അഹമ്മദാബാദ്∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തട്ടകത്തിൽ ബിജെപിയെ തുരത്താൻ ശക്തമായ പ്രചാരണവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർവേ ആരംഭിച്ചതായി എഎപി അധ്യക്ഷനും ‍ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.

‘നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ’ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്കാണ് ഗുജറാത്തിൽ എഎപി തുടക്കം കുറിച്ചത്. വമ്പൻ റാലികളും സൗജന്യ വൈദ്യുതി, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനത്തായാകെ ഇളക്കിമറിച്ചുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഗുജറാത്തിൽ എഎപി നടത്തുന്നത്.

‘‘ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വേണം. പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആശ്വാസം വേണം. ബിജെപി ഒരു വർഷം മുൻപ് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി. ആദ്യം വിജയ് രൂപാണിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിനെ കൊണ്ടുവന്നത്? വിജയ് രൂപാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം?’’– കേജ്‌രിവാൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു.

‘‘വിജയ് രൂപാണിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല. ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അതു തീരുമാനിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. 2016ൽ ബിജെപി ചോദിച്ചിട്ടില്ല, 2021ലും ചോദിച്ചില്ല. എഎപി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ ആരു മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവന്ത് സിങ് മാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി.’’– കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

എഎപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്ഥാനാർഥിയെ 6357000360 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ് സന്ദേശം വഴി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാമെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. aapnocm@gmail.com എന്ന ഐഡിയിലേക്ക് ഇമെയിലായും അറിയിക്കാം. നവംബർ 3 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് സമയം. നവംബർ 4ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും. 182 അംഗ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ വർഷം അവസാനമാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: AAP Launches 'Choose Your Chief Minister' Campaign For Gujarat Election