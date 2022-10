റജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇതരസംസ്ഥാനത്ത്, നികുതിയടയ്ക്കാതെ ഓട്ടം കേരളത്തില്‍; നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ പിടിവീഴും

തിരുവനന്തപുരം∙ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കാതെ സർവീസ് നടത്തുന്നതിനു വിലക്ക്. നവംബര്‍ ഒന്നിനകം കേരളത്തിലേക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കേരള മോട്ടർ വാഹന ടാക്സേഷൻ നിയമ പ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കുമെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. റജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റുകയോ കേരളത്തിലെ നികുതി അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല.

കേരളത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വാഹനങ്ങൾ 2021ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ആന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നാഗലാൻഡ്, ഒഡിഷ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടി.

English Summary: Other states registration tourist vehicle should pay tax at Kerala