അന്ന് ഗവർണർ–പിണറായി 'ഭായി ഭായി'; ഇടതു സർക്കാർ മറന്നോ 2019ലെ ആ 'കൂട്ടക്കശാപ്പ്?'

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ സമരം ചെയ്താൽ കോടതി വിധിയും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും വഴിമാറിപ്പോകുമോ? ഇതുവരെ ഗവർണറുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊടുത്ത സിപിഎം സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംഘപരിവാർ ഏജന്റെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ? സംസ്ഥാനത്തെ 11 വൈസ് ചാൻസലർമാർ നിയമിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതലുള്ള കണക്കിൽ, പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണു കേരളം. കൃത്യമായി മറുപടി നൽകാൻ സർക്കാരിനോ സിപിഎമ്മിനോ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനുമായി സർക്കാരിനുള്ളത്, അവ്യക്തവും അർഥസത്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ മറുപടികൾ മാത്രം. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ തന്നെ അതിൽ കുരുങ്ങും. അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ, വിഷയങ്ങൾക്കു രാഷ്ട്രീയഛായ നൽകി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ. വിസി നിയമനം തെറ്റാണെങ്കിൽ, നിയമിച്ച ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട്. അതു ഗവർണർ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. എങ്കിൽ കണ്ണൂർ, കരുണ മെഡിക്കൽ കോളജ് കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ മുൻകാലപ്രാബല്യത്തോടെ രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവരില്ലേ? വിസിമാർക്കു സ്വാഭാവിക നീതി ലഭ്യമായില്ലെന്നു സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് സിപിഎം. അവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ടൊരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് സീറ്റു തെറിപ്പിച്ച ആ 26 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ? 2019ലെ ആ സംഭവവും ചർച്ചയാകേണ്ടതാണ്. ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമിതരായ വിസിമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഗവർണറെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേയെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യം. സുപ്രീംകോടതി വിധിയാണോ അതോ ഗവർണറാണോ ഇവിടെ നായകൻ? ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിയമനം നേടിയ വിസിമാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഏതൊരു പൗരനും ആവശ്യപ്പെടാം. അതിനു സർക്കാരോ ഗവർണറോ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ആ പൗരനു കോടതിയെ സമീപിക്കാം. കോടതി സ്വാഭാവികമായി വിസിമാരോടു ചോദിക്കും– ‘സുപ്രീംകോടി വിധി ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുടരുകയാണോ?’ എന്ന്. വിസി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഒരന്വേഷണം..

∙ സർവകലാശാലകളെ പാർട്ടികൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ

ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അടക്കിഭരിക്കുന്നതു സിപിഎമ്മാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസും മുസ്‌ലിം ലീഗും സർവകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കും. പാർട്ടികളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിച്ചവർക്കു മാത്രമേ ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമനം ലഭിക്കൂ. യോഗ്യതകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതു പാർട്ടിക്കൂറായിരിക്കും. അക്കാദമിക് യോഗ്യതകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് വിസി സ്ഥാനത്തെത്തിയ എത്ര പേരുണ്ട്? കണക്കുമായി ചില പാർട്ടികൾ വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണിശമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പാർട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കും.

നിയമത്തിനും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അപ്പുറം പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണു സർവകലാശാലകളിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. അത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെയും കാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ചാൻസലറാണു സർവകലാശാലകളുടെ സർവാധികാരിയെങ്കിലും ആ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാൻ അവർ തയാറായിരുന്നില്ല. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവർണർമാരെല്ലാം സർക്കാരുകൾ പറയുന്നിടത്ത് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ ചാൻസലർ പദവിക്കു വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന തരത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് അനങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്. സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഉരസി നിൽക്കുന്നതിനിടെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീയുടെ നിയമനം അസാധുവാക്കി സുപ്രീംകോടതി വിധിയെത്തി. ആ വിധിയെ സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള വടിയാക്കി ആരിഫ് മാറ്റുകയാണിപ്പോൾ. വിധി വന്നതോടെ, ചട്ടവിരുദ്ധമായി വിസി ആയവരെ പുറത്താക്കാൻ ആരിഫ് വേണമെന്നില്ല. തെളിവുകളുമായി ആരു കോടതിയെ സമീപിച്ചാലും നിയമവിരുദ്ധമായി വിസിയായവർ തെറിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പ്.

