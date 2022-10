ചൈനയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് പരാമാധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മിഷനിലെ ജനറലുമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം മാത്രമല്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പരമോന്നത സമിതിയിൽ അംഗമാകാൻ പ്രധാന ഘടകം രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം തന്നെയാണെങ്കിലും തയ്‌വാന്‍ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടിവന്നാൽ അതിവേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് അംഗത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

തയ്‌വാനെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഏഴംഗ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും എപ്പോൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നതുമുതൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നതുവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മിഷൻ ആണ്. ഞായറാഴ്ച പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ മൂന്നു പുതിയ ജനറലുമാരെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മിഷനിൽ അംഗങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഷി നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിലും ‘പിടിച്ചെടുക്കാൻ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന’ ഭീഷണിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനും ഷി ചിൻപിങ്ങും. ചിത്രം: Vyacheslav OSELEDKO / AFP

∙ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം പാഠം

തയ്‌വാനെ പിടിച്ചടക്കണമെങ്കിൽ അതു സൈനിക നടപടി തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്നു വേണമെന്നത് യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം ആണ് ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തത്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുക്രെയ്നെ വീഴ്ത്താമെന്നു കരുതിയ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഒന്‍പതു മാസത്തേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു. യുക്രെയ്ന്റെ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനൊപ്പം രാജ്യാന്തര പിന്തുണ ആയുധങ്ങളും മറ്റുമായി എത്തിയതോടെ റഷ്യയ്ക്ക് അതൊരു ബാലികേറാമലയായി മാറി. ‘‘ചിൻപിങ് തയ്‌വാൻ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മിഷനിൽ എതിർശബ്ദമോ ഭിന്നാഭിപ്രായമോ ഉണ്ടാകരുത്’’ – സിംഗപ്പുർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധൻ അലക്സാണ്ടർ നെയ്ൽ പറയുന്നു.

‘‘ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം തയ്‌വാന് ഒരുതരത്തിലും ഗുണകരമാകരുത്. അതുകൊണ്ട് അതിവേഗം നടപടികളുമായി ചൈനയ്ക്കു നീങ്ങിയേ പറ്റൂ. ആ സമയം എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരല്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പോടെ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകുന്നവരെയാണ് അവിടെ ആവശ്യം. എപ്പോഴും ഇതാണ് ചൈനയുടെ ചിന്ത. യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ അവസ്ഥ ഇക്കാര്യം അടിവരയിട്ട് ചൈനയെ ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’’ – നെയ്ൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്. (Photo by WANG Zhao / AFP)

∙ പാർട്ടിപ്പിടി അഴിച്ച് ഷി

പ്രസിഡന്റായി ആദ്യ രണ്ടു തവണയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഷി പുറത്താക്കിയത്. മാത്രമല്ല, സൈന്യത്തിനുമേൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാനും ഷി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പതിയെപ്പതിയെ സൈനിക കമാൻഡിന്മേലുള്ള തന്റെ നിയന്ത്രണം വർധിപ്പിച്ച ഷി ഏഴംഗ കമ്മിഷനിൽ പുതിയതായി മൂന്നുപേരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. വിരമിക്കൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ജനറൽ ഴാങ് യൗസിയയ്ക്ക്(72) കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു (ഇദ്ദേഹം ഷിയുടെ വലിയൊരു അടുപ്പക്കാരനാണ്).

ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷിയെ നേടാനുള്ള നീക്കമാണ് കീഴ്‌വഴക്കം തെറ്റിച്ചുള്ള ഴാങ്ങിന്റെ നിയമനമെന്ന് സിംഗപ്പുരിലെ എസ്. രാജരത്നം സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റഡീസിലെ സൈനിക വിഷയ വിദഗ്ധൻ ജെയിംസ് ചാർ പറഞ്ഞു. ‘‘രാഷ്ട്രീയമായി വിശ്വസിക്കാവുന്നതും സൈനിക നടപടി നടത്തിയും മറ്റും മുൻപരിചയമുള്ളതുമായ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചതിലൂടെ ഷിയുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണ്’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 20–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ്. Photo by Noel CELIS / AFP

∙ ഷിയുടെ അടുപ്പക്കാർ

1979ലെ ചൈന – വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മിഷനിൽ ഉള്ളതെന്നും ഇവർ തമ്മിൽ കൃത്യമായ യോജിപ്പുണ്ടെന്നും പല വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയെ (പിഎൽഎ) ആധുനികവത്കരിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജനറൽ ഴാങ് യൗസിയയെന്ന് 2021ലെ പെന്റഗൺ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഴാങ്ങിന്റെ പിതാവും ഷിയുടെ പിതാവും 1949ലെ ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ചു പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഴാങ്ങിന്റെ ശിഷ്യനായ ജനറൽ ലി ഷാങ്ഫുവിനെയും കമ്മിഷനിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിഎൽഎയുടെ ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നനാണ് ലി. പിഎൽഎയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്, സൈബർ, ബഹിരാകാശ യുദ്ധമുറകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ലി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഴാങ്ങിന്റെ താഴെ ജനറൽ ഹെ വെയ്ഡോങ് രണ്ടാം വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കും. പരിഷ്കരിച്ച ഈസ്റ്റേൺ തിയറ്റർ കമാൻഡിന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു ഹെ വെയ്ഡോങ്. ഓഗസ്റ്റിൽ യുഎൻ ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തയ്‌വാനെ വളഞ്ഞു ചൈന നടത്തിയ സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. ഫുജിയാനിന്റെ ചുമതല ഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം അവിടുത്തെ 31ാം ഗ്രൂപ്പ് സൈന്യത്തിൽ ഹെ വെയ്ഡോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടായത്. തയ്‌വാന് അടുത്തുള്ള ചൈനീസ് പ്രവിശ്യയാണ് ഫുജിയാൻ.

English Summary: Need for speed: China Xi's new generals offer cohesion over possible Taiwan plans