‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലെങ്കില്‍ പാക്കിസ്ഥാൻ പത്തി മടക്കും; ഇപ്പോൾ ഭീകരാക്രമണം കൂടുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക‌്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) ‘ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ’ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെട്ടശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന് ഇന്ത്യ യുഎന്നിൽ. 4 വർഷത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് എഫ്എടിഎഫ് ഒഴിവാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന, യുഎൻ സുരക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണു പാക്കിസ്ഥാനെ പേരെടുത്തു പറയാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സാഫി റി‌സ്‌വിയുടെ പരാമർശം. ‘‘2014ൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ 5 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായി. 2015ൽ എട്ടും 2016ൽ പതിനാറും ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. 2017ൽ എട്ട്, 2018ൽ മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു.

2019ൽ പുൽവാമയിൽ വൻ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായി. 2020ൽ ആക്രമണങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. 2021 മുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടി. 2022ലും അതേ പ്രവണതയാണു കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2018 മുതൽ 2021 വരെ ഭീകരാക്രമണം കുറഞ്ഞത്? ഇതിന് ഒറ്റക്കാരണമേയുള്ളൂ– ഗ്രേ ലിസ്റ്റിങ്’’– സാഫി റി‌സ്‌വി വ്യക്തമാക്കി. 2018ന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ 600 ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയതോടെ ഇതിൽ 75 ശതമാനം കുറവുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, കള്ളപ്പണ ഇടപാട് തുടങ്ങിയവ നിരീക്ഷിക്കലാണ് 1989ൽ രൂപീകൃതമായ എഫ്എടിഎഫിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഐഎംഎഫ്, ലോക ബാങ്ക്, ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് (എഡിബി), യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് വായ്പ കിട്ടുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാകും. ഈ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ വായ്പകളും സഹായങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാനു ലഭ്യമാകും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

∙ ‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ’

ഭീകരരുടെയും സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയ ‘ടൂൾകിറ്റ്’ ആയി ഇന്റർനെറ്റും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും മാറിയെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്‌ശങ്കർ പറഞ്ഞു. യുഎൻ സുരക്ഷാസമിതിയുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. തീവ്രവാദ പ്രചാരണം, സമൂലപരിഷ്‌കാരവാദം, വിവിധ സമൂഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗൂഢസിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

