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ലാഹോറിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് (File Photo by Arif ALI / AFP)

∙ പ്രതിരോധം എങ്ങനെ?

ലോങ് മാർച്ചിനെ സർക്കാർ ഏതു വിധത്തിലാവും നേരിടുക എന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ സജീവം. ഏപ്രിലിൽ അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തായതിനു ശേഷം രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇമ്രാൻ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. മേയ് 25–ന് ഇമ്രാൻ തന്റെ ആദ്യ ലോങ് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെ സർക്കാർ തടയുകയും ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേരെങ്കിലും മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് മാർച്ച് ലക്ഷ്യം കാണാതെ ഇമ്രാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ അടുത്തു തന്നെ ഒരു മാർച്ച് കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാതിരുന്നത് എന്നും സർക്കാർ നടത്തുന്ന അടിച്ചമർത്തൽ പരിഗണിച്ചാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നുമാണ് പിന്നീട് മാർച്ചുകൾ നടത്താതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്..

എത്രയും വേഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നതാണ് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആവശ്യം. അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ അനധികൃതമായി പുറത്താക്കി നിയമപരമല്ലാത്ത സർക്കാരിനെ നിയമിച്ചു എന്നും അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നുമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിന് ഒരുക്കമല്ല താനും. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഭരണകക്ഷിയുമായി ഇമ്രാൻ ‘പിൻവാതിൽ ചർച്ചകൾ’ നടത്തിയിരുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. താൻ ഇത്തരം പിൻവാതിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം സംഭാഷണത്തിന് എപ്പോഴും തയാറായിരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ നിലപാട് എന്നും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ (Photo by AAMIR QURESHI / AFP)

∙ രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയോ?

തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ അവ ഫലം കണ്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇമ്രാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോങ് മാർച്ചുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനും തീരുമാനിച്ചു. സർക്കാരുമായി ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കി തനിക്കുള്ള സമയം നീട്ടിയെടുക്കുക എന്നത് ഇമ്രാൻ അനുവർത്തിക്കുന്ന തന്ത്രമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

മാർച്ചിന് മുമ്പ് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത മൂന്നു ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ലാഹോറിൽ തന്നെ ഇമ്രാൻ തുടർന്നേക്കുമെന്നാണ് പാക് ദിനപത്രമായ ഡോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് നടത്താതിരിക്കാൻ സർക്കാർ എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ പാക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇത് അനുവദിക്കാൻ കോടതി തയാറായില്ല. ഫലത്തിൽ ഇതും ഇമ്രാൻ പക്ഷത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണ്.

∙ ‘ആരു രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള യുദ്ധം’

ലോങ് മാർച്ചിന് സമയക്രമമൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യം മുഴുവൻ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് ഒഴുകി വരുമെന്നുമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. ‘‘രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യക്കടൽ ആയിരിക്കും ഇത്’’, ഇമ്രാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമാണ്. നമുക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനുള്ള യുദ്ധമാണിത്. ഈ യുദ്ധം തീരുമാനിക്കും ആർക്കാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യത എന്ന്’’, ഇമ്രാൻ പറയുന്നു, ‘രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാകണം. ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനമെടുക്കണം. ഒരു സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമായി മാറണോ അതോ ഈ കള്ളന്മാർക്ക് കീഴിൽ തുടരണമോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്’’, ഇമ്രാൻ പറയുന്നു.

ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പിടിഐ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ നിന്ന് (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനർ‌ സ്വന്തം ആളായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാമെന്നതിനാലാണ് ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ തള്ളുന്നതെന്നും പകരം തന്നെ അയോഗ്യനാക്കുക എന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇമ്രാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. തീർത്തും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അനധികൃതവുമായാണ് തന്നെ അയോഗ്യനാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സംഭാവനകൾ വിറ്റഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നു.

