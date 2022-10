ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു, വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോൾ പെട്ടിത്തെറി; 30 പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

ഔറംഗബാദ്∙ ബിഹാറിലെ ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പതിലധികം പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരിൽ പത്തു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ഷാഗഞ്ച് സ്വദേശിയായ അനിൽ ഗോസ്വാമിയുടെ വീട്ടിൽ ഛഠ് പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ചു പ്രസാദം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനു തീപിടിക്കുകയും പിന്നീട് വൻ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ തീ ആളിപ്പടരുകയും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു. സിലിണ്ടറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിലാണ് 30 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റത്. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഏഴു പൊലീസുകാർക്കും പൊള്ളലേറ്റു.

സംഭവത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനയ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് വീട്ടുടമ അനിൽ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

