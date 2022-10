ചിരാഗ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗം; പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങും: ബിഹാർ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ

പട്ന ∙ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (റാം വിലാസ്) നേതാവ് ചിരാഗ് പസ്വാൻ എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിരാഗ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബിഹാറിലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി എൻ‍ഡിഎ സഖ്യമുപേക്ഷിച്ചു തനിച്ചു മത്സരിച്ചിരുന്നു. ജനതാദൾ (യു) സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ മാത്രം സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയ ചിരാഗ്, ബിജെപിയുടെ രഹസ്യ അജൻഡ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെഡിയു അംഗസംഖ്യ കുറയാൻ കാരണം ചിരാഗ് പസ്വാന്റെ വിമത പോരായിരുന്നു.

എൻഡിഎയിൽ ബിജെപി – ജെഡിയു അകൽച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതും അവസാനം ജെഡിയു മുന്നണി വിടാൻ കാരണമായതും ‘ചിരാഗ് മോഡൽ’ അട്ടിമറിയാണ്. അതിനിടെ, ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയിലുണ്ടായ പിളർപ്പ് ചിരാഗ് പസ്വാനു തിരിച്ചടിയായി. ചിരാഗിന്റെ പിതൃസഹോദരൻ പശുപതി പാരസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തെ അംഗീകരിച്ച എൻഡിഎ പശുപതിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാക്കി.

നിതീഷ് കുമാർ എൻഡിഎ വിട്ട ശേഷവും ചിരാഗ് മുന്നണി പുനഃപ്രവേശനത്തിനു മടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പശുപതി പാരസ് ഉൾപ്പെട്ട മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാനില്ലെന്നു ചിരാഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെയാണ് ചിരാഗ് എൻ‍ഡിഎയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയെന്ന ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

English Summary: "Chirag Paswan With NDA, Will Campaign": BJP Bihar Chief Ahead Of By-Polls