മോദി ദേശസ്നേഹി; രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു: വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ

മോസ്കോ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യസ്നേഹിയെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. മോദിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിദേശകാര്യ നയത്തെ പുകഴ്ത്തിയ പുട്ടിൻ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനേകം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. മോസ്കോ ആസ്ഥാനമായ നയവിശകലന സംഘടനയായ വാൽഡൈ ഡിസ്കഷൻ ക്ലബിന്റെ വാർഷിക യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പുട്ടിൻ.

‘‘മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശസ്നേഹിയാണ് മോദി. ‘മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം സാമ്പത്തികമായും ധാർമികമായും കാര്യമുള്ളതാണ്. ഭാവി ഇന്ത്യയുടേതാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം’’ – റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ബ്രിട്ടിഷ് കോളനിയിൽനിന്ന് ആധുനിക രാജ്യമായി മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച അതിഗംഭീരമാണ്. 150 കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയും പ്രത്യക്ഷമായ വികസനങ്ങളുടെ ഫലവും എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് രാജ്യത്തിനു നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ദശകങ്ങളായി അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടല്ല. പരസ്പരം താങ്ങാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തെ സഹായിക്കാനായി വളങ്ങളുടെ വിതരണം കൂട്ടണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന വളത്തിന്റെ അളവ് 7.6 തവണ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാർഷിക വ്യാപാരം ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി’’ – പുട്ടിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റഷ്യൻ അനുകൂല നയവിശകലന സംഘടനയാണ് വാൽഡൈ ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്. ഫെബ്രുവരി 24ന് ആരംഭിച്ച യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഒന്‍പതാം മാസത്തിലേക്കു കടന്നിരിക്കെയാണ് പുട്ടിന്റെ പ്രസംഗം വരുന്നത്. ആഗോള മേധാവിത്വത്തിനായി പാശ്ചാത്യ ലോകം ‘വൃത്തികെട്ട കളികൾ’ കളിക്കുകയാണെന്ന് പുട്ടിന്‍ ആരോപിച്ചു. ‘‘അധികം വൈകാതെ പുതിയ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ വരും. പൊതു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തുല്യതയോടെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് അവരോടു സംസാരിക്കേണ്ടിവരും. സ്വന്തം ചെയ്തികളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിൽനിന്ന് യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും രക്ഷപ്പെടില്ല. അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ‌ അവർക്കു കഴിയില്ല. പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രമേ ലോകത്തെ ഏകീകരിക്കാനും അതുവഴി വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും കഴിയൂ.

പാശ്ചാത്യ ലോകം കളിക്കുന്ന കളികളിൽ ലോകത്തിന്റെ അധികാരമാണു പണയം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപകടകരമായ, രക്തരൂക്ഷിതമായ കളിയാണ്. ഞാനതിനെ വൃത്തികെട്ട കളിയെന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കൂ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും മൂല്യങ്ങളും സാർവത്രികമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം. എല്ലാവരെയും കൊള്ളയടിക്കണം. ഇതുതന്നെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകളെ തുടച്ചുകളയും. വാണിജ്യസംബന്ധമായ താൽപര്യവും ഉണ്ട്’’ – പുട്ടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

