തിരുവനന്തപുരം ∙ മ്യൂസിയത്തിൽവച്ച് യുവതിയെ ആക്രമിച്ചതും കുറവന്‍കോണത്ത് വീട്ടിൽ കയറിയതും ഒരാളല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലില്‍ പൊലീസ്. സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചയാള്‍ ഉയരമുള്ള, ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളയാളാണ്. കുറവന്‍കോണത്ത് വീട്ടിൽ കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളുടെ ശരീരഘടന മറ്റൊന്നാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ഇതുവരെ എട്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തി വിട്ടയച്ചു. ആരേയും യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

പ്രതി കാറിൽ മ്യൂസിയം ജംക്‌ഷനിൽനിന്ന് നന്ദാവനം വഴി ബേക്കറി ജംക്‌ഷനിലെത്തി അവിടെനിന്ന് പാളയത്തേക്കു പോയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനിടെ കുറവൻകോണത്തെ അശ്വതി എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെയും അജ്ഞാതൻ കയറി. എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളിലുമുള്ളത് ഒരാൾ തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് ഡിസിപി അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടില്‍ കയറിയ അതേ പ്രതി തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും എത്തിയതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കുറവന്‍കോണത്തെ വീട്ടമ്മ അശ്വതി നായര്‍ പറയുന്നു.

ആദ്യത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടും പ്രതി വീണ്ടും എത്തിയതില്‍ ആശങ്കയുണ്ട്. അന്വേഷണത്തില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അശ്വതി പറഞ്ഞു. പൊലീസും ഫൊറന്‍സിക് സംഘവും വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കുറവന്‍കോണത്തെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടയാളുമായി പ്രതിക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയും പറഞ്ഞു



English Summary: Probe instituted into sexual assault of lady at Museum, Thiruvananthapuram