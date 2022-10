രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എൻഐഎ യൂണിറ്റ്: അമിത് ഷാ

ഫരിദാബാദ്∙ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എൻഐഎ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. എൻഐഎയ്ക്കു വിശാല അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ സൂരജ്കുണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനുശേഷം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 34% കുറവുണ്ടായി. സൈനിക മരണനിരക്ക് 64 ശതമാനവും സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിൽ 90% കുറവും ഉണ്ടായതായി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. സഹകരണ ഫെഡറലിസം, സമ്പൂർണ സർക്കാർ സമീപനം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി സഹകരണം, ഏകോപനം, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: We have decided to set up NIA branches in every state: Amit Shah