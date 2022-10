കണ്ണൊന്നു തെറ്റി, കടുവപ്പല്ലിൽ കുരുങ്ങി പശു; ചീരാലിന്റെ, ഭീതി നിറഞ്ഞ ഉറക്കമില്ലാ രാത്രികൾ

മഴയും തണുപ്പും വകവയ്ക്കാതെ തൊഴുത്തിന് സമീപം തീകൂട്ടി ജോയി ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നത് വെറുതെയായി. കണ്ണൊന്നു തെറ്റിയപ്പോള്‍, കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെപ്പോലെ കരുതിയിരുന്ന പശുവിന്റെ കഴുത്തിലാണ് കടുവ പിടിത്തമിട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നുമണി വരെ ബത്തേരി ചീരാല്‍ മുള്ളന്‍പൊട്ടയ്ക്കല്‍ ജോയി തൊഴുത്തിലായിരുന്നു. ഇടയ്‌ക്കൊന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ സമയം, പതുങ്ങിയിരുന്ന കടുവ പശുവിന്റെ മേലേയ്ക്കു ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ വരാന്തയില്‍നിന്ന്, പശുവിനെ കടുവ കൊല്ലുന്നത് കണ്ട് ജോയിക്കും വീട്ടുകാര്‍ക്കും ഒച്ചവയ്ക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളു. ബഹളം കേട്ട് കടുവ പശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞു. രാത്രിയില്‍ തീകൂട്ടി പശുവിന് കാവലിരിക്കുന്ന ജോയിയുടെ ചിത്രം 'മനോരമ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കാവലാണിപ്പോൾ നിഷ്ഫലമായത്. ഒരുമാസം മുന്‍പ് പ്രസവിച്ച, 25 ലീറ്റര്‍ പാല്‍ കറക്കുന്ന പശുവിനെയാണ് കടുവ കൊന്നത്. ആ പാല്‍ വിറ്റു ലഭിക്കുന്ന പണമായിരുന്നു ജോയിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റേയും ഏക വരുമാനം. അത് കഴിഞ്ഞ രാത്രികൊണ്ട് ഇല്ലാതായി. എന്നാല്‍ ഇനി ഒരു പശുവിനേയും ഈ കടുവ കൊല്ലില്ല. ജോയിയുടെ പശുവിനെ കൊന്ന കടുവ ചെന്നുകുടുങ്ങിയത് വനംവകുപ്പ് ഒരുക്കിയ കെണിയിലായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ നാല് മണിയോടെ കടുവ കൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയതോടെ ചീരാല്‍ ഗ്രാമവാസികള്‍ക്ക് ശ്വാസം നേരെവീണു.

33 ദിവസമായി നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കടുവ, ഇതിനിടെ 11 പശുക്കളെയാണ് കൊന്നത്. നേരം പുലരുന്നതിന് മുന്‍പുതന്നെ വനപാലക സംഘം കടുവയെ കുപ്പാടി ആനിമല്‍ പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആണ്‍ കടുവയാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഒരു പല്ല് നഷ്ടമായ കടുവയുടെ ശരീരത്തില്‍ ചെറിയ മുറിവുകളും കണ്ടെത്തി. സാമാന്യം വലിയ കടുവയാണ്. മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് വിദഗ്ദ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. കടുവഭീതിയില്‍ മുങ്ങിയ നാട് രാപകല്‍ സമരം നടത്തുകയും റോഡ് ഉപരോധം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരില്‍ കണ്ട് പ്രശ്‌നം അവതരിപ്പിച്ചു. കടുവയെ പിടിക്കാന്‍ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് സമരക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്‍മാറിയത്. ഒക്ടോബർ 28നു പുലര്‍ച്ചെ വീണ്ടും പശുവിനെ പിടിച്ചതോടെ നാട്ടുകാര്‍ പ്രകോപിതരായി. കടുവ കൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു തന്നെ വഴിവെച്ചേനെയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടംകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല.