തന്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇമ്രാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘2018–ൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ കടക്കെണിയിലായിരുന്നു. വിദേശകടം പെരുകിയിരുന്നു. ആകെ ഒമ്പത് ബില്യൻ ഡോളറായിരുന്നു കരുതൽ നിക്ഷേപമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. വ്യാപാര കമ്മി മൂന്നിരട്ടിയായി കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു’’, ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. തന്നെ വിദേശ ഗൂഡാലോചനയിലൂടെ പുറത്താക്കി കള്ളന്മരെ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ‘‘ഇതു കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈയിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ശേഷം എനിക്ക് നേരെ കേസുകളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു. 24 എഫ്ഐആറുകളാണ് എനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്’’, ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

∙ സമ്മാനങ്ങൾ മറിച്ചുവിറ്റെന്ന് ആരോപണം, അയോഗ്യത

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ താൻ വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാലാണ് സർക്കാർ തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അയോഗ്യനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇമ്രാൻ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഇമ്രാൻ ഖാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാനോ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം കൈയാളാനോ കഴിയില്ലെന്ന വിധത്തിൽ അയോഗ്യനാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് വിലക്ക്. ഇതിനെതിരെ ഇസ്ലാമാബാദ് കോടതിയെ സമീപിച്ച പിടിഐയോട് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇമ്രാന് മത്സരിക്കാൻ വിലക്കില്ല എന്നാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി പറയുകയുണ്ടായി.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് നിലവിലെ ഭരണസഖ്യം ഇമ്രാനെതിരെ കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകുന്നത്. വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും നേതാക്കളുമൊക്കെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവന് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്കാണ് പേകേണ്ടത്. എന്നാൽ സമ്മാനങ്ങൾ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് കേസ്. വിധി വന്നതോടെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി അംഗത്വവും റദ്ദായി. 2018 മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാനായിരുന്നു നാലു വർഷം പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി. ഈ സമയത്ത് 14 കോടി പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപ (5.2 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ)യുടെ വിലമതിക്കുന്ന വാച്ച് ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. സർക്കാരിന്റെ സ്വത്തായ ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് വലിയ വിലയ്ക്ക് പുറത്തു വിൽക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി (File Photo by Aamir QURESHI / AFP)

ഇത്തരത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിയമം. നിശ്ചിത തുകയിൽ കുറവാണ് മൂല്യമെങ്കിൽ അവ കൈവശം വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയല്ലാത്തത് തോഷഖാന എന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ സമ്മാനങ്ങളുടെ 50 ശതമാനം നൽകി ഇവ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ 20 ശതമാനം വരെ കുറച്ചാണ് ഇമ്രാൻ ഇവ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് വലിയ വിലയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നതാണ് പരാതി. ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതും ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം മറച്ചു വച്ചു എന്നതുമാണ് കുറ്റകരമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ‌ കണ്ടെത്തിയത്.

∙ തളയ്ക്കാൻ ഇടക്കാല സർക്കാർ, പൊരുതി ഇമ്രാനും

അഴിമതിയോ മറ്റ് കൊള്ളരുതായ്മകളോ ഇല്ലാത്തതായി താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും തന്റെ സത്യസന്ധത പ്രധാനമാണെന്നും താൻ വാദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പൊതുവെ പറയാറ്. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ മോശക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിധി പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ പൊതുമധ്യത്തിലുണ്ട്.

നിലവിലെ സർക്കാർ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ പ്രതിനിധികളും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഖത്തറിൽ വച്ച് അടുത്തിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കടുത്ത ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഈ നടപടികളെല്ലാം അവതാളത്തിലാവും.

മാർച്ചിൽ നടന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ഡേ പരേഡിനിടെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ (Photo by Ghulam Rasool / AFP)

വൻ കടക്കെണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം നിലനിർത്താനാണ് ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബാജ്‍വയുടെ കീഴിൽ സൈന്യവും ശ്രമിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടി വൻ വിജയം നേടുമെന്നാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇമ്രാനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഭരണകക്ഷി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ പുറത്താക്കിയിട്ടും കരുത്തോടെ

ഏപ്രിലിൽ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷവും സൈന്യത്തിനും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കും നേരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഉയർത്തിയത്. പാക് സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിശക്തരായ സൈന്യത്തിനെതിരെ വൻ എതിർപ്പാണ് ഇമ്രാൻ പുറത്തു വിട്ടത്. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും സൈന്യത്തിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും എതിർപ്പുയർത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇമ്രാനെ ചൊല്ലി സൈന്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചേരിതിരിവുകളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനുള്ള പിന്തുണ പാക് സുപ്രീം കോടതിയെ അടക്കം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

