പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് നല്ല നേതാക്കൾ; പക്ഷേ ഏകോപനമില്ല: മുല്ലപ്പള്ളി

കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് നല്ല നേതാക്കളാണ്. പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃനിരയിൽനിന്ന് ഗാന്ധികുടുംബം മാറിനിൽക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ വരുന്നത് ശരിയല്ല. ഖർഗെയുടെ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ചൈതന്യം കൊണ്ടുവരും.

പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് താൽക്കാലിക പട്ടികയാണ് പുറത്തുവന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പുതിയ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാര്യമായ പരിഗണന കേരളത്തിന് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കേരളത്തിൽ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് അഴിമതി മാത്രമാണ്. സ്പ്രിങ്‌ളർ കേസിൽ അന്വേഷണം വേണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നതാണ് സ്പ്രിങ്‌ളർ കരാർ തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

