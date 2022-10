പള്ളി വേണ്ട, അച്ചന്മാർ വേണ്ട: വിഴിഞ്ഞം സമരവേദിയിൽ അലൻസിയർ, തിരുത്തി സമരക്കാർ- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണത്തെ എതിർത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് നടൻ അലൻസിയർ. സമരത്തിന്റെ നൂറാം ദിവസമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി അലൻസിയർ മുതലപ്പൊഴിയിൽ എത്തിയത്.

അലൻസിയറുടെ പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്:

ഇത്രയും കാലം പെട്ടിയിൽ കാലും നീട്ടിയിരുന്നിട്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. ഇനി അതു പാടില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭൂഷണമല്ല ഇത്. നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഇടതുപക്ഷം ഈ സമരം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നമ്മുടെ തീരം നമുക്ക് വേണം. പള്ളി വേണ്ട, അച്ചന്മാർ വേണ്ട, കന്യാസ്ത്രീകൾ വേണ്ട... (ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയും അച്ചന്മാരും വേണമെന്ന് സമരക്കാർ തിരുത്തി) ഈ പാലം കടന്നാൽ എല്ലാവരും ജാതി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. തീരം അദാനിക്കല്ല തീരദേശവാസികൾക്കാണ്.

English Summary: No Church, no Fathers, Alencier at Vizhinjam protest, corrected by fishermen