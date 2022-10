ഹൈദരാബാദ് ∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ തെലങ്കാനയില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും സഹയാത്രികര്‍ക്കുമൊപ്പം കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ‘നമുക്കൊരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയാലോ’ എന്ന് രാഹുല്‍ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നത് വിഡിയോയിലുണ്ട്.

എല്ലാവരെയും പിന്നിലാക്കി അതിവേഗത്തിൽ അൽപനേരം ഓടിയ രാഹുൽ, പിന്നാലെ വേഗത കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു. ഈ സമയം രാഹുലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഓട്ടത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി. തെലങ്കാനയിലെ ഗൊല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ അഞ്ചാം ദിനമാണ് ഇന്ന്. തെലങ്കാനയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി യാത്ര ഉടൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.



