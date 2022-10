കോട്ടയം∙ മണര്‍കാട് ബാറിന് മുന്നില്‍ കൂട്ടയടി. ജീവനക്കാരും ബാറിലെത്തിയവരും കല്ലും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി. ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി ബില്ലടയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് കാരണം. അടിനടക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. പരുക്കേറ്റ ആരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ആര്‍ക്കും പരാതിയില്ലെന്നും കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം അടച്ചെന്ന് മദ്യപാനികളും പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജീവനക്കാരും പറഞ്ഞതോടെ ചെറിയ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകുകയും അതു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ രാവിലെയോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതു വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്.

English Summary: Clash at a bar in Kottayam Manarcaud over Google pay mode of payment