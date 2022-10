ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യ തടഞ്ഞില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചു യുവാവ്

കാൻപുർ∙ ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം തടയാതെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ബന്ധുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഭർത്താവിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കാൻപുർ സ്വദേശിനിയായ ശോഭിത ഗുപ്തയാണ് മരിച്ചത്. നാല് വർഷം മുൻപായിരുന്നു സഞ്ജയ് ഗുപ്ത എന്നയാളുമായി ശോഭിതയുടെ വിവാഹം.

കഴുത്തിൽ ഒരു കുരുക്കുമായി ശോഭിത കട്ടിലിന് മുകളിൽ കയറി ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സഞ്ജയ് പകർത്തിയ വിഡിയോയിലുള്ളത്. ശോഭിതയെ തടയാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്ന സഞ്ജയ്, ‘‘കൊള്ളാം ഇതാണ് നിന്റെ ചിന്താഗതി. നിനക്കു വളരെ മോശമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ്’’ എന്നു പറയുന്നതും കേൾക്കാം. ഇതിനു പിന്നാലെ കുരുക്കഴിച്ച് ശോഭിത, സഞ്ജയ്‌യെ നോക്കുന്നതു വരെ മാത്രമേ വിഡിയോയിലുള്ളൂ. ഇതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ശോഭിത ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സഞ്ജയ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു അറിയിച്ചതായി ശോഭിതയുടെ പിതാവ് രാജ് കിഷോർ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഇതുപ്രകാരം സഞ്ജയ്‌യുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ, ശോഭിത കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതും സഞ്ജയ് നെഞ്ചിൽ അമർത്തുന്നതുമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചതെന്ന് രാജ് കിഷോർ പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശോഭിതയുടെ ആദ്യ ശ്രമം തടഞ്ഞെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സഞ്ജയ്, വിഡിയോ ബന്ധുക്കളെ കാണിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ശോഭിതയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ശോഭിതയുടെ മരണത്തിൽ സഞ്ജയ്‌ക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

