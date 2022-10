ആശുപത്രിയിലെ ചില്ല് തലകൊണ്ടിടിച്ച് തകർത്തു: ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി

കണ്ണൂർ ∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ പരാക്രമം കാണിച്ച് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതി. കക്കാട് സ്വദേശി കെ.യാസർ അറാഫാത്ത് (29) ആണ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. അത്യാഹിത വിഭാഗം മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ മുറിയുടെ ചില്ല് ഇയാൾ തലകൊണ്ട് ഇടിച്ചുതകർത്തു. ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് കക്കാടുനിന്ന് ടൗൺ പൊലീസ് ആണ് യാസറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയതു മുതൽ ഇയാളുടെ പരാക്രമം തുടങ്ങി. പുറത്തു പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്ക് തള്ളിയിട്ടു. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ എത്തിയതോടെ കൂടുതൽ ആക്രമാസക്തനായി.

ഇയാൾ പൊലീസുകാരെ ചീത്തവിളിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ചില്ല് തകർക്കുന്നത്. അതിരുവിട്ടതോടെ പൊലീസ് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ടൗൺ എസ്ഐ എ.ഇബ്രാഹിം, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ എം.ടി.അനൂപ്, കെ.നവീൻ എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