ഭയം കരിമ്പടം പോലെ ഒരു നാടിനെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. തൊഴുത്തില്‍ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കന്നുകാലികളുടെ ദിനങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്നു കരുതിയ നാളുകളായിരുന്നു, കൃഷിക്കാര്‍ക്ക്. പകല്‍ മായുന്നതിനു മുന്‍പേ വീട്ടില്‍ കയറി കതകടയ്ക്കുന്നവര്‍. പകല്‍ വെളിച്ചത്തിലല്ലാതെ വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിക്കാതെ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനം. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ വിട്ടാല്‍ തിരിച്ചുവരുന്നതുവരെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഒഴിയാത്ത അമ്മമാര്‍. കേരളത്തിലെ ഒരുഗ്രാമത്തിന്റെ ജീവിതരീതി ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. വയനാട് ബത്തേരി ചീരാല്‍ പ്രദേശത്തിറങ്ങിയ കടുവയാണ് വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയത്. ഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാത്രം ഇതുവരെ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചില്ല. പക്ഷേ പലരുടേയും ഉപജീവനമാര്‍ഗമായ പശുക്കളെ കടുവ കൊന്നു. ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഉപജീവനമാര്‍ഗം ഇല്ലാതായവര്‍ നിരവധിയാണ്. വഴി തടയലും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ഉപരോധവും മുതല്‍ സകല സമരങ്ങളും നടത്തി. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാവും പകലും കാടും നാടും അരിച്ചുപെറുക്കി നടന്നു. പകല്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടുവ രാത്രിയില്‍ വേട്ട തുടരുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ കൂട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയതോടെ ഒരു നാടിന് ആശ്വാസമായി. എന്നാല്‍ എത്രകാലം ആശ്വാസത്തോടെ കഴിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അടുത്ത കടുവ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും എത്താം എന്ന് ഈ നാട്ടുകാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

∙ ചീരാലിന് ഉറങ്ങാം ആശ്വാസത്തോടെ

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ ഏറെയുള്ള ചീരാലിന് ഇനി ആശ്വാസത്തോടെ ഉറങ്ങാം. കര്‍ഷകര്‍ പോറ്റിവളര്‍ത്തിയിരുന്ന 14 കന്നുകാലികളെയാണ് കടുവ പിടികൂടിയത്. തീ കൂട്ടി തൊഴുത്തിനു കാവലിരിക്കുകയായിരുന്നു പല കര്‍ഷകരും. വിളനാശവും വിലയില്ലായ്മയും കൃഷി മേഖലയെ തകര്‍ത്തപ്പോള്‍ പശുവിനെ വളര്‍ത്തിയാണ് പലരും പിടിച്ചുനിന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 24 നു രാത്രിയാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. വലിയവീട്ടില്‍ ദേവദാസന്റെ പശുവിനെ കൊന്നു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെവരെ 14 കന്നുകാലികളെ കടുവ ആക്രമിച്ചു. അതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ചത്തു. വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടിക്കാനും കര്‍ഷകര്‍ക്കു മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനുമെല്ലാം തീരുമാനമായി. കടുവയെ കുടുക്കാന്‍ മൂന്നു കൂടുകളും ഇരുപതിലധികം ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാല്‍ കടുവ മുങ്ങി. മറ്റു ജില്ലകളില്‍ നിന്നടക്കം നൂറിലധികം വനപാലക സേനയെ ഒന്നിച്ചിറക്കി തിരച്ചില്‍ നടത്തി. എന്നാല്‍ അപ്പോഴെല്ലാം കടുവ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകടന്നുകളഞ്ഞു.

കടുവ ശല്യത്തിനെതിരെ വയനാട് തോട്ടാമൂല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിനു മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച് ഉയർന്ന പോസ്റ്ററുകൾ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ‘പഠിച്ച’ കടുവ

