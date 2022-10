തിരുവനന്തപുരം ∙ പരാതിക്കാരിയെ അഭിഭാഷകന്‍റെ ഓഫിസില്‍വച്ച് മർദിച്ചെന്ന കേസില്‍ എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎല്‍എയുടെ അഭിഭാഷകനെ അടക്കം നാലുപേരെ കൂടി പ്രതിയാക്കി പൊലീസ്. ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്ക് ‌നോട്ടിസയച്ചു. എല്‍ദോസിനെ പരാതിക്കാരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തെളിവെടുത്തു.

വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ പരാതിക്കാരി താമസിച്ചിരുന്ന പേട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തത്. റോഡില്‍നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നടന്നാണ് എല്‍ദോസുമായി പൊലീസ് പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. വീടിനുള്ളില്‍ എത്തിച്ച് ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ച് തെളിവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി.

പരാതിക്കാരിയെ മര്‍ദിച്ചെന്ന കേസില്‍ എല്‍ദോസിനെ കൂടാതെ അഭിഭാഷകരായ കുറ്റിയാനി സുധീര്‍, അലക്സ്, ജോസ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാഗം രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെ പ്രതിചേര്‍ത്താണ് പൊലീസ് കോടതിയില്‍ റിപ്പോർട്ട് നല്‍കിയത്. കേസില്‍ എല്‍ദോസിന്‍റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി കേസ് 31ലേക്കു മാറ്റി.

നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിനു നല്‍കിയ മൊഴിയിൽ അഭിഭാഷകര്‍ക്കെതിരെ പരാതിയില്ലെന്നും കള്ളക്കേസാണ് പൊലീസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതെന്നും അഡ്വ. കുറ്റിയാനി സുധീര്‍ ആരോപിച്ചു. എല്‍ദോസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