∙ അയാളും ‍ഞാനും പോലെയല്ല, ഗവർണറും ചാൻസലറും തമ്മിൽ

ഗവർണർ, ചാൻസലർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള പദവികളാണ്. കേരളത്തിൽ രണ്ടു ചുമതലയും വഹിക്കുന്നത് ഒരാളാണെന്നു മാത്രം. ഭരണഘടന അനുസരിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത്. ആ ഗവർണർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശനിർദേശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണം. ചാൻസലർ പദവി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൃഷ്ടിയല്ല. അതു പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേതാണ്. വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കോ നിയമപ്രകാരം കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന അധികാര സ്ഥാനമാണ് ചാൻസലർ. അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ പല സർവകലാശാലകൾക്കും ചാൻസലർമാരുണ്ട്.

ഗവർണര്‌ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ ഗവർണറാണ്. ഓരോ സർവകലാശാലയ്ക്കു വേണ്ടിയും നിയമം നിർമിക്കുമ്പോൾ ചാൻസലർ ആരാണെന്ന വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കണം. കേരളത്തിൽ ആ പദവി ഗവർണർക്കുതന്നെയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓരോ നിയമത്തിലും, ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്കു ഗവർണറാണെന്ന വ്യവസ്ഥ വച്ചാൽ മാത്രമേ ആ അധികാരം ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ഗവർണറെപ്പോലല്ല ചാൻസലർ. ചാൻസലർക്കു പൂർണമായി സ്വന്തം നിലയ്ക്കു നിയമോപദേശം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. അക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു യാതൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. സർക്കാർ നൽകുന്ന ശുപാർശകൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. തന്റെ അധികാരം അനുസരിച്ച് ചാൻസലർക്കു മുന്നോട്ടുപോകാം.

∙ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ മുറിവേറ്റ നിയമവിദഗ്ധൻ ആര്?

എ.പി.ജെ.അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടു 2019 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ചാൻസലർ കൂടിയായ അന്നത്തെ ഗവർണർ പി.സദാശിവം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആളാണു ചാൻസലർ. പ്രഗത്ഭ നിയമജ്ഞനായ സദാശിവം ചാൻസലറാകുമ്പോൾ അതു പൂർണാർഥത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും പക്ഷേ തുനിഞ്ഞില്ല.

വിസിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം മുതൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നിയമം അനുസരിച്ച് സേർച് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന മൂന്നു പേരുകളിൽനിന്ന് ഒരാളെയാണു വിസിയായി ചാൻസലർ നിയമിക്കേണ്ടത്. യുജിസി നിയമം അനുസരിച്ച് 3 മുതൽ 5 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയിൽനിന്നു ചാൻസലർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണം. സർക്കാർ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീയുടെ പേരു മാത്രമേ സേർച് കമ്മിറ്റി ചാൻസലറോടു ശുപാർശ ചെയ്തുള്ളൂ. അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചാൻസലർ നിയമന ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഡോ.പി.എസ്.ശ്രീജിത്ത്

വിസിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച, സർക്കാർ നിർദേശിച്ച യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ പക്ഷേ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറായില്ല. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല എൻജിനീയറിങ് ഫാക്കൽറ്റി മുൻ ഡീൻ ഡോ.പി.എസ്.ശ്രീജിത്താണ് ആ അധ്യാപകൻ. അദ്ദേഹം നിയമപോരാട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വിസിയെ നിയമിച്ചവരും അതിനു കൂട്ടുനിന്നവരുമൊക്കെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കുകയായിരുന്നു. വെറുതെ പോരാടി പണം കളയാൻ ഇറങ്ങിയ ‘പാവത്തോടുള്ള’ അനുകമ്പയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക്. തെളിവുകളെല്ലാം അനുകൂലമായതിനാൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ മനസ്സു തളർന്നില്ല. ആ പോരാട്ടവീര്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തിമവിധിയിൽ രാജശ്രീ ഔട്ട്. അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വിധിയുടെ മൂർച്ച. പേരെടുത്തു പ്രതിപാദിച്ചില്ലെങ്കിലും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെക്കൂടി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണു വിധിയിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

