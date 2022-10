‘ഇതാണ് പെർഫെക്ട്’: 200 രൂപയുടെ നോട്ടിൽ ശിവജി, ഫോട്ടോഷോപ് ചിത്രം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും രൂപം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ചിത്രമുള്ള 200 രൂപയുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചിത്രമാണു ബിജെപിയുടെ നിതേഷ് റാണെ എംഎൽഎ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘ഇതാണ് പെർഫെക്ട്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. അതേസമയം, കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. എന്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കറുടെ ചിത്രം വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് എംപി മനീഷ് തിവാരി ചോദിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഗുജറാത്തില്‍ ബിജെപിയെ തറപറ്റിക്കാൻ ഹിന്ദുത്വത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണു കേജ്‌രിവാളെന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചാബ് ഘടകം അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിങ് രാജ പറഞ്ഞു.

‘‘ചില സമയത്ത് ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ര‌യത്നം ഫലമണിയുകയില്ല. നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടി വേണം. ഒരുവശത്ത് ലക്ഷ്മിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും മറുവശത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെയും ചിത്രം വയ്ക്കണം’’– ഇതായിരുന്നു കേജ്‌രിവാളിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: BJP leader takes a dig at Kejriwal, shares photoshopped image of Shivaji on ₹200 note