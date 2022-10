മുംബൈ∙ ഭാര്യയെ കാറിടിപ്പിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ബോളിവുഡ് നിർമാതാവ് കമാൽ കിഷോർ മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസ്. ഒരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കമാൽ കാറിലിരിക്കുന്നതു കണ്ട ഭാര്യ അതു ചോദ്യം ചെയ‌്തപ്പോൾ അവരെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി കാലിലൂടെ കാർ കയറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. തലയ്ക്കും കൈകാലുകൾക്കും പരുക്കേറ്റ ഭാര്യയുടെ പരാതിയിലാണ് ഐപിസി 279, 337 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അംബോലി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

അന്ധേരി വെസ്റ്റിലെ പാർ‌പ്പിട സമുച്ചയത്തിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ഒക്ടോബർ 19ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. കമാലിനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ ഭാര്യ മറ്റൊരു യുവതിക്കൊപ്പം അയാൾ കാറിലിരിക്കുന്നു കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. കമാൽ‌ പെട്ടെന്നു കാർ മുന്നോട്ടെടുത്ത് ഭാര്യയെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. നിലത്തു വീണ അവരുടെ കാലിലൂടെ കാർ കയറിയിറങ്ങി. ദേഹാത്തി ഡിസ്കോ എന്ന സിനിമയുടെ നിർമാതാവാണ് കമാൽ കിഷോർ മിശ്ര.



English Summary: Video: Filmmaker Rams Wife With Car After She Accuses Him Of Cheating