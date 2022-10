രസഗുള തീർന്നു; വിവാഹാഘോഷത്തിൽ കൂട്ടത്തല്ല്, കുത്തേറ്റ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

ആഗ്ര ∙ വിവാഹാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മധുരപലഹാരം ലഭിക്കാത്തതിന്റെപേരിൽ വധുവിന്റെയും വരന്റെയും ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല്. തർക്കത്തിനിടയിൽ കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. 22 വയസ്സുകാരനായ സണ്ണിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 5 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ആഗ്രയിലെ എത്മദ്പുരിലാണ് സംഭവം.

മൊഹല്ല ഷെയ്ഖാൻ സ്വദേശി ഉസ്മാന്റെ മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെയാണ് അക്രമണം ഉണ്ടായത്. രസഗുള തീർന്നുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കുത്തേറ്റ് വീണ സണ്ണിയെ ആഗ്രയിലെ സരോജിനി നായിഡു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പരുക്കേറ്റവർ എത്മദ്പുരിലെ സാമ‌ൂഹിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സണ്ണിയുടെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Agra Wedding Was Short On Rasgullas. 1 Dead, 5 Injured In Fight Over Them