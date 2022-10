ലക്‌നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്‌സ് രോഗിയായ സ്ത്രീയെ മുടിയില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ച് കിടക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിൽ വീഴ്‌ചയില്ലെന്നു ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍. വെള്ളിയാ‌ഴ്ചയാണ് രോഗിയായ സ്ത്രീയെ ന‌ഴ്‌സ് മുടിയില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ച് കട്ടിലിലേക്കു തള്ളിയിടുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ നഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സിതാപുര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

എന്നാൽ അക്രമാസക്തയായ രോഗിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാണു ന‌ഴ്‌സ് ഇടപെട്ടതെന്നു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ആര്‍.കെ.സിങ് പറഞ്ഞു. ഈമാസം പതിനെട്ടിനാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുപോയി. അന്നുരാത്രി പന്ത്രണ്ടിനും ഒരുമണിക്കുമിടയില്‍ ശുചിമുറിയില്‍ പോയ യുവതി പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തയാകുകയും കൈകളിലെ വളകള്‍ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും വസ്ത്രം കീറാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു ഡോ. സിങ് പറയുന്നു.

ഈ സമയത്താണ് നഴ്സ് യുവതിയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. മറ്റുവാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നുള്ള നഴ്സുമാര്‍ കൂടി സഹായിച്ചാണ് യുവതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. രോഗിയെ പിന്നീട് മരുന്ന് കുത്തിവച്ച് മയക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തെന്നും ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഒരു നഴ്സ് മാത്രമാണ് യുവതിയെ മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ അതിരൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് ആശുപത്രിക്കുനേരെ ഉയര്‍ന്നത്.

English Summary: UP Nurse Grabs Woman Patient By Her Hair, Pins Her Down