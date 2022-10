ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ വായു നിലവാരം മോശം അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. വായു നിലവാര സൂചിക 350നും 400നും ഇടയിലാണ്. ദീപാവലിക്കു ശേഷം കാറ്റിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞതും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് ഉയരാൻ കാരണമായി. തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരം മോശമായി തുടരുന്നത്.

ആനന്ദ് വിഹാർ, നരേല, അശോക് വിഹാർ, ജഹാംഗീർ പുരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വായു നിലവാര സൂചിക 400 കടന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തി. താപനില 14 വരെ താഴ്ന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞതും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ കാരണമായി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് എൻസിആറിലും ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കി.

വയലുകളിൽ കത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആവർത്തിച്ചു. മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ചുവപ്പ് സിഗ്നലിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന റെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഗാഡി ഓഫ് ക്യാംപെയ്ന് ഗവർണർ ഉടൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Air quality 'severe' in national capital; AQI crosses 400 in some locations