‘സിഗരറ്റ് നൽകിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു’: സുഹൃത്തിനെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നയാൾ പിടിയിൽ

ആഗ്ര ∙ സിഗരറ്റ് നൽകാത്തതിന് കൂട്ടുകാരനെ തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്ര ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കപ്തൻ സിങ് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. സുഹൈൽ ഖാൻ എന്ന സുഹൃത്തിനൊപ്പം സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയായിരുന്നു കപ്തൻ. സിഗരറ്റ് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവരും വഴക്കിട്ടിരുന്നു.

രോഷാകുലനായ പ്രതി സുഹൃത്തിനെ 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നെന്നാണു കേസ്. മരണത്തിന് നിമിഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ കപ്തൻ സിങ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരൻ ലഖൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

‘‘ആഗ്രയിലെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള സുഹൃത്ത് സുഹൈൽ ഖാനെ കാണാൻ സഹോദരൻ കപ്തൻ സിങ് വീട്ടിൽനിന്ന് പോയിരുന്നു. പിന്നീട്, റോഡിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിലാണ് കപ്തനെ കണ്ടെത്തിയത്. മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ സുഹൃത്ത് തള്ളിയിട്ട വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു’’ – ലഖൻ സിങ് പറഞ്ഞു. മദ്യപിച്ചിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നു ദേഷ്യം വന്നുവെന്നും അങ്ങനെയാണ് കപ്തനെ തള്ളിയിട്ടതെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചു.

English Summary: Man pushed to death from fort by friend for not sharing smoke