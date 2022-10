ആര്യങ്കാവ് ∙ കൊല്ലം - തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയില്‍ ലോറിയും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് 100 അടി താഴ്ചയിലെ റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ‍ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. ലോറി ഡ്രൈവര്‍ തമിഴ്നാട് കരൂര്‍ സ്വദേശി വയ്യാപുരി (35), വാന്‍ ഡ്രൈവര്‍ ചെങ്കോട്ട കട്ടളകുടിയിരിപ്പ് സ്വദേശി മരുകന്‍ (40) എന്നിവരെ തിരുനെല്‍വേലി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5ന് കേരള – തമിഴ്നാട് അതിര്‍ത്തിയായ എസ് വളവിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം.

തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു ചരക്കെടുക്കാന്‍ പോയ ലോറിയും, തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്നും കോട്ടവാസല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു വന്ന വാനും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രണംവിട്ട വാഹനങ്ങള്‍ ക്രാഷ്ബാരിയറും തകര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ലോറിയുടെ മുന്‍വശം പൂർണമായും തകര്‍ന്നു. വാനില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന ഡ്രൈവറെ അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മുരുകന്റെ കൈകളും കാലും ഒടിഞ്ഞു. വയ്യാപുരിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്കാണ്. അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഒരു മണിക്കൂറോളമെടുത്തു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നാട്ടുകാരും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരും ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ പുളിയറ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ ഉടമ രാജലിംഗത്തിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്. ചെങ്കോട്ടയില്‍നിന്നും കോട്ടവാസലിലേക്ക് വന്ന വാനില്‍ എതിരെ വന്ന ലോറി ഇടിച്ചുകയറിയതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

പുനലൂര്‍ - ചെങ്കോട്ട പാതയില്‍ ട്രെയിന്‍ സർവീസ് തടസ്സപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ട്രാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞ പിക്കപ്പ് വാന്‍ മാറ്റിയെങ്കിലും ലോറി ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് ലോറി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ക്രെയിന്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു.

∙ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു

ആര്യങ്കാവ് റെയില്‍വേ പാലം പിന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയപാതയില്‍നിന്നും കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാല്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലേക്കാകും വാഹനം പതിക്കുക. ദേശീയപാത അധികൃതര്‍ ക്രാഷ് ബാരിയര്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽതട്ടി വാഹനം നില്‍ക്കില്ലെന്നുള്ളതിനു തെളിവാണ് ഈ അപകടം. റെയില്‍വെ സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിക്കാത്തതും തിരിച്ചടിയാകുന്നു.

ദേശീയപാതയും റെയില്‍വേ ട്രാക്കും സമാന്തരമായി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം റെയില്‍പാളം ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേലി സ്ഥാപിക്കാന്‍ റെയില്‍വേ തയാറായിട്ടില്ല. ഇത് റെയില്‍വേയുടെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അപകടഭീതിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയില്‍വേ കൂറ്റന്‍വേലി നിർമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ട്രാക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ സംഘത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടു മുന്‍പായിരുന്നു അപകടം. സീനിയര്‍ മധുര ഡിവിഷനല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ എം.പ്രവീണയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചെങ്കോട്ട – കൊല്ലം പാതയില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ പോകവെ ഡിവിഷനല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ തെന്മലയില്‍ നിന്നും മോട്ടോര്‍ ട്രോളിയിലാണ് ചെങ്കോട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. ആര്യങ്കാവില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ത്തന്നെ ട്രാക്കിലേക്ക് വാഹനം മറിഞ്ഞ വിവരം അറിഞ്ഞു. ഉടന്‍തന്നെ അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് മോട്ടോര്‍ ട്രോളിയില്‍ത്തന്നെ ഇവരെത്തി.

പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ ട്രെയിന്‍ ന്യൂ ആര്യങ്കാവ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിവിഷനല്‍ എന്‍ജിനീയർക്കൊപ്പം അസി.ഡിവിഷനല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ കപിലന്‍, സെക്‌ഷന്‍ എന്‍ജിനീയര്‍മാരായ നിതിന്‍, ബീഗം സല്‍മ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.

