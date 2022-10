തെലങ്കാനയിൽ എംഎൽഎമാരെ ‘വാങ്ങാനെത്തിയവർ’ പിടിയിൽ; പിന്നിൽ ബിജെപിയെന്ന് ആരോപണം

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ (ടിആർഎസ്) നാലു എംഎൽഎമാരെ ‘വാങ്ങാൻ’ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുമായി എത്തിയവർ പിടിയിലായെന്ന് പൊലീസ്. ഡെക്കാൻ പ്രൈഡ് ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡിയുടെ അനുയായിയുമായ നന്ദകുമാർ, ഡൽഹി ഫരീദാബാദ് സ്വദേശിയായ പുരോഹിതൻ രാമചന്ദ്ര ഭാരതി എന്ന സതീഷ് ശർമ, തിരുപ്പതി സ്വദേശി ദർശകൻ ഡി.സിംഹയാജി എന്നിവരെയാണ് സൈദരാബാദ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള മൊയ്നാബാദ് അസീസി നഗറിലെ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് 15 കോടി രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗുകൾ അടക്കമാണ് മൂന്നു പേരും പിടിയിലായത്.

അടുത്തിടെ, ടിആർഎസിന്റെ എംഎൽഎമാരെ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നന്ദകുമാറാണ് എംഎൽഎമാരായ രെഗകന്തറാവു, ഗുവാല ബാലരാജു, ബീരം ഹർഷവർധൻ റെഡ്ഡി, പൈലറ്റ് രോഹിത് റെഡ്ഡി എന്നിവരെ സമീപിച്ചത്. നന്ദകുമാര്‍ മുൻപും പല എംഎൽഎമാരെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ ടിആർഎസ്, നന്ദകുമാറിന്റെ പ്രലോഭങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച ശേഷം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. 25 കോടി രൂപയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാണ് ഓഫർ ചെയ്തത്. ഇതനുസരിച്ചു കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാനായി മൂന്നുപേരും ഫാം ഹൗസിൽ എത്തിയപ്പോൾ എംഎൽഎമാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സൈദരാബാദ് കമ്മിഷണർ സ്റ്റീഫൻ രവീന്ദ്ര നേരിട്ടെത്തിയാണ് മൂന്നു പേരെയും പിടികൂടിയത്. നാല് എംഎൽഎമാരെയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ (കെസിആർ) ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പ്രഗതിഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മുനുഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചാരണം അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം. മുനുഗോഡിൽ ബിജെപിയാണ് ടിആർഎസിന്റെ എതിരാളികൾ. എന്നാല്‍, മുനുഗോഡിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും ‘കുതിരക്കച്ചവട നാടകം’ സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് തെലങ്കാന ബിജെപി നേതാവ് ഡി.കെ.അരുണയും നിസാമാബാദിലെ ബിജെപി എംപി ഡി.അരവിന്ദും ആരോപിച്ചു.

