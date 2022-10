രാജ്യത്തെ റെയിൽ ഗതാഗത രംഗത്ത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിപ്ലവകരമായ പൊളിച്ചെഴുത്തിനാണു കളമൊരുങ്ങുന്നത്. തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പു പാട്ടകളിൽ നിന്ന് ലോകോത്തര ട്രെയിനുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റം വൈകാതെ സംഭവിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ മൂന്നാമത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രിയാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. സുരേഷ് പ്രഭുവും പിയൂഷ് ഗോയലുമായിരുന്നു മുൻഗാമികൾ. അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കഴിയാത്തത് അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ആഗ്രഹിച്ച സ്റ്റേഷൻ വികസന പദ്ധതികൾ വൈകിയാണെങ്കിലും ട്രാക്കിലാക്കാൻ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനു കഴിയുന്നുണ്ട്. 2023 ഒാഗസ്റ്റ് 15ന് മുൻപായി 75 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഇറക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായാൽ അതും വലിയ നേട്ടമാകും. വന്ദേഭാരത് പോലെ ആധുനിക ട്രെയിൻ സെറ്റുകളുടെ വരവോടെ റെയിൽവേ സംവിധാനംതന്നെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടും. ട്രെയിനുകൾ ഒാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലടക്കം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ വ്യാപനവും ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും, എല്ലാവർക്കും എസി യാത്രയെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം, ആധുനിക ട്രെയിനുകൾ, ആധുനിക സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾക്കാണു മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നത്? ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ പങ്ക്? കൂടുതൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വരുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് എപ്രകാരം ഗുണകരമാകും? പരിശോധിക്കാം വിശദമായി...

∙ സ്റ്റേഷനുകളുടെ മുഖഛായ മാറും

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു സ്റ്റേഷൻ നവീകരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ നഗരത്തെ രണ്ടായി കീറിമുറിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി ഒഴിവാക്കി സ്റ്റേഷന്റെ ഇരുവശത്തേയും കവാടങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഡിസൈനുകളാണു സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ലഭിക്കുക. ട്രാക്കുകൾക്കു മുകളിലായി കോൺകോഴ്സ് ഏരിയ, ഫുഡ് കോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഷോപ്പിങ് ഏരിയകൾ, മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷനോടൊപ്പം ബസ് ടെർമിനലുകൾ എന്നിവയാണു വരിക. അടുത്ത 50 വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈനാണു സ്റ്റേഷനുകൾക്കു വേണ്ടി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 34 സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ കേരളത്തിൽനിന്ന് എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ, എറണാകുളം ടൗൺ, കൊല്ലം എന്നിവയാണുള്ളത്. ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വർക്കല, ഷൊർണൂർ എന്നിവയുടെ കരാർ നടപടികളും വൈകാതെ തുടങ്ങും.

150 കോടി രൂപ ചെലവിൽ എറണാകുളം ടൗൺ സ്റ്റേഷൻ നവീകരിക്കുന്നത് സേലം ആസ്ഥാനമായ റാങ്ക് എന്ന കമ്പനിയാണ്. 300 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബ്രിജസ് ആൻഡ് റൂഫാണ് എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്സ്–സിദ്ധാർഥ ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ സംരംഭമാണു 350 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ നവീകരിക്കുന്നത്. നവീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകും സമ്മാനിക്കുക. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ട്രാക്കുകൾക്കു മുകളിൽ വരുന്ന കോൺകോഴ്സ് ഏരിയയിൽനിന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ലിഫ്റ്റ്, എസ്കലേറ്റർ സൗകര്യം എന്നിവയുണ്ടാകും. മൾട്ടിലെവൽ പാർക്കിങ്, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയാണു സ്റ്റേഷനു മുകളിലേക്കുള്ള നിലകളിൽ ഉണ്ടാകുക.

∙ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ‘വന്ദേഭാരത്’

പുതിയ ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കാൻ ആലോചിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ വിദേശ കമ്പനികൾക്കു കരാർ നൽകുന്നതായിരുന്നു വർഷങ്ങളായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കീഴ്‌വഴക്കം. എന്തുകൊണ്ടു നമ്മുടെ എൻജിനീയർമാർക്ക് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകൾ നിർമിച്ചു കൂടായെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ പിറവി. 2019ലാണ് ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ ട്രെയിൻ 18 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഒാടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് 4 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കൂടി റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കി. ന്യൂഡൽഹി–വൈഷ്ണോദേവി കത്ര, ന്യൂഡൽഹി–വാരാണസി, മുംബൈ–അഹമ്മദാബാദ്, ന്യൂഡൽഹി–അംബ് അന്ദൗര (ഹിമാചൽപ്രദേശ്) എന്നീ റൂട്ടുകളിലാണു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ സർവീസിലുള്ളത്.

നവംബർ 10 മുതൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ചെന്നൈയ്ക്കും മൈസൂരുനിമിടയിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ആദ്യ 2 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽനിന്ന് ഏറെ മാറ്റങ്ങളോടെയാണു പുതിയ ട്രെയിനുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം 52 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടു കൈവരിക്കാൻ പുതിയ ട്രെയിനുകൾക്കു കഴിയും. എസി ചെയർ കോച്ചുകൾ, ഒാട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകൾ, ട്രെയിനിന്റെ ഇരുവശത്തും ലോക്കോ കാബുകളുള്ളതിനാൽ എൻജിൻ ദിശമാറ്റം വേണ്ട തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മെച്ചങ്ങൾ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്കുണ്ട്. പ്രതിമാസം 4 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കാനാണു ചെന്നൈ പെരമ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഐസിഎഫിന് പുറമെ യുപിയിലെ റായ് ബറേലിയിലെ മോഡേൺ കോച്ച് ഫാക്ടറി (എംസിഎഫ്), പഞ്ചാബിലെ കപൂർത്തലയിലെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി (ആർസിഎഫ്), ലത്തൂരിലെ മറാത്ത്‌വാഡ കോച്ച് ഫാക്ടറി എന്നിവിടങ്ങളിലും വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ചെന്നൈ ഐസിഎഫിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ േമൽനോട്ടത്തിലാണു എംസിഎഫിലും ആർഎസ്എഫിലും വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കുക.