∙ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ചാൻസലർ കുട പിടിച്ചോ?

ഹർജിക്കാരനായ പി.എസ്.ശ്രീജിത്ത് മൂന്നു നിയമലംഘനങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കു മുന്നിൽ ഉയർത്തിയത്. വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള സേർച് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചു. സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ വേണമെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മിഷൻ (യുജിസി) നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയാണു സർക്കാർ അംഗമാക്കിയത്. ഡോ.കെ.എം.എബ്രഹാമായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താൽപര്യത്തിനൊത്തു നിൽക്കുന്നയാളെന്ന പ്രത്യേകതയാണു സർക്കാർ യോഗ്യതയായി കണ്ടത്. അതു യുജിസി നിയമവുമായി യോജിച്ചുപോകില്ലെന്നു സർക്കാരിന് അറിയാം. അതൊക്കെ ആരു ചോദിക്കാൻ എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ.

യുജിസി ചെയർമാന്റെ പ്രതിനിധിക്കു പകരം എഐസിടിഇയുടെ പ്രതിനിധിയെ സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 2015ൽ നിലവിൽ വന്ന കേരള ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാല നിയമത്തിൽ ഐഎസിടിഇയുടെ പ്രതിനിധിയെ സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ ന്യായം കണ്ടു. വിസി നിയമനത്തിന് പാനൽ നൽകണമെന്നാണു യുജിസിയുടെയും സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവലാശാല നിയമത്തിലെയും വ്യവസ്ഥ. അതും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. യുജിസി 3 മുതൽ 5 പേർ വരെയുള്ള പട്ടിക വേണമെന്നു പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 13 (4) പ്രകാരം 3 പേരുടെ പട്ടിക നൽണമെന്നാണു നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് അളവുകോൽ നോക്കിയാലും പരസ്യമായ നിയമലംഘനമാണ് സേർച് കമ്മിറ്റി ചെയ്തത്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റിയെ വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. കേരള, കൊച്ചി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കറ്റുകളിലെ മുൻ അംഗം ആർ.എസ്.ശശികുമാർ ചെയർമാനായ ആ സംഘടന, ഓരോ വിസിയുടെയും നിയമനത്തിൽ കൃത്യമായി എതിർപ്പുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വീഴ്ചയും അക്കമിട്ടു നിരത്തി സർക്കാരിനെയും ചാൻസലറിനെയും അവർ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതെല്ലാം അവഗണിച്ചാണു സർക്കാർ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനൊക്കെയും ഗവർണർമാർ അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ, അറിയാതെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നു സർക്കാരിനു പറയാനാവില്ല. സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ നിയമം ആകുകയുള്ളൂ. ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിയമത്തെ, ചാൻസലറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നതാണു രാജശ്രീയുടെ നിയമനത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. സദാശിവം മാത്രമല്ല, മറ്റു പല വിസിമാരെയും ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ആരിഫും ഇതേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു കോടതി പിടിച്ചുവെന്നു മാത്രം.

∙ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഷോക്കടിക്കുമോ?

വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടനയുടെ സമവർത്തിപ്പട്ടികയിൽ (കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്) ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണെന്നും വാദം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ പുകമറയല്ലാതെ, നിയമപരമായ ബദലായി അതു മാറില്ല. രാജശ്രീയെ അയോഗ്യയാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ, യുജിസിയാണു പ്രസക്തമെന്നു കാര്യകാരണസഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 254ാം അനുച്ഛേദം സമവർത്തിപ്പട്ടികയെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ: സമവർത്തി പട്ടികയിൽ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു നിയമം നിർമിക്കാം. എന്നാൽ അതേ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിനും നിയമം നിർമിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ട്. സംസ്ഥാന നിയമത്തിനോ അതിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ വിരുദ്ധമായി പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന നിയമോ വ്യവസ്ഥയോ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന നിയമത്തിനും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമാണു പ്രാബല്യം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമത്തിനോ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന നിയമത്തിനും വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി നിലനിൽക്കാനാകില്ല. പാർലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കുന്നതിനു മുൻപാണു നിയമസഭ നിയമം പാസാക്കിയതെന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം പാർലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമനത്തിനും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമാണു നിലനിൽപുള്ളത്.

∙ സമവർത്തി പട്ടികയിൽ യുജിസി നിയമമാണോ മുന്നിൽ?

കേരളത്തിൽ ശാസ്ത്ര–സാങ്കേതിക സർവകലാശാല 2015ലാണു നിലവിൽ വന്നത്. സർവകലാശാലകളുടെയും അവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കോളജുകളുടെയും പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചു 2010ൽ പാർലമെന്റ് യുജിസി നിയമം പാസാക്കി. 2013ൽ അതിൽ ചില ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. സേർച് കമ്മിറ്റി 3 മുതൽ 5 പേർ വരെയുള്ള പട്ടിക വിസി നിയമനത്തിനായി ചാൻസലർക്കു നൽകണമെന്നാണ് ഇതിലെ വ്യവസ്ഥ. ഈ നിയമം പാസായ ദിവസം മുതൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്താകെയുള്ള സർവകലാശാലകൾക്കു ബാധകമാണ്. പക്ഷേ, കേരളം അതിനെ അവഗണിച്ചു. 2015ലാണു സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നിയമം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കുന്നത്. അതിൽ 3 പേരുടെ പാനൽ ചാൻസലർക്കു സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം വന്നു. യുജിസി നിയമമാണു നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ സംസ്ഥാന നിയമത്തിനാണു നിലനിൽപെന്ന വാദവുമായി കേരളം സുപ്രീംകോടതയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. അവിടെയും വിധി മറ്റൊന്നായില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെഴുത്താണു ശരിയെന്ന് അടിവരയിട്ടു. കാരണം, സമവർത്തി പട്ടികയിൽ ഭരണഘടന അതാണു പറയുന്നത്.

∙ സ്വാഭാവിക നീതിക്കുവേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നവർ ആ വെട്ടിനിരത്തൽ മറന്നോ?

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാർ ഡോ. ബാലചന്ദ്രൻ കീഴോത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനു സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ. വഴങ്ങാത്ത ബാലചന്ദ്രനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കീഴ്പ്പെട്ടില്ല. കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എംജി സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാറായിരുന്ന എം.ആർ.ഉണ്ണി ഉന്നത വിദ്യാസ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദാലത്ത് നടത്തുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനും സഹിക്കാനായില്ല. ഇവരെയൊക്കെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണു വഴി? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നിയമനം ലഭിച്ചവരെ പുറത്താക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. അതിനുവേണ്ടിയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2019 മാർച്ച് 6നു സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. റജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ പദവികളിൽ 4 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 56 വയസ്സോ എന്ന നിലയിൽ കാലപരിധി നിശ്ചയിച്ചായിരുന്നു ഓർഡിനൻസ്. ആ ‘കശാപ്പിൽ’ വിവിധ സർവകലാശാലയിലെ 26 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഓർഡിനൻസ് ഇറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ തെറിപ്പിച്ചത്. വിസിമാരെ നോട്ടിസും ഹിയറിങ്ങുമില്ലാതെ, സ്വാഭാവിക നീതി ഉറപ്പാക്കാതെ പിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന് ഇന്നു നിലവിളിക്കുന്ന സിപിഎമ്മാണ് അന്ന് ആ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയത്. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാർ ഡോ.അബ്ദുൽ മജീദീനു 48 വയസ്സായിരുന്നു. തൊഴിൽരഹിതനായി മാറിയ അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു.

