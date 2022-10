ന്യൂയോര്‍ക്ക്∙ അമേരിക്കയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. പടിഞ്ഞാറന്‍ മാസച്യുസിറ്റ്‌സില്‍ പുലര്‍ച്ചെ ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറ്റൊരു വാഹവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. പ്രേംകുമാര്‍ റെഡ്ഡി ഗോഡ (27), പവനി ഗുല്ലപ്പള്ളി (22), സായി നരസിംഹ പടംസെട്ടി (22) എന്നിവരാണ് അപകടസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു.



English Summary: Three Indian Students, All In Their 20s, Killed In US Road Accident