മാർച്ചിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടി നടത്തിയ റാലിയിൽ പിന്തുണയുമായി എത്തിയവർ (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

മറ്റൊന്ന്, കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലില്ലെങ്കില്‍ പോലും ശക്തമായ പ്രവിശ്യകളിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത് ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വൻ വിജയമാണ് ഇമ്രാന്റെ പിടിഐ നേടിയത്. പഞ്ചാബ്, ഖൈബർ‌ പക്തൂൺഖാവ, പാക് അധീന കശ്മീർ, ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്.

∙ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കോടികൾ

അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം പാക്കിസ്ഥാനെ തീരാദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിനു മുമ്പു തന്നെ കടക്കെണിയിലായിരുന്നു ഈ രാജ്യം. ഇമ്രാന്റെ പുറത്താകലിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വലിയ ഘടകമായിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം 30 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ ആണെന്നാണ് കണക്ക്. 1700–ഓളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രം പാക്കിസ്ഥാനിലെ പട്ടിണി 2.5 ശതമാനം മുതൽ നാലു ശതമാനം വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ കണക്ക്. 22 കോടി ആളുകളിൽ 20 ശതമാനം പേർ നേരത്തെ തന്നെ ദാരിദ്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബറിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നേരിട്ട വെള്ളപ്പൊക്കം (AP Photo/Zahid Hussain )

രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ ഏജൻസികളും ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളും നൽകിയ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ കരകയറി വരുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം നേരിടാൻ എഡിബി 2.5 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ പാക്കേജും ലോകബാങ്ക് രണ്ട് ബില്യൻ ഡോളർ സഹായവും അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഐഎംഎഫ് 1.7 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

∙ പിന്നിൽ അമേരിക്കയെന്ന് ഇമ്രാൻ

ത‌ന്നെ പുറത്താക്കാൻ അമേരിക്കയാണ് ഗൂഡാലോചന നടത്തിയത് എന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന ഇമ്രാന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ കൈയടി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ, തന്റെ അനുയായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോടതിക്കും വനിതാ ജഡ്ജിക്കുമെതിരെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഭീകരവാദം കുറ്റം അടക്കം ചുമത്തി കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഭീകരവാദ കുറ്റം റദ്ദാക്കുകയും കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ ഇമ്രാൻ മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അതും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ‘ജനപ്രീതിക്കുള്ള അംഗീകാരം’

നേരത്തെ തങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇമ്രാന്‍ ഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പാർലമെന്റ് അംഗത്വം രാജി വച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇമ്രാൻ വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പുതിയ വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഏഴു സീറ്റും ഇമ്രാനാണ് വിജയിച്ചതും. തന്റെ ജനപ്രീതിക്കുള്ള തെളിവാണ് ഈ വിജയമെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഈ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രതികരണം.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെ, അദ്ദേഹത്തെ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്ത് വിചാരണ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഈ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മൂന്നു വർഷം തടവിനു പുറമെ ആജീവാനന്തം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഏതു വിധേനെയും ഇമ്രാനെ ‘പൂട്ടുക’ എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിനെ അയോഗ്യനാക്കി ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയത് ഇമ്രാൻ ഖാനായിരുന്നു. സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ 2016–ലാണ് നവാസ് ഷെറീഫിനെ ആജീവാനന്ത കാലം വിലക്കിക്കൊണ്ട് അഞ്ചംഗ സുപ്രീം കോടതി ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. പൊതുജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ‘സത്യസന്ധതതയും വിവേകവും’ എന്ന പാക് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉമർ അട്ട ബണ്ഡ്യാൽ ഉൾപ്പെട്ട ബഞ്ച് നവാസ് ഷെരീഫിനെ അയോഗ്യനാക്കിയത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇതേ സുപ്രീം കോടതി പല കാര്യങ്ങളിലും ഇമ്രാൻ ഖാന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഉയരുന്ന മറ്റൊരു പരാതി.

