കോഴിക്കോട്ട് ഭാര്യയ്ക്കു പിന്നാലെ ഭർത്താവും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ ഭാര്യയുടെ ആത്‌മഹത്യയ്ക്കു പിന്നാലെ ഭർത്താവും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവമ്പാടി മരക്കാട്ടുപുറം മാരികണ്ടത്തിൽ വേലായുധനെ (70) ആണ് വീടിന് സമീപമുള്ള പറമ്പിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

തിരുവമ്പാടി മരക്കാട്ടുപുറം സ്വദേശിനി മാരി കണ്ടത്തിൽ രമണി(62) യെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വീടിന്റെ പുറകുവശത്തായി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഭർത്താവ് വേലായുധനെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാതായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമീപത്തെ പറമ്പിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Following death of wife, man commits suicide in Kozhikode