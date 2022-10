ഷാരോണിന്റേതുമായി സാമ്യം: അശ്വിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ

നാഗർകോവിൽ∙ അജ്ഞാതൻ നൽകിയ പാനീയം കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റ് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അശ്വിൻ(11) മരിച്ച സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് അശ്വിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. സുഹൃത്തായ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ജൂസ് കുടിച്ച യുവാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറശാലയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിന് അശ്വിന്റെ മരണവുമായി സമാനതകളേറെയെന്നും അശ്വിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ കളിയിക്കാവിള മെതുകുമ്മൽ നുള്ളിക്കാട്ടിൽ സുനിലും ഭാര്യ സോഫിയയും മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണു മരണമെങ്കിലും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അശ്വിന്റെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച മുര്യങ്കര ജെ.പി.ഹൗസിൽ ഷാരോൺ രാജിന്റെയും മരണം ഒരു പോലെയായിരുന്നുവെന്നും സുനിൽ പറയുന്നു.

പാറശാലയിലെ കേസ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മകന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സിബിസിഐഡിയിൽ ഷാരോണിന്റെ മരണം അറിയിക്കും. ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളും കൈമാറും. രണ്ടു കേസിലെയും ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നും അശ്വിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഷാരോൺ മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അശ്വിൻ മരിക്കുന്നത്.

സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ, ഒരു വിദ്യാർഥി നൽകിയ ജൂസ് കഴിച്ചാണ് കളിയിക്കാവിള മെതുകമ്മൽ സ്വദേശി അശ്വിൻ മരിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളിയിക്കാവിള പൊലീസ് നടത്തിവന്ന അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിബിസിഐഡിക്ക് കൈമാറിയത്.

വനിതാ സുഹൃത്ത് നൽകിയ പാനീയം കുടിച്ച ഷാരോൺ രാജ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ആന്തരികാവയവങ്ങൾ തകരാറിലായി ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിൽ കഴിഞ്ഞ ഷാരോൺ, ചികിൽസയ്ക്കിടെയാണ് മരിച്ചത്.

English Summary: Death of Aswin after drinking acid-laced cold drink at school: Parents demand Justice