അനുയായികളെ തെരുവിലിറക്കിയുള്ള ശക്തിപ്രകടനമാണ് ഇമ്രാന്റെ പ്രധാന ആയുധങ്ങളിലൊന്ന്. നവാസ് ഷെരീഫിനെതിരെയുള്ള കേസ് സുപ്രീം കോടതിയെക്കൊണ്ട് പരിഗണിപ്പിച്ചത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഇസ്ലാമാബാദ് സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ ശേഷമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ശക്തരായ സൈന്യവും അന്ന് ഇമ്രാനൊപ്പമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൈന്യം ഇമ്രാനൊപ്പമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ ജനപ്രീതി കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവമില്ല. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ലോങ് മാർച്ചു. ഒപ്പം, നിലവിലെ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ബാജ്്വ നവംബറിൽ വിരമിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി വരുന്ന മേധാവിയും ഇമ്രാൻ ഖാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നിർണായകമായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ഷെരീഫിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (എന്‍), ആസിഫ് അലി സർദാരി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭൂട്ടോമാരുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സൈന്യവും കൂട്ടു ചേർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിക്കുന്നത്.‌

ഇമ്രാൻ ഖാൻ, പാക് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബാജ്‍വ (ഫയൽ ചിത്രങ്ങൾ – എ.പി, പിടിഐ)

∙ ഭീകരവാദ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കിയതും അടുത്തിടെ

നാലു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) പാക്കിസ്ഥാനെ ഭീകരവാദ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം ചെയ്യുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. ആഗോള ധനകാര്യ മേഖലയിലുള്ള പണം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുന്നതും തടയുന്നതിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റ്’ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം. പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പം നിക്കരാഗ്വയേയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പീൻസ്, യെമൻ, യുഎഇ, യുഗാണ്ട, മൊറോക്കോ, ജമൈക്ക, കംബോഡിയ, ബുർക്കിന ഫസോ, സൗത്ത് സുഡാൻ തുടങ്ങി 23 രാജ്യങ്ങൾ ഇനിയും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിർദേശിക്കുന്ന ചില ഉപാധികൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരും. ഇത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെ ‘കരിമ്പട്ടി’കയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

∙ കരുതലോടെ ഇന്ത്യ

2018 ജൂണിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റി’ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. തുടർന്ന് കള്ളണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനും എതിരെയും ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിർദേശിക്കുന്നവ പാലിക്കാമെന്നും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പ നൽകുന്നതിനുമൊക്കെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ റാങ്കിങ് പരിശോധിക്കും എന്നതിനാൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ ഈ ധന ഇടപാടുകളെല്ലാം നിലയ്ക്കും.

2011 നവംബറിൽ നടന്ന ചൈന–പാക് സംയുക്ത ഭീകര വിരുദ്ധ സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് (Photo by AAMIR QURESHI / AFP)

പാക്കിസ്ഥാനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ‌ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റി’ൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയോട് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചത്, ‘ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി പാക്കിസ്ഥാൻ ഉറപ്പു വരുത്തണം’ എന്നാണ്.

‘ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പരിശോധന ഉണ്ടായതിനാൽ മുംബൈ ആക്രമണത്തിലടക്കം പങ്കുള്ള ചില ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ കുറച്ചു നടപടികളെടുക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഭീകരവാദത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനായി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പുള്ളതുമായ നടപടി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ താത്പര്യമാണ്’ എന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബഗ്ചി പ്രതികരിച്ചു.

കള്ളപ്പണ വിരുദ്ധ കാര്യത്തിലും ഭീകരവാദത്തിനായി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നടപടികൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഫ്എടിഎഫിന്റെ കൂടിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഏഷ്യാ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നേരത്തെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

‌കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ പുതിയ നിക്ഷേങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും സഹായകമായ നീക്കമായിരുന്നു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ. എന്നാൽ അടുത്തിടെയൊന്നും കരകയറാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലുള്ളത്. വെള്ളപ്പൊക്കം അത് രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിരന്തരം അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ‘ലോങ് മാർച്ച്’ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ഇമ്രാൻ ഖാനിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെ ‘രക്ഷിക്കാനു’ള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരും ഭരണകക്ഷി പാർട്ടികളും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറുവശം.

English Summary: As Imran Khan Announces Long March Against Government, Pakistan Moves Towards Political Turmoil