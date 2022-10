‘ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിക്കുമെന്ന് ഗ്രീഷ്മ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു’: കൊലയ്ക്കു പിന്നിൽ അന്ധവിശ്വാസം?

പാറശാല ∙ നെയ്യൂർ കോളജിലെ അവസാന വർഷ ബിഎസ്‌സി റേഡിയോളജി വിദ്യാർഥി ഷാരോൺ രാജിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ വനിതാ സുഹൃത്ത് ഗ്രീഷ്മയാണെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെ, അന്ധവിശ്വാസവും കൊലയ്ക്കു കാരണമായെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൊലീസ്. ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാൾ മരിക്കുമെന്ന ജാതകദോഷത്തിൽ ഗ്രീഷ്മയും കുടുംബവും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീഷ്മ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, ഷാരോൺ രാജിന്റെ അമ്മയും പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു.

ജാതകദോഷം കാരണം ആദ്യ ഭർത്താവ് നവംബറിനു മുൻപ് മരിക്കുമെന്ന് പെൺകുട്ടി അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഷാരോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു നീക്കമെന്ന് ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുവും കഴ‍ിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു.‌

ഷാരോണിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ഇങ്ങനെ:

‘ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിക്കുമെന്ന് പെൺകുട്ടി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പരിചയപ്പെട്ട് മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ പെൺകുട്ടി താലിയും കുങ്കുമവുമായി വന്ന് ഷാരോണിനെക്കൊണ്ട് താലി കെട്ടിക്കുകയും നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കുങ്കുമം ചാർത്തി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചും കൊടുത്തിരുന്നു.’

‘ഒക്ടോബറിനു ശേഷമേ ഭർത്താവുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ മറ്റൊരാളുമായി ഗ്രീഷ്മയുടെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് ഷാരോണുമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണക്കിലെടുത്തു മകനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും വീട്ടിൽവച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്’ – ഷാരോണിന്റെ അമ്മ വിശദീകരിക്കുന്നു.



English Summary: ‘Superstitious thought behind death of Sharon’, says Sharon's mother