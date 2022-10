മിലനിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ കത്തിയാക്രമണം; ഒരു മരണം, ആർസനൽ താരത്തിനും പരുക്ക്

മിലാൻ∙ ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ നഗരത്തിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അക്രമിയുടെ കത്തികൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. അഞ്ചുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ കാഷ്യർ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആർസനൽ ഫുട്ബോൾ താരം പാബ്ലോ മാരിയും പരുക്കേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അക്രമം നടത്തിയ നാൽപ്പത്തിയാറുകാരനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ഭീകരബന്ധം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അക്രമി മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണെന്നും സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ഷെൽഫിൽനിന്നാണ് കത്തിയെടുത്തതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രാദേശികസമയം 6.30നാണ് കരേഫോറിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അക്രമം നടന്നത്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് അക്രമിയെ ആദ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് പൊലീസെത്തിയപ്പോൾ ഇയാളെ കൈമാറി.

English Summary: Italy stabbing: One dead and Arsenal player among several injured