താൻ നിരപരാധി; സിന്ദൂരം ചാർത്തിയ ആൾക്ക് ഒന്നും പറ്റണമെന്നു കരുതില്ല: പെൺകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് കഷായവും ജൂസും കുടിച്ച് അവശനിലയിലായി മരിച്ച മുര്യങ്കരയിലെ ഷാരോൺരാജും കൂട്ടുകാരിയും അവസാനമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്. വീട്ടിൽവച്ചു കുടിച്ച ജൂസിൽ തനിക്കും എന്തോ സംശയമുണ്ടെന്നാണ് കൂട്ടുകാരി ഷാരോണിനോട് പറയുന്നത്. ജൂസിന് സാധാരണ രുചിയായിരുന്നോ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ എന്നും കൂട്ടുകാരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂസ് കുടിച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലമായാണോ ഷാരോണിന് അസുഖം വന്നതെന്ന ആശങ്കയും കൂട്ടുകാരി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 14നാണ് കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഷാരോൺ കഷായവും ജൂസും കുടിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവശനിലയിലായ ഷാരോൺ 25ന് മരിച്ചു.

കഷായം കുടിച്ച കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഷാരോൺ പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കയ്പ്പുള്ള ജൂസ് മുൻപ് ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച കാര്യവും സംഭാഷണത്തിൽ ഷാരോൺ പെൺകുട്ടിയോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയും ഷാരോണും രണ്ടു ജൂസ് കുപ്പികളുമായി എന്തോ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ ബന്ധുക്കൾ പുറത്തു വിട്ടു. മരിക്കുന്നതിനു രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് വിഡിയോ എടുത്തത്. അന്നും ഷാരോൺ ഛർദിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കഷായം കുടിച്ചതു മറച്ചുവച്ച ഷാരോൺ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ജൂസ് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഛർദിൽ ഉണ്ടായെന്നാണു വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. 13ന് പെൺകുട്ടിയുമായി നടത്തിയ ചാറ്റിൽ വയറിനു സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് ഷാരോൺ പറയുന്നുണ്ട്. മുൻപും രുചി വ്യത്യാസമുള്ള ജൂസ് കുടിച്ച കാര്യം ഷാരോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

14ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നവഴി നടത്തിയ ചാറ്റിൽ വഴിയിൽവച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ കണ്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണെന്നും വീട്ടിലേക്കു കയറി വരാനും പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയശേഷം കഷായം കുടിച്ച് ഛർദിച്ച കാര്യം ഷാരോൺ പറയുമ്പോൾ ക്ഷമചോദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി താനും കഷായം കുടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഛർദിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഷാരോണിനു നേരത്തെ ഛർദിൽ ഉള്ള കാര്യം ഓർത്തില്ലെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു. എന്തുതരം കഷായമാണെന്നു വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ചോദിക്കുമോയെന്ന് ഇതിനുശേഷമാണ് ഷാരോൺ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അമ്മയെ കൊണ്ടാക്കാൻ വന്ന ഓട്ടോക്കാരന് ഇതേ ജൂസ് കൊടുത്തെന്നും അയാൾക്കു വയ്യാതായ കാര്യം മാമൻ പറഞ്ഞതായും പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്.

കഷായത്തെ ഷാരോൺ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ജൂസിനാണ് പ്രശ്നമെന്നും കഷായത്തിനു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്ന താൻ എന്നേ മരിച്ചുപോകുമായിരുന്നെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. ജൂസ് കുടിച്ചശേഷം തൊണ്ടയിൽ നല്ല വേദനയുണ്ടെന്നും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും ഷാരോൺ പറയുന്നുണ്ട്. ജൂസ് കുടിച്ച ഓട്ടോക്കാരന് എന്തായെന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കാര്യം പറയാനാണ് പെൺകുട്ടിയും ഷാരോണും അവസാനമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

ഷാരോണിന്റെ അച്ഛനുമായി നടത്തിയ ചാറ്റിൽ താൻ നിരപരാധി ആണെന്നു പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ജനലിൽ ഇരുന്ന ഗ്ലാസിൽ അമ്മ കാണാതെ കഷായം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കുടിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷാരോൺ ഛർദിച്ചു. കഷായത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണമെന്നാണ് അപ്പോൾ കരുതിയത്. വീണ്ടും ഛർദിച്ചപ്പോൾ ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ചാർത്തിയ ആൾക്ക് ഒന്നും പറ്റണമെന്ന് താൻ കരുതില്ല. ഷാരോണിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറ്റുമായിരുന്നു. ആരും അറിയാതെ തമ്മിൽ കണ്ട നിരവധി സന്ദർഭം ഉണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം കരയാൻപോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും ചാറ്റിൽ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു.

