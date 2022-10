നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചു; യുവാവ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കയറി, കമ്പിയിലൂടെ നടന്നു– വിഡിയോ

കാസർകോട് ∙ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള യുവാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മുകളിൽ കയറി ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഇയാളെ താഴെയിറക്കി. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമ്പലത്തറ മൂന്നാംമൈലിലെ സ്നേഹാലയത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.

വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന യുവാവ്.

ഇയാൾ പിന്നീട് പല വീടുകളിലായി കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കയറി. വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കി.

താഴെയിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യുവാവ് തയാറായില്ല. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും ഏണിവച്ച് പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ വൈദ്യുതിലൈൻ വഴി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈദ്യുതി തൂണിൽ കയറിയാണ് യുവാവിനെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.