നിരവധി കൂടൊരുക്കി വച്ചെങ്കിലും അതിലൊന്നും കടുവ വീണിരുന്നില്ല. കൂടിന് അടുത്തുകൂടി നടന്നു പോയ കടുവ പക്ഷേ കൂട്ടില്‍ കയറിയില്ല. മാത്രവുമല്ല, തന്ത്രപരമായി പലയിടത്തുനിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാത്രി മാത്രമാണു കടുവ കൂടുതലായും നാട്ടിലിറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, ആ സമയത്ത് മയക്കുവെടി പ്രായോഗികമല്ല. കടുവ വെടികൊണ്ട് ഓടിയാല്‍ പിന്തുടരാന്‍ കഴിയാത്തതാണു പ്രശ്നം. കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതെ കടുവ ചത്തു പോയാല്‍ നിയമനടപടിയും നേരിടേണ്ടി വരും. കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാട്ടിലും കടുവയെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പ്രദേശത്തോടു ചേര്‍ന്നു കിടന്ന തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടുവ ഇടയ്ക്കിടെ പോകുന്നതായി വനപാലകര്‍ കരുതി. അങ്ങനെ, തിരച്ചിലിന് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിന്റെ സഹായവും തേടി. പകല്‍ സമയങ്ങളില്‍ മുഴുവനും ഒളിച്ചു കിടന്ന കടുവ ഇരുട്ടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്. കൂട്ടില്‍ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ എളുപ്പത്തില്‍ പിടികൂടാമെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. ഇതോടെയാണ് ധാരാളം പശുക്കളുള്ള ചീരാലില്‍ കടുവ താവളമാക്കിയത്.

∙ മൂക്കിനു താഴെ വിലസി കടുവ

പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെയും പരിസരത്തുനിന്നു പോലും കടുവ പശുക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരുന്നു. സമരം നടക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുപോലും കടുവ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ പശുവിനെ കൊന്നു. ചീരാലില്‍ പിടികൂടിയ മൂന്നു പശുക്കളില്‍ ഒന്ന് ചീരാല്‍ കുടുക്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പിന്നില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ മറ്റൊന്ന് പഴൂര്‍ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടു പിറകില്‍ നിന്ന്. കുടുക്കി അയലക്കാട്ട് രാജഗോപാലിന്റെ വീട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു തൊട്ടടുത്താണ്. അതിനടുത്ത തൊഴുത്തിലാണ് രാത്രി ഒൻപതോടെ കടുവ എത്തിയത്. ആദ്യമായി പശു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചീരാല്‍ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനു മുന്‍പില്‍, ഊട്ടി റോഡില്‍ ജനങ്ങള്‍ രാത്രി ഉപരോധം നടത്തുമ്പോള്‍ കടുവ ഇര തേടി അങ്ങോട്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 4 കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടിയാണ് കടുവ പഴൂര്‍ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ പിറകിലേക്കെത്തിയത്. അപ്പോള്‍ മുന്‍പില്‍ സമരം നടക്കുകയായിരുന്നു. സമരക്കാര്‍ക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി നല്‍കിയ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പശുവിനെത്തന്നെ കടുവ പിടികൂടി. അതും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനു തൊട്ടു പിന്നില്‍നിന്ന്. പശുവിനെ പകുതി ഭക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കടുവ മടങ്ങിയത്.

∙ കടുവ പെരുകുന്ന വയനാടന്‍ കാടുകള്‍

344.44 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇവിടം കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് 2018ലെ കടുവ സെന്‍സസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ശുപാര്‍ശയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മറ്റു കടുവ സംരക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കടുവകളും കടുവ സാന്ദ്രതയും വയനാട്ടിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വയനാട്ടില്‍ 2020ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 120 കടുവകളുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പറമ്പിക്കുളം-27, പെരിയാല്‍ -26, മലയാറ്റൂര്‍ വന്യജീവി മേഖല -7, റാന്നി വന്യജീവി മേഖല-3, സൈലന്റ് വാലി -7 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം.

പ്രഖ്യാപിത കടുവാ സങ്കേതമല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും കടുവകളുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രാമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ കടുവകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവാണുണ്ടാകുന്നത്. അതില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വയനാട്ടിലാണ്. വരള്‍ച്ചാ കാലത്തും കാട്ടില്‍ കുടിവെള്ളവും മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാലാണ് വയനാടന്‍ കാടുകള്‍ കടുവകളുടെ ഇഷ്ട താവളമായി മാറുന്നത്.