ഉറ്റബന്ധുവായ കെ.ടി.അദീബിനെ ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോർപറേഷന്റെ ജനറൽ മാനേജർ സ്ഥാനത്തു മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ നിയമിച്ചതു വിവാദമായി. തെളിവടക്കം കേസ് വന്നപ്പോൾ അദീബ് രാജിവച്ചുപോയി. നിയമനത്തിൽ ജലീൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു ലോകായുക്ത കണ്ടെത്തി. തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ലോകായുക്ത മതിയായ സമയം നൽകിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും വിലപിച്ചു നടക്കുന്ന ജലീലായിരുന്നു, ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളപോലുമില്ലാതെ സർവകലാശാലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത്.

∙ വൈസ് ചാൻസലർമാർ പുറത്തേക്കു നടക്കുന്നത് എപ്പോൾ?

സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചാൻസലർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കു പരാതിപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ. അതും കോടതി തന്നെ. ഒക്ടോബർ 24നു രാവിലെ 11.30നകം രാജി സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു തലേന്ന് ചാൻസലറുടെ അന്ത്യശാസനം. വിസിമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അന്ത്യശാസന സമയം കഴിഞ്ഞു നാലര മണിക്കൂറിനുശേഷം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ദേവൻ രാമചന്ദ്രനു മുന്നിൽ വാദം ആരംഭിച്ചു. സുപ്രീംകോടതിയിലെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് വിധിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ബഞ്ചിനു പോകാനാകില്ല. ആ വസ്തുത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സുപ്രീംകോടതി വിധി ‘ലോ ഓഫ് ദ് ലാൻഡ്’ ആണ്. അതായത്, രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം. ഭരണഘടനയാണ് ആ സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതി. ചിത്രം: iMetal21/Shutterstock

കേസ് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വാദം നടക്കവെ തന്നെ വിസിമാരുടെ നിയമനം അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ തീരുമാനമാകുംവരെ, അതായതു തിങ്കളാഴ്ചവരെ, തുടരാൻ വിസിമാർക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. കോടതി ആശ്വസിപ്പിച്ചു വിട്ടെങ്കിലും അന്തിമമായി വിസിമാരുടെ വഴി പുറത്തേക്കെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സിപിഎം സഹയാത്രികനും മുൻ എംപിയും നിയമവിദഗ്ധനുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു; വിസിമാർ പുറത്തു പോയേ പറ്റൂ. ഏതു കോടതിയിൽ പോയാലും വിസിമാർക്കു തുടരാനാകില്ല.

സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ചട്ടലംഘനം നടന്നതിനാൽ, നിയമിച്ച ദിവസം മുതൽ വിസിമാർ അയോഗ്യരാണെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി. ആ വിധി വന്ന സമയം മുതൽ അവർ അയോഗ്യരായിരിക്കുന്നു. അവർ സ്വമേധയാ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ നീക്കം ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ സർവകലാശാലകളിലാണോ യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി വിസിമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ നിയമനങ്ങളെല്ലാം നിയമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായെന്നാണ് (Void Ab Initio) സുപ്രീം കോടതി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 9 സർവകലാശാലകളിലെയും വിസിമാരുടെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച്‌ Void Ab Initio ആണ്. അതായത്, നിയമം ലംഘിച്ച്‌ നടപ്പാക്കിയ നിയമനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി. നിയമനമല്ല, നിയമനപ്രക്രിയയാണു കോടതി വിലയിരുത്തിയത്. വിസിമാരുടെ നിയമനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. വിസി നിയമനത്തിന് ഒറ്റപ്പേരു മാത്രം നിർദേശിച്ചതും സേർച് കമ്മിറ്റിയിൽ അക്കാദമിക് പണ്ഡിതർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതുമാണു ഗുരുതര നിയമവിരുദ്ധതയായി സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ വിസിമാർ ചരിത്രത്തിലും ചിത്രത്തിലും ഇല്ലാത്തവരാകുമോ?