ആദ്യ വന്ദേഭാരത് 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണു പരീക്ഷണ ഒാട്ടം നടത്തിയതെങ്കിൽ രണ്ടാം പതിപ്പായപ്പോൾ 180 കിമീ വേഗത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണ ഓട്ടം. എല്ലാ കോച്ചിലും റൊട്ടേറ്റിങ് പുഷ് ബാക്ക് ചെയറുകൾ, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കവച് സംവിധാനം, ബയോവാക്വം ശുചിമുറികൾ എന്നിവയും പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളിലുണ്ട്. അടുത്ത 3 വർഷം കൊണ്ടു 400 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കാനാണു ദീർഘകാല പദ്ധതി. ചെയർകാർ കോച്ചുകൾക്കു പുറമേ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളും നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. വേഗം കൂടുന്നതോടെ പൊടിക്കാറ്റേറ്റുള്ള യാത്ര ജനറൽ കോച്ചുകളിലും സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളിലും യാത്ര ദുഷ്കരമാകുമെന്നതിനാൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾക്കു പകരം തേഡ് എസി ഇക്കോണമി കോച്ചുകളായിരിക്കും ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിലുണ്ടാകുക. ഭാവിയിൽ പൂർണമായും എസി ട്രെയിനുകളായിരിക്കും ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

ചെയർകാർ കോച്ചുള്ള 75 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 75 ട്രെയിനുകൾ ഒാടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശതാബ്ദി റൂട്ടുകൾ ഇപ്പോഴില്ല. ഇന്റർസിറ്റി, ജനശതാബ്ദി റൂട്ടുകളിലും വന്ദേഭാരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അതിനാൽ വൈകാതെ സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളുള്ള വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണത്തിലേക്ക് കോച്ച് ഫാക്ടറികൾ കടക്കും. കൂടാതെ 2025 ൽ അലൂമിനിയം കോച്ചുകളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ മാതൃകയിലുള്ള വന്ദേഭാരതിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പും പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.

∙ വന്ദേഭാരത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

വന്ദേഭരാത് ഇടിച്ചു കാലികൾ ചത്ത സംഭവങ്ങൾ പലയിടത്തുനിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെയിൽ പാളത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും വേലി സ്ഥാപിക്കാതെ ഈ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരീക്ഷണ ഒാട്ടത്തിൽ കൈവരിച്ച 160, 180 വേഗം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ട്രാക്കിന്റെ കരുത്തും അതിന് അനുസരിച്ചു വർധിപ്പിക്കണം. 130 വരെ വേഗം സാധ്യമാകുന്ന പ്രധാന പാതകളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്താനായി ട്രാക്ക് നവീകരണം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന പാതകളിൽ 2025ൽ ട്രാക്ക് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണു റെയിൽവേ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 75 മുതൽ 85 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. ട്രാക്കുകളുടെ പരിമിതി മൂലമാണു കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ഒാടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നതിനാൽ ട്രാക്കിനു മുകളിലെ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ അതിനാവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിന് 2023ൽ

സിൽവർലൈനിനു ബദലായി ബിജെപി നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ 5 ട്രെയിനുകളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണു നൽകിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻഗണന. 2023 ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിനും വന്ദേഭാരത് ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 2 ട്രെയിനുകളാണു കേരളത്തിനു ലഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം–കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ, എറണാകുളം–ബെംഗളൂരു റൂട്ടുകളാണു കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്കു പരിഗണിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊച്ചുവേളിയായിരിക്കും ടെർമിനൽ. സിൽവർലൈനിനു വന്ദേഭാരത് ബദലാകണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പാതകളിലെ വേഗം കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകളുടെയെല്ലാം ശരാശരി വേഗം കൂട്ടുകയും സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറയ്ക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ മാത്രമേ ഒാടിക്കാൻ കഴിയൂ. വന്ദേഭാരത് കടത്തിവിടാനായി ഒട്ടേറെ ട്രെയിനുകൾ വഴിയിൽ പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭേദപ്പെട്ട വേഗത്തിൽ ഒാടുന്ന ജനശതാബ്ദികൾക്കു പകരം വന്ദേഭാരത് ഒാടിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതയും റെയിൽവേ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ട്രാക്കുകളുടെ വേഗം കൂട്ടുന്നതു പഠിക്കാൻ കരാർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഇഴയുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം–എറണാകുളം (ആലപ്പുഴ വഴി), എറണാകുളം–മംഗളൂരു പാതകളിലെ വേഗം കൂട്ടാനാണു പഠനം നടത്താൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകളും 130, 160 വേഗത്തിൽ ഒാടിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതാണു വെല്ലുവിളി. സിഗ്നൽ, വൈദ്യുതി, ട്രാക്ക് എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഈ വേഗത്തിൽ ട്രെയിനുകളോടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു എൻജിനീയർമാർ പറയുന്നത്. പരമ്പരാഗത ട്രെയിനുകളേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്നു വേഗം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണു വന്ദേഭാരതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ ഇപ്പോൾ 16 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. വൈകാതെ 20 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിൻ സെറ്റുകളും റെയിൽവേ നിർമിക്കും.