∙ ആറുവര്‍ഷത്തിനിടെ വയനാട്ടില്‍ കൊന്നത് 5 പേരെ

2015 ലാണ് ആദ്യമായി കടുവ മനുഷ്യനെ വയനാട്ടില്‍ കൊന്നുതിന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നത്. അതിന് മുന്‍പ് കൊന്നിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും അതൊന്നും രേഖകളിലില്ല. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കടുവയുടെ ആക്രമണം ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുന്തോറും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.

∙ 2015 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നൂല്‍പ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മുക്കുത്തിക്കുന്ന് സുന്ദരത്ത് ഭാസ്‌കരനെയാണ് (56) ആദ്യം കടുവ കൊന്നുതിന്നത്.

∙ 2015 ജൂലൈ ആദ്യവാരം കുറിച്യാട് വനഗ്രാമത്തിലെ ആദിവാസി യുവാവ് ബാബുരാജിനെ (23) കൊന്നു.

∙ 2016 നവംബറില്‍ തോല്‍പ്പെട്ടി റെയ്ഞ്ചിലെ വനംവകുപ്പ് വാച്ചര്‍ കക്കേരി കോളനിയിലെ ബസവ (44) കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

∙ 2019 ഡിസംബറില്‍ കാട്ടില്‍ വിറക് ശേഖരിക്കാന്‍ പോയ ബത്തേരി പച്ചാടി കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ ജഡയനെ (മാസ്തി -60) കടുവ കൊന്നു.

∙ 2020 ജൂണില്‍ മുളങ്കൂമ്പെടുക്കാന്‍ കാട്ടില്‍ പോയ പുല്‍പ്പള്ളി ബസവന്‍കൊല്ലി കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ ശിവകുമാരിനെ (24) കടുവ കൊന്നു.

∙ കടുവ നാട്ടിലിറങ്ങാന്‍ കാരണം?

രണ്ട് വയസ്സാകുന്നതോടെ കടുവ സ്വന്തമായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താന്‍ (ടൈഗര്‍ ടെറിട്ടറി) ശ്രമിക്കും. സ്ഥലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതോടെ വനത്തോടു ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും താവളമൊരുക്കും. ഈ സമയത്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള കടുവകള്‍ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത്. കടുവകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലോ വേട്ടയാടുന്നതിനിടയിലോ പരുക്കേറ്റ് ചില കടുവകള്‍ക്ക് ഇര പിടിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരും. ഇതോടെ ഇത്തരം കടുവകളും നാട്ടിലിറങ്ങി വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ പിടികൂടും. പ്രായമായി അസുഖം ബാധിച്ചാലും ഇര തേടാനാകാതെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ തേടി നാട്ടിലിറങ്ങും. ചീരാലില്‍നിന്ന് പിടികൂടിയ കടുവയ്ക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍. ഇടതുവശത്തെ മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കോമ്പല്ല് നഷ്ടമായി. ശരീരത്തില്‍ പരുക്കുകളും കണ്ടെത്തി. പത്ത് വയസ്സാണ് പിടികൂടിയ കടുവയുടെ പ്രായം. 12-15 വയസ്സ് വരെയാണ് കടുവയുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ്. പിടികൂടിയ കടുവയ്ക്ക് പ്രായമായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

∙ കടുവ ശരിക്കും ഭീകരജീവിയാണോ!

കടുവ വെറുതെ ആരെയും ആക്രമിക്കാറില്ലെന്നാണു വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി വഴിമാറിപ്പോകുകയോ അല്‍പനേരം മാറി നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ കടുവ അതിന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളും. മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം കേട്ടാല്‍ കടുവ ചിലപ്പോള്‍ സ്വയം പിന്‍വലിഞ്ഞു പോകാറുമുണ്ട്. ഇണ ചേരുന്ന സമയത്തോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പോകുന്ന സമയത്തോ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമുണ്ടായാല്‍ കടുവ ആക്രമിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനു മുന്‍പ് കടുവ പ്രത്യേക ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കും. ഈ സമയം പിന്തിരിഞ്ഞു പോന്നാല്‍ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാതെ കടുവയുടെ മുന്നില്‍ പെട്ടാല്‍ തീര്‍ന്നതുതന്നെ.

കടുവകള്‍ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള കുരങ്ങനും മലയണ്ണാനും പക്ഷികളുമെല്ലാം ചില പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കും. വനത്തിലൂടെ വനപാലകര്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നടക്കാറുള്ളത്. വിശക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ കടുവ ഇര പിടിക്കാറുള്ളു. കൂട്ടമായി നില്‍ക്കുന്ന മൃഗങ്ങളേയും കടുവ വേട്ടയാടാറില്ല. പണ്ട് ഓരോ കടുവകളുടേയും അധീന പരിധി വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ അവരും ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാന്‍ ശീലിച്ചു. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ കടുവയെ കണാന്‍ സാധിക്കും.

∙ കടുവ കൂടി കാട് കൂടിയില്ല

കടുവകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതിനനുസരിച്ച് വനപ്രദേശം വര്‍ധിച്ചില്ല എന്നതാണ് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം. വനത്തില്‍ സ്ഥലം തികയാതെ വരുമ്പോള്‍ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക മാത്രമേ കടുവകള്‍ക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളു. അതിനാലാണ് വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ വര്‍ധിച്ചത്. എൻ.എ.നസീറിന്റെ ‘കാടേത് കടുവയേത് ‍ഞാനേത്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വയനാട്ടിലെ മനുഷ്യ–വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്.

‘വയനാടൻ കാടുകൾ കേരളത്തിലെ മറ്റു കാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഛിന്നഭിന്നമായി കിടക്കുന്നവയാണ്. കാടിന്റെ ഇടയിൽ നാടും നാടിന്റെ ഇടയിൽ കാടും എന്ന അവസ്ഥ. സ്വാഭാവികമായും മൃഗങ്ങൾക്ക് കാടുകളിൽനിന്നും കാടുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കൂടിയേ പറ്റുകയുള്ളു. കടുവയും ആനയുമൊക്കെ നാട്ടിലിറങ്ങി എന്നു പറയുന്നതിന്റെ വസ്തുത അത്രയും എളുപ്പമാണ്. 1980ൽ നടപ്പാക്കിയ സാമൂഹിക വനവത്കരണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായ വനനശീകരണം വരുത്തിവച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 35 ശതമാനം സ്വാഭാവിക വനം വെട്ടിമാറ്റി. തേക്ക്, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് പോലുള്ള ഏകവിള പ്ലാന്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനകത്ത് വന്യജീവികൾക്ക് വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ദാഹമകറ്റണമെങ്കിലും നാട്ടിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. മാനും കാട്ടുപോത്തും പന്നിയുമൊക്കെ നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവയെ പിടിക്കാൻ കടുവ പോലുള്ള ജീവികളും സ്വാഭാവികമായും പിന്നാലെ ഇറങ്ങും. ഇതൊഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടുക തന്നെ വേണം. പ്ലാന്റേഷനുകൾ തിരിച്ചു വനമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണം വന്നപ്പോൾ വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും വനവിസ്തൃതി കുറയുകയും ചെയ്തു. നാട്ടിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന മഹോത്സവങ്ങൾകൊണ്ട് നാട് കാടാവുകയില്ല. കാടിന് കാടുതന്നെ വേണം.’’

വയനാട്ടിൽ പലയിടത്തും ഹെക്ടർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ് തേക്കിൻതോട്ടം വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊന്നും വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വനഗ്രാമങ്ങളെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ പേർ ഈ പദ്ധതിയോട് സഹകരിച്ചില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ പന്നിയും മാനും ആനയുമെല്ലാം തീറ്റതേടി ഇനിയും കാടിറങ്ങും. ഇവയെത്തേടി ഹിംസ്രജന്തുക്കളും പിന്നാലെയെത്തും. നിലവിൽ, പരുക്കേറ്റതും ഇരപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ കടുവകളാണ് കാടിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കരുത്തുറ്റ കടുവകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തും. അത്തരം കടുവകളെ നേരിടുക എളുപ്പമായിരിക്കുകയുമില്ല.

English Summary: Under the Grip of a Tiger's Threat: Story of Cheeral Village in Wayanad