കോഴിക്കോട് ∙ എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനറും എൻസിപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ മുക്കം മുഹമ്മദിനു വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്ക്. ഇദ്ദേഹത്തെ മണാശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുക്കം ഓമശ്ശേരി റോഡിൽ മാങ്ങാപൊയിലിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാറിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.

മുക്കം മുഹമ്മദ് സഞ്ചരിച്ച കാർ, സംസ്ഥാന പാതയുടെ നവീകരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻസിന്റെ ലോറിയിലാണ് ഇടിച്ചത്. ഈ വാഹനം യാതൊരു സിഗ്നലും ഇല്ലാതെ നിർത്തിയതാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

