ലാഭം കൊയ്ത് സിറ്റി സർവീസ്; കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഇറക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സിറ്റി സർക്കുലർ ബസുകളുടെ വരുമാനം ലാഭത്തിലേക്ക്. കെഎസ്ആർടിസി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 2021 നവംബർ 29 നാണ് 64 സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ജൻറം ഡീസൽ ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ സർവീസുകൾ.

തുടക്കകാലത്ത് ആയിരത്തോളം യാത്രക്കാർ മാത്രമാണു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസേന 34,000ത്തിലധികം യാത്രക്കാരാണ് ബസിൽ കയറുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ദിവസേന 50,000 ആക്കാനാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ലക്ഷ്യം. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ 25 പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി നിരത്തിലിറക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബസുകളിൽ വൈദ്യുതി, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 23 രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവ്. ശരാശരി വരുമാനം കിലോമീറ്ററിന് 35 രൂപ. ഓഗസ്റ്റിൽ 28 ലക്ഷം രൂപയും, സെപ്റ്റംബറിൽ 32 ലക്ഷം രൂപയും (മൊത്തം 60 ലക്ഷം രൂപ) ഡീസൽ ചെലവ് ഇനത്തിൽ ലാഭിക്കാനായി. നിലവിൽ ഡീസൽ ബസുകളുടെ ചെലവ് കിലോമീറ്ററിന് 74 രൂപ ആണ്. വരുമാനം 35 രൂപ മാത്രവും.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഇനത്തിൽ ഒരു മാസം ശരാശരി 12 ലക്ഷം രൂപ ലാഭമുണ്ട്. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾക്ക് 2 വർഷത്തെ വാറന്റി ഉള്ളതിനാൽ ഡീസൽ ബസുകളെപ്പോലെ ഓയിൽ മാറ്റുകയോ, മറ്റ് ചെലവുകളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മെയിന്റ‌നൻസ് ഇനത്തിൽ ഒരു മാസം 25 ബസുകൾക്ക് ശരാശരി 1.8 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നു.

English Summary: KSRTC says that the city circular bus service in the capital has become profitable