ചട്ടവിരുദ്ധമായി വിസിമാരെ നിയമിച്ചതു സമ്പൂർണമായി അസാധുവാക്കിയിരിക്കുകയാണു സുപ്രീംകോടതി. അധികാരമേറ്റ ദിവസമല്ല, വിസിയായി നിശ്ചയിച്ചതുതന്നെ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കേരള സർവകലാ‍ശാലയിൽ വിസിയായിരിക്കെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി 24നു വിരമിച്ച വി.പി.മഹാദേവൻ പിള്ള ഉൾപ്പെട 11 വിസിമാരും നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു വേണം കണക്കാക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരെ മുൻ വിസിമാരെന്നു വിളിക്കാനും സാധിക്കാത്ത സാങ്കേതികത ഉണ്ടാകും. സെനറ്റ് ഹാളിലും മറ്റും മുൻ വിസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന വിസിമാരുടെ പേരു രേഖപ്പെടുത്താനോ ചിത്രം വയ്ക്കാനോ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണു വിധിയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഗവർണര്‌ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ നിയമനത്തിലെ പിഴവിൽ ഗവർണർ രാജിവച്ചാൽ പിണറായിയും രാജിവയ്ക്കുമോ?

വൈസ് ചാൻസലർമാരോടു രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംസ്ഥാനത്തു സിപിഎം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടികൾക്കു നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടിവരും. പക്ഷേ, നിയമത്തിനും വിധികൾക്കും മുന്നിൽ വെല്ലുവിളികൊണ്ടു ഫലമുണ്ടോ? വിസിമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയ ഗവർണർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷമാകെ ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ചോദ്യം ഇതാണ്: ‘വിസിമാരെ നിയമിച്ചതു തെറ്റായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ നിയമനം നടത്തിയ ചാൻസലറല്ലേ ആദ്യം രാജിവയ്ക്കണ്ടത്?’

സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ തന്നെ, തന്റെ തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള അവസരമാണു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതു ചെയ്യുമെന്നുമാണ് ആരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിണറായിയുടെ ചോദ്യം അപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിണറായിക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. അതിനു സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ, കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും പാലക്കാട് കരുണ മെഡിക്കൽ കോളജിലെയും എംബിബിഎസ് പ്രവേശന പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു പോകണം. 2017-2018ൽ ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി 180 വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രവേശനം നൽകിയതു സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതു മറികടക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർഡിൻസ് പുറത്തിറക്കി. സുപ്രീം കോടതി ഈ ഓർഡിനൻസും റദ്ദാക്കി. രണ്ടു മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്കെതിരെയും സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന സമിതിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഫീസിന്റെ ഇരട്ടി തുക തിരിച്ചുനൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഓർഡിനൻസ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു സുപ്രീംകോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതു പാസാക്കിയ പിണറായി മന്ത്രിസഭയാകെ രാജിവയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ? അന്നു കുട്ടികളെ പുറത്താക്കിയതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? തെറ്റായ രീതിയിൽ അകത്തു കടക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ കോടതികൾ വിധിക്കാറുണ്ട്. അകത്തു കടത്തിയവരെ വെറുതെ വിടും. അതാണ് ഇപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ കാര്യത്തിലും അന്നു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത്. കടത്തിവിടുന്നവരെക്കൂടി പുറത്താക്കാൻ കോടതികൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഗുണപരമായ മറ്റൊരു വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു.

∙ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംഘപരിവാറിന്റെ ഏജന്റായത് എപ്പോൾ?

ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു പകരം കണ്ണൂർ വിസിയെ കണ്ടെത്താൻ സേർച് കമ്മിറ്റിയെ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോഴാണു ഗോപിനാഥിന് തുടരാൻ അനുമതി നൽകാമെന്നു സർക്കാരിനു വെളിപാട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഗവർണറെ കണ്ട് കത്തു കൊടുത്തു. സ്വന്തം നാടായ കണ്ണൂരിലെ വിസിയെ തുടരാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതു അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഗവർണറോടു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതു സർവാത്മനാ അംഗീകരിച്ച ഗവർണർ, ഗോപിനാഥിനെ രണ്ടാം വട്ടവും നിയമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കുവേണ്ടി യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായാണു ഗവർണർ പ്രവർത്തിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക്രമക്കേടിന്റെ വാദം ലോകായുക്തയിൽ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആ സംഭവം.

കേസിന്റെ തീർപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോകായുക്തയിലെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ വിവരം പിണറായിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും ധരിപ്പിച്ചു. ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ 14 അനുസരിച്ച്, കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തിയാൽ രാജിവച്ചതിനു ശേഷമേ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോലും നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജലീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതു മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകായുക്ത നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു രക്ഷപ്പെടാം. ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. ലോകായുക്തയിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിധി ഉണ്ടായാൽ ഗവർണർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത്. ആ ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചില്ല. പിണറായി വിജയൻ രാജ്ഭവനിൽ ചെന്നു ഗവർണറെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിച്ച്, ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാമെന്നു സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിണറായി വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഗവർണർ തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. തനിക്കൊരു പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ വേണം. ആർഎസ്എസ് അനുകൂല പത്രമായ ജന്മഭൂമിയുടെ മുൻ പത്രാധിപർ, ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണവിഭാഗം മേധാവി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹരി എസ്.കർത്തായെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹരി എസ്.കർത്തായുടെ ബിജെപി ബന്ധമോ അതിൽ ഗവർണറുടെ താൽപര്യമോ പിണറായിക്കു വിഷയമായില്ല. തനിക്കുനേരെ നീങ്ങിയേക്കാവുന്ന ലോകായുക്ത നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്ത ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കണമെന്ന സ്വന്തം ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ.

പിണറായി വിജയൻ, ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

വൈകാതെ, ഹരിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ ഉത്തരവിനൊപ്പം രാജ്ഭവനിലേക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഗവർണറുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരെ നിയമിക്കുന്ന പതിവില്ലെന്ന് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആ കത്ത് ഗവർണർക്കു സഹിക്കാനായില്ല. ജ്യോതിലാലിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആരിഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിണറായി മണിക്കൂറുകൾക്കം അതു നടപ്പാക്കി. പിന്നാലെ രാജ്ഭവനിൽ ഫൊട്ടോഗ്രഫറുടെ തസ്തിക കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്ഭവനിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പി.ദിലീപ് കുമാറിനെ ഈ തസ്തികയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള മന്ത്രിസഭ തീരുമാനത്തിന് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നില്ല.

2019 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. അന്നു മുതൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്റെ ഇംഗിതത്തിനൊപ്പം നിന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ആരിഫ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ‘മാന്യനാ’യിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർ സംഘപരിവാർ ഏജന്റും സംസ്ഥാന ദ്രോഹിയുമായി. രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങൾ സിപിഎമ്മിനു സാധിക്കും. പക്ഷേ നിയമം കർശനമായി നിന്നാൽ അതിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്? അസാധ്യമാണെന്ന് സിപിഎമ്മിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗവർണറുടെ തീരുമാനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് സാഹചര്യം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പാർട്ടി. അതിനുവേണ്ടി നാടാകെ പ്രചാരണം നടത്തി, അണികളെ രാജ്ഭവനു മുന്നിൽ അണിനിരത്തി. പക്ഷേ മുഷ്ടി ഉയർത്തി വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടു ഭയക്കുന്നതല്ല സുപ്രീംകോടതി വിധിയെന്ന് ഓർക്കണമെന്നു പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.

