ന്യൂഡൽഹി ∙ കോയമ്പത്തൂര്‍ കാര്‍ സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ മുബിന്‍ ‘ലോണ്‍ വൂള്‍ഫ് അറ്റാക്കി’നാണു ശ്രമിച്ചതെന്ന് എന്‍ഐഎ. ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി ഒറ്റയ്ക്കെത്തി ആക്രമണ പരമ്പര നടത്തുന്നതാണു ലോണ്‍ വൂള്‍ഫ് മോഡല്‍. എന്നാൽ, ജമേഷ മുബിന്റേത് പാളിപ്പോയ ചാവേര്‍ ആക്രമണമായിരുന്നുവെന്ന് എന്‍ഐഎ വ്യക്തമാക്കി.

ദീപാവലിയുടെ തലേന്ന് ജനത്തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നിറച്ച വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റി ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു ഇയാളുടെ പദ്ധതി. ഇതിനായി കോട്ടേമേഡ് സംഗമേശ്വര ക്ഷേത്രം, മുണ്ടിവിനായക ക്ഷേത്രം, കോനിയമ്മന്‍ കോവില്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇയാളും കൂട്ടാളികളും നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ എന്‍ഐഎയ്ക്കു ലഭിച്ചു.

പരിചയക്കുറവ് മൂലം ലക്ഷ്യമിട്ടതിനു മുന്‍പേ കാറില്‍ സ്ഫോടനമുണ്ടായതാണു വൻ അത്യാഹിതം ഒഴിവാക്കിയത്. ആസൂത്രണത്തിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിലും നിരവധി പേര്‍ പങ്കാളികളായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. ജമേഷ മുബിൻ, അസ്ഹറുദ്ദീൻ, ഫിറോസ് ഖാൻ എന്നിവരാണു ഗാന്ധിപാർക്കിലെ ബുക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങിയത്.

കാറില്‍നിന്നു കണ്ടെടുത്ത ആണികളും ഗോലികളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിറയ്ക്കാനുള്ള മൂന്ന് മെറ്റൽ ക്യാനുകളും ഉക്കടത്തെ ലോറിപേട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്നും കണ്ടെത്തി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് പാചകവാതകത്തിനൊപ്പം ആണിയും വെടിമരുന്നും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറസ്റ്റിലായവർ മൊഴി നൽകി.

