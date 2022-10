‘പട്ടയം നേടുന്നത് വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ: സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ ഭൂമി ഇടപാട് അന്വേഷിക്കണം’

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തെ സാമുദായിക, സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഭൂമി ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏകീകൃത നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും വനം, റവന്യു വകുപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഭാ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ.

ഇത്തരം സംഘടനകൾ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട കോടതി സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവും ഉയർത്തി. സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുവാൻ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് അനുകൂല സാഹചര്യമാണുള്ളത്. സാമുദായിക സംഘടനകളും മറ്റും കയ്യേറിയ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നേടുന്നത് വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേരിലാണെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കൈയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയരാത്തത് ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് അനുകൂല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധ ഭൂമിയിടപാടുകളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഭൂമി കയ്യേറ്റമോ അനധികൃത ഭൂമിയിടപാടോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടുണ്ട്.

English Summary: High court to enquire into land transactions of community organizations