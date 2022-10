കോഴിക്കോട്ട് യുവതിയുടെ മരണകാരണം മരുന്നു മാറി കുത്തിവച്ചതല്ല; മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലം

കോഴിക്കോട് ∙ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ കൂടരഞ്ഞി സ്വദേശിനിയായ യുവതി മരിച്ച സംഭവം മരുന്നു മാറി കുത്തിവച്ചതു മൂലമല്ലെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ പാർശ്വഫലം നിമിത്തമാണ് യുവതി മരിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ പാർശ്വഫലം മൂലം ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടായെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി. പനിയെത്തുടർന്നു ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കൂടരഞ്ഞി ചളറപ്പാറ കൂളിപ്പാറ കെ.ടി.സിന്ധുവാണ് (45) കുത്തിവയ്പെടുത്തു നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഭർത്താവിനു മുൻപിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചത്.

മരുന്നുമാറി കുത്തിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണു മരണമെന്നു ഭർത്താവ് രഘു പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് നഴ്സിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

പനി ബാധിച്ച് 26നു രാവിലെ കൂടരഞ്ഞി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയ സിന്ധുവിനെ അവിടെ നിന്നു റഫർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് അന്നു വൈകിട്ട് മെഡി. കോളജിൽ എത്തിച്ചത്. അലർജിയുണ്ടോയെന്നു നോക്കാൻ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു ക്രിസ്റ്റലൈൻ പെനിസിലിൻ ഇൻജക്‌ഷൻ നൽകി. രാത്രി പത്തു മണിയോടെ വാർഡിലെത്തി. രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ സിന്ധു തന്നെ ശുചിമുറിയിൽ പോയി വന്നു. അൽപം കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് നഴ്സെത്തി ഇൻജക്‌ഷൻ നൽകിയ ഉടൻ സിന്ധു കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, അധികൃതർ സിന്ധുവിനു മരുന്നു മാറി നൽകിയെന്നത് കുപ്രചാരണമാണെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പെനിസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന അനഫെലാക്സിസ് എന്ന അലർജിയാണ് രോഗിക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും ചില രോഗികളിൽ ടെസ്റ്റ് ഡോസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ഡോസുകളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Woman's Death At Kozhikode MCH Is Not Due To Medical Negligence, Says Postmortem Report