ദ.കൊറിയയിൽ ആഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 9 മരണം; അറുപതോളം പേർക്ക് പരുക്ക്

സോൾ ∙ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഹാലോവീൻ ആഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് ഒൻപതു പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അറുപതോളം പേർ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണെന്ന് നാഷനൽ ഫയർ ഏജൻസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന. തലസ്ഥാന നഗരമായ സോളിലെ ഇറ്റിയാവനിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട ആളുകൾക്ക് ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിച്ചതായി രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

ആഘോഷത്തിനായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ നഗരത്തിലെത്തിയിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷമെന്ന നിലയിൽ കനത്ത തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് യൂൺ സോക് യൂൾ അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആളുകൾ തറയിൽ വീണു കിടക്കുന്നതും അവർക്ക് സിപിആർ നൽകുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. നിരവധി പേരെ